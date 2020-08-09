В Минск накануне основного дня выборов стянули военную технику. ВИДЕО

Накануне основного дня голосования на выборах президента Беларуси в Минске стала появляться военная техника. В городе зафиксировали колонны бронетранспортеров.

Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.

На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.

Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади выставили ограждения.

Начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал, что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы.

