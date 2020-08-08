Військові ганяються Мінськом за велосипедистами. ВIДЕО

У столиці Білорусі відбуваються масові жорсткі затримання велосипедистів, які організували поїздки великими групами на знак підтримки чесних виборів президента.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське "Єврорадіо".

Відео затримань опубліковано в YouTube. Можна побачити, як затримання відбуваються на очах у дітей, які гуляють разом із батьками.

Протестувальників закидають в автозаки безпосередньо з велосипедами.

В умовах фактичної заборони акцій протесту білоруси перетворили поїздки на велосипеді на спосіб висловити незгоду з політикою Лукашенка.

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