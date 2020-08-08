Военные гоняются по Минску за велосипедистами. ВИДЕО

В столице Беларуси проходят массовые жесткие задержания велосипедистов, которые организовали поездки большими группами в знак поддержки честных выборов президента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское "Еврорадио".

Видео задержаний опубликовано в YouTube. Можно увидеть, как задержания происходят на глазах у детей, которые гуляют вместе с родителями.

Протестующих забрасывают в автозаки прямо с велосипедами.

В условиях фактического запрета акций протеста белорусы превратили поездки на велосипеде в способ выразить несогласие с политикой Лукашенко.

