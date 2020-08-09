РУС
В Минск накануне основного дня выборов стянули военную технику. ВИДЕО

Накануне основного дня голосования на выборах президента Беларуси в Минске стала появляться военная техника. В городе зафиксировали колонны бронетранспортеров.

Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.

На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.

Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади выставили ограждения.

Начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал, что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные гоняются по Минску за велосипедистами. ВИДЕО

Беларусь (8020) выборы (24787) Минск (1564)
+26
Готувався вхід Білорусі в склад РФ на правах губернії. Лукашенко лохонув Москву. Тепер його будуть прибирати. Вагнерівці- частина цього балету. ***** вирішив піти тим же шляхом що й в Україні. Переможе ота баба- вхід в склад РФ під її керівництвом. Переможе Лукашенко- український сценарій.
09.08.2020 09:21 Ответить
09.08.2020 09:21 Ответить
+20
Самые демократичные выборы в истории.
09.08.2020 09:03 Ответить
09.08.2020 09:03 Ответить
+13
Мацька так просто власть не отдаст. А федрыч уже и поляну в ростове накрыл
09.08.2020 09:04 Ответить
09.08.2020 09:04 Ответить
А спецслужби інших країн вже мають ДНК справжнього пітіна. Бо тільки після тесту на відповідність ДНК його можна приймати для ведення якихось офіційних перемовин. Хоча і з пдтвердженим ДНК віри йому не має, але гратися з двійниками та трійниками взагалі є показником відсутності здорового глузду.
09.08.2020 10:58 Ответить
09.08.2020 10:58 Ответить
До Мінська напередодні основного дня виборів стягнули військову техніку - Цензор.НЕТ 421в один и тот же день на ТВ камера зафиксировала разных людей...
09.08.2020 10:36 Ответить
09.08.2020 10:36 Ответить
15 -15 флюс в 13 зубе, 18-30 после ведёрной клизмы.
09.08.2020 10:46 Ответить
09.08.2020 10:46 Ответить
Вот что ботокс животворящий делает!!!!
09.08.2020 10:49 Ответить
09.08.2020 10:49 Ответить
Ну шо кто там лидирует на гонке в колхозе Беларусь ,Саша или Коля Лукашенко?
09.08.2020 10:49 Ответить
09.08.2020 10:49 Ответить
Самый прикольный видос с двумя Путлерами когда запускали крымский мост....один Путлер в черном костюме а второй в синем... ржач конкретный в поезде движущимся 4 вагона при переходе из вагона в вагон Путлеры поменялись местами...
09.08.2020 10:51 Ответить
09.08.2020 10:51 Ответить
Молодець батько тримайся!!! Доки путін при владі ти маєш залишатися керувати Білорусю, інакше гибель буде білорусам. "Братіки" поглинуть вас, розграбують, та відправлять мацкву розбудовувати, а синів ваших в Сирію чи Лівію чи Венесуелу помирати за інтереси ворів рюсскіх братішек.
09.08.2020 10:53 Ответить
09.08.2020 10:53 Ответить
путєнг завжди допомагав триматися обом сивочолим батькам обох націй
09.08.2020 11:23 Ответить
09.08.2020 11:23 Ответить
путін допомагає..... Не сміши! Путін завжди допомагає зруйнувати, щоб поглинути і розграбувати. А от Лукашенко йому і таким як він це не дає.
09.08.2020 11:32 Ответить
09.08.2020 11:32 Ответить
Я тоже против Батьки ...но за Бацьку...
09.08.2020 10:57 Ответить
09.08.2020 10:57 Ответить
Я за Колю Бацьки ,молодой перспективный и может колхоз Беларусь распустить и вместо него сделать ОСМД Беларусь
09.08.2020 11:06 Ответить
09.08.2020 11:06 Ответить
в Беларуси запрещен футбол
временно конечно
слишком много кричалок на стадионах бьіло не в пользу Луки Мудидищева
09.08.2020 11:20 Ответить
09.08.2020 11:20 Ответить
Нажаль в Білорусі вся опозиція якась "мутна", а Бацька єдиний хто асоціюється із незалежністю цієї країни.
09.08.2020 11:24 Ответить
09.08.2020 11:24 Ответить
Яка опозиція? Це все маріонетки кремля. Єдиний їхній лозунг це геть лукашенка, а ціль кинуть Білорусь в хаос та лапи росії.
09.08.2020 11:34 Ответить
09.08.2020 11:34 Ответить
Весь админресурс бати к фальсификациям готов
09.08.2020 11:39 Ответить
09.08.2020 11:39 Ответить
С Минском связи нет -- никакой...
09.08.2020 12:04 Ответить
09.08.2020 12:04 Ответить
Як видно, білорусам бракує лише зміни влади, інших претензій нема. Якщо така справа, проблеми нема -- зміни в Конституції, монархія, Лукашенко -- Король Білорусі, а Прем'єр-міністра вибирайте, як хочете і скільки хочете. І буде стабільність і спокій. Лише з однією умовою -- якнайшвидший вступ до НАТО. Для цього треба політичну волю і принциповість, бо в НАТО не беруть зволікаючих і невпевнених.
09.08.2020 12:13 Ответить
09.08.2020 12:13 Ответить
До Мінська напередодні основного дня виборів стягнули військову техніку - Цензор.НЕТ 8996
09.08.2020 12:19 Ответить
09.08.2020 12:19 Ответить
Печально, похоже шизик собрался стрелять в свой народ
09.08.2020 12:23 Ответить
09.08.2020 12:23 Ответить
Интересно, Тополя и Ярсы тоже ввели в Минск? А в Ростове есть ещё места?
09.08.2020 12:32 Ответить
09.08.2020 12:32 Ответить
Нацгвардейцы Авакова с завистью смотрят на технику их беларусских коллег
09.08.2020 12:55 Ответить
09.08.2020 12:55 Ответить
Какие выборы?,предварительное голосование,подтасовка идет в 5-ти кратном размере,комиссия репетирует "нужные цифры",все документально подтверждено.На этой колхозной зоне никогда их не было и не называйте этого главного вертухая -батька.И не обольщайтесь,лука насквозь пророссийский,развел вас как детей с боевиками "Вагнера",ну теперь обтекайте.
09.08.2020 13:01 Ответить
09.08.2020 13:01 Ответить
Какие выборы?,предварительное голосование,подтасовка идет в 5-ти кратном размере,комиссия репетирует "нужные цифры",все документально подтверждено.На этой колхозной зоне никогда их не было и не называйте этого главного вертухая -батька.И не обольщайтесь,лука насквозь пророссийский,развел вас как детей с боевиками "Вагнера",ну теперь обтекайте.
09.08.2020 13:04 Ответить
09.08.2020 13:04 Ответить
Читаю я здешние комменты и делаю для себя следующие выводы.

Самое главное, что мы, белорусы, не должны поступать, как украинцы, которые, изгнав Януковича, сами отдали себя в руки России, призвав на место законного гаранта суверенитета российских марионеток - всяких Порошенок, Ярошей, Яценюков и прочих Турчиновых Тем более, что после них пришел Зеленский, который вроде ничё так, получше Порошенко, врага России и украинского народа, но все-таки популист и клоун. Мало было народу Украины этих предателей, так еще и кот написал в тапки. Так всегда случается, когда наивные романтики, поверив кремлевским подстилкам, за печеньки Госдепа изгоняют тех, кто не ложится под Россию, - в конце концов неминуемо приходит Зеленский и кот писает в тапки.

Был бы Виктор Федорович, который не стелился перед Путиным, обсуждая планы перемирия, а обнимался с ним на равных, как брат, и властью делиться не хотел, то все бы было. Была бы страна как полная чаша, аж через край бы текло. И Крым с Донбассом сидели бы на месте, а с чего бы им было утекать, когда кругом все свои. И заробитчане бы катались туда-сюда, туда-сюда в Сибирь и на Дальний Восток как к себе домой, а не как сейчас, только в Европе туалеты мыть и осталось, да и то из-за коронавируса не пускают. А Виктор Федорович сказал бы: стоп, коронавирус, нет тебя, засранца. Нам работать надо, а не в намордниках по домам сидеть. И коронавирус остановился бы как миленький. Пневмония она и есть пневмония, какая разница от чего помирать. Но, правда, если кто заболел, тот сам тогда и виноват, нечего было сало с горилкой на ночь трескать.

Да если бы и не остановился этот вирус, все равно бы пускали. Евроассоциацию Виктор Федорович обязательно бы подписал, без всяких Майданов, только "попизже", как еще один толковых человек говорил. А заблаговременно подписал бы с Россией столько умных договоров об интеграции, что у нее ими руки до конца времен были бы связаны, хрен бы она осмелилась напасть.Опять же, олигархов бы не было, - Ахметовы с Медведчуками не в счет, какие они олигархи, сыновьям президентским сам бог велел при деньгах и власти быть, от умных отцов дураки не родятся, - ну а прочих неньке Украине и не надо. Уровень жизни у народа все равно был бы такой же как сейчас, то есть такой же, как у соседей в стабильной "Белоруси", у которой и войны дома не было, и Крым с Донбассом не отбирали. Виктор Федорович, в отличие от нынешних двойных агентов, с доходами населения и без войны бы справился, чем он хуже Лукашенко?

А вот еще важное. Отношение к украинскому языку было бы лучше. Не навязывали бы его, как сейчас, вот и любили бы его больше. Слава богу, наконец-то Зеля... но он клоун и популист, поэтому не будем о нем. Не было бы этой сытой псевдооппозиции, которая и в газеты пишет, и в ящике маячит, и в Верховной Раде заседает и влияет постоянно,как чумная, на какие-то решения государственные. На такого посмотришь, вроде и Украину любит, и по украински все время балакает, и Крым у него по всем законам украинский, да все не то. Не то, потому что далось легко. Вот если был бы украинский язык только для избранных, для самых оторванных, которым терять уже нечего, если бы посидели они по тюрьмам да помыкались по эмиграциям, то глядишь бы и выкристаллизовались лет через 25 настоящие, без страха и упрека, национально-демократические лидеры, а не те, что сейчас. И народ бы их поддержал массово, а не так, как сейчас. А не выкристаллизовались бы, ну подождали бы еще 25 лет, тогда и выборы бы провели. Чего там! Трудности закаляют характер.

Все я вспомнил, ничего не пропустил? Это та Украина, которую вы потеряли. А теперь нам главное не потерять "Белорусь". Выстоим мы с Батькой, глядишь, и у вас новый шанс появится.
09.08.2020 13:36 Ответить
09.08.2020 13:36 Ответить
Лукашенко недарма нагнав техніки. Хіба просто так там лаптєногих засікли? Нажаль білорусам зараз і не заікнешся, що не вчасно почали проти Луки протестувати. Самі в лапи мордора лізуть.
09.08.2020 14:35 Ответить
09.08.2020 14:35 Ответить
ФБ,Телегу,ВК,вайбер-все пофиксили.Один ютуб работает..В Минск бронетехники нагнали и солдат ВВ,это кроме ОМОНа и спецназа местного.У домохозяйки не единого шанса нет.
09.08.2020 14:59 Ответить
09.08.2020 14:59 Ответить
демократии видите ли им захотелось ёйоптать
09.08.2020 16:26 Ответить
09.08.2020 16:26 Ответить
