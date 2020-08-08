РУС
Военные гоняются по Минску за велосипедистами. ВИДЕО

В столице Беларуси проходят массовые жесткие задержания велосипедистов, которые организовали поездки большими группами в знак поддержки честных выборов президента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское "Еврорадио".

Видео задержаний опубликовано в YouTube. Можно увидеть, как задержания происходят на глазах у детей, которые гуляют вместе с родителями.

Протестующих забрасывают в автозаки прямо с велосипедами.

В условиях фактического запрета акций протеста белорусы превратили поездки на велосипеде в способ выразить несогласие с политикой Лукашенко.

Также на Цензор.НЕТ: В Беларуси перенесли футбольные матчи после того, как фанаты скандировали "Жыве Беларусь!"

Беларусь (8018) задержание (6713) протест (5905) Минск (1564) велосипедисты (139)
Топ комментарии
+36
Боже мой...
Позор Европе, если после такого не принять санкции против этого старого пердуна.
08.08.2020 00:08 Ответить
+28
Хех! Бубачка на євробляхі з одним колесом, а булаву десь загубив.
08.08.2020 00:16 Ответить
+24
Военные гоняются по Минску за велосипедистами - Цензор.НЕТ 3676
08.08.2020 00:09 Ответить
И ещё добавлю. Один Беня что вытворяет и как с гуся вода.
08.08.2020 11:26 Ответить
Де ж це наш дописувач з князівства литовського_01? Мабуть вєліком вирішив проїхатись
08.08.2020 11:09 Ответить
Правильно кажете. Тут і інших подібних дописувачів зараз нема. Схоже спонсори їх всіх на веліках зараз направили.
08.08.2020 12:21 Ответить
бацька опять в моих глазах упал. Хотя он и не поднимался, но пробил еще одно дно. У нас бы начали хватать людей на великах, наши бы уже мусоров развесили по столбам за такую херню.
08.08.2020 11:26 Ответить
У нас другое. Он беня обокрал народ на миллиарды а все сидят как рыбы и терпят.
08.08.2020 11:55 Ответить
Ну ты же сам видишь, как это слово "украл" поверхностно звучит? Доказать еще нужно, а мелкие люди что могут сделать? Но ты не парься, беня сядет и получит свою сдачу. Однако не сейчас и не с нашим нынешним "главой"
08.08.2020 12:26 Ответить
Вот именно -не с нынешним главой. А народу хоть бы что до главы с которым не будет доказано.
08.08.2020 13:04 Ответить
Народ свою жопу продал в прошлом году. Причем москалям.
08.08.2020 13:12 Ответить
на жаль не розвісили ще до сих пір тих , хто вбивав Небесню сотню !

Так таки там було інше ...
А тут - спільне катання на роверах за що затримувати , за що штрафувати , за що взагалі можна наказати ???
08.08.2020 17:43 Ответить
что значит дрючба с московией.
08.08.2020 11:51 Ответить
на Тяньаньмэнь не тянет..... палками по жопе это не танками тела раздавливать.... душой я с
протестующими но мозги понимают что это лучше чем наш олигархат.... пардон конечно......
08.08.2020 12:15 Ответить
емоційно краще диктатор,ніж купа злодюг-олігархів..

але з економічної точки зору Бацька -це ЗАСТІЙ.
БЕЗНАДЬОГА.
Купа боргів..
на душу населення Борги і Більші ,ніж в Україні.
крвм того ..Держпідприємства Білорусі -Борг 50 млрд.
08.08.2020 12:41 Ответить
у бацьки есть один но очень немаленкий плюсег - в конечном итогое он не сдаёт сувере-
нитет страны.... думаю именно по этому силовики и белые воротнички предпочитают та-
кой вариант супостата с человеческим лицом так сказать.....
08.08.2020 12:47 Ответить
Эпичное видео)) Это нужно репостить
08.08.2020 12:23 Ответить
После слов Лукашенко и Ермошиной Генпрокуратура выступила за блокировку платформы «Голос»
Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации по поводу платформы «Голос».
https://gazetaby.com/post/posle-slov-lukashenko-i-ermoshinoj-genprokuratura-/167547/
08.08.2020 12:27 Ответить
Почерк беглой беркутни весело припиваючей в ********* и сателите.
08.08.2020 12:47 Ответить
Лучше уж диктатура председателя колхоза из народа чем диктатура олигархов (мафиози) без рода и племени
08.08.2020 13:09 Ответить
Антиприкладу України їм недостатньо? Хочуть, щоб Білорусь привласнили інородці, як це зробили з Україною?
08.08.2020 19:30 Ответить
Не за тем велосипедистом гонятся вот у нас есть один Велосипедист Голобородько
08.08.2020 15:35 Ответить
Військові ганяються Мінськом за велосипедистами - Цензор.НЕТ 3927
08.08.2020 17:25 Ответить
Луке безразличен велоспорт.Что б его достать надо был клюшками по асфальту стучать.
Військові ганяються Мінськом за велосипедистами - Цензор.НЕТ 9363
08.08.2020 17:33 Ответить
Европа, 21 век...
08.08.2020 19:48 Ответить
Щоб там не пи$#ів вусатий Прутень,а Білорусь гулаг гулагом,як Велика Підшконка смердячий мільйонами трупів закатованих людей і сцарь його педофіл путін.
08.08.2020 20:31 Ответить
ОМОН в Беларуси, это "Беркут" в Украине. Смысл и повадки одинаковые. Заняться больше не чем.
09.08.2020 08:15 Ответить
