В Минск накануне основного дня выборов стянули военную технику. ВИДЕО
Накануне основного дня голосования на выборах президента Беларуси в Минске стала появляться военная техника. В городе зафиксировали колонны бронетранспортеров.
Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.
На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.
Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади выставили ограждения.
Начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал, что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы.
временно конечно
слишком много кричалок на стадионах бьіло не в пользу Луки Мудидищева
Самое главное, что мы, белорусы, не должны поступать, как украинцы, которые, изгнав Януковича, сами отдали себя в руки России, призвав на место законного гаранта суверенитета российских марионеток - всяких Порошенок, Ярошей, Яценюков и прочих Турчиновых Тем более, что после них пришел Зеленский, который вроде ничё так, получше Порошенко, врага России и украинского народа, но все-таки популист и клоун. Мало было народу Украины этих предателей, так еще и кот написал в тапки. Так всегда случается, когда наивные романтики, поверив кремлевским подстилкам, за печеньки Госдепа изгоняют тех, кто не ложится под Россию, - в конце концов неминуемо приходит Зеленский и кот писает в тапки.
Был бы Виктор Федорович, который не стелился перед Путиным, обсуждая планы перемирия, а обнимался с ним на равных, как брат, и властью делиться не хотел, то все бы было. Была бы страна как полная чаша, аж через край бы текло. И Крым с Донбассом сидели бы на месте, а с чего бы им было утекать, когда кругом все свои. И заробитчане бы катались туда-сюда, туда-сюда в Сибирь и на Дальний Восток как к себе домой, а не как сейчас, только в Европе туалеты мыть и осталось, да и то из-за коронавируса не пускают. А Виктор Федорович сказал бы: стоп, коронавирус, нет тебя, засранца. Нам работать надо, а не в намордниках по домам сидеть. И коронавирус остановился бы как миленький. Пневмония она и есть пневмония, какая разница от чего помирать. Но, правда, если кто заболел, тот сам тогда и виноват, нечего было сало с горилкой на ночь трескать.
Да если бы и не остановился этот вирус, все равно бы пускали. Евроассоциацию Виктор Федорович обязательно бы подписал, без всяких Майданов, только "попизже", как еще один толковых человек говорил. А заблаговременно подписал бы с Россией столько умных договоров об интеграции, что у нее ими руки до конца времен были бы связаны, хрен бы она осмелилась напасть.Опять же, олигархов бы не было, - Ахметовы с Медведчуками не в счет, какие они олигархи, сыновьям президентским сам бог велел при деньгах и власти быть, от умных отцов дураки не родятся, - ну а прочих неньке Украине и не надо. Уровень жизни у народа все равно был бы такой же как сейчас, то есть такой же, как у соседей в стабильной "Белоруси", у которой и войны дома не было, и Крым с Донбассом не отбирали. Виктор Федорович, в отличие от нынешних двойных агентов, с доходами населения и без войны бы справился, чем он хуже Лукашенко?
А вот еще важное. Отношение к украинскому языку было бы лучше. Не навязывали бы его, как сейчас, вот и любили бы его больше. Слава богу, наконец-то Зеля... но он клоун и популист, поэтому не будем о нем. Не было бы этой сытой псевдооппозиции, которая и в газеты пишет, и в ящике маячит, и в Верховной Раде заседает и влияет постоянно,как чумная, на какие-то решения государственные. На такого посмотришь, вроде и Украину любит, и по украински все время балакает, и Крым у него по всем законам украинский, да все не то. Не то, потому что далось легко. Вот если был бы украинский язык только для избранных, для самых оторванных, которым терять уже нечего, если бы посидели они по тюрьмам да помыкались по эмиграциям, то глядишь бы и выкристаллизовались лет через 25 настоящие, без страха и упрека, национально-демократические лидеры, а не те, что сейчас. И народ бы их поддержал массово, а не так, как сейчас. А не выкристаллизовались бы, ну подождали бы еще 25 лет, тогда и выборы бы провели. Чего там! Трудности закаляют характер.
Все я вспомнил, ничего не пропустил? Это та Украина, которую вы потеряли. А теперь нам главное не потерять "Белорусь". Выстоим мы с Батькой, глядишь, и у вас новый шанс появится.