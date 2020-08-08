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Військові ганяються Мінськом за велосипедистами. ВIДЕО

У столиці Білорусі відбуваються масові жорсткі затримання велосипедистів, які організували поїздки великими групами на знак підтримки чесних виборів президента.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське "Єврорадіо".

Відео затримань опубліковано в YouTube. Можна побачити, як затримання відбуваються на очах у дітей, які гуляють разом із батьками.

Протестувальників закидають в автозаки безпосередньо з велосипедами.

В умовах фактичної заборони акцій протесту білоруси перетворили поїздки на велосипеді на спосіб висловити незгоду з політикою Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі перенесли футбольні матчі після того, як фанати скандували "Живе Білорусь!"

Білорусь (7987) затримання (4357) протест (2410) Мінськ (828) велосипедисти (123)


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Топ коментарі
+36
Боже мой...
Позор Европе, если после такого не принять санкции против этого старого пердуна.
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08.08.2020 00:08 Відповісти
+28
Хех! Бубачка на євробляхі з одним колесом, а булаву десь загубив.
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08.08.2020 00:16 Відповісти
+24
Военные гоняются по Минску за велосипедистами - Цензор.НЕТ 3676
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08.08.2020 00:09 Відповісти
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И ещё добавлю. Один Беня что вытворяет и как с гуся вода.
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08.08.2020 11:26 Відповісти
Де ж це наш дописувач з князівства литовського_01? Мабуть вєліком вирішив проїхатись
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08.08.2020 11:09 Відповісти
Правильно кажете. Тут і інших подібних дописувачів зараз нема. Схоже спонсори їх всіх на веліках зараз направили.
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08.08.2020 12:21 Відповісти
бацька опять в моих глазах упал. Хотя он и не поднимался, но пробил еще одно дно. У нас бы начали хватать людей на великах, наши бы уже мусоров развесили по столбам за такую херню.
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08.08.2020 11:26 Відповісти
У нас другое. Он беня обокрал народ на миллиарды а все сидят как рыбы и терпят.
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08.08.2020 11:55 Відповісти
Ну ты же сам видишь, как это слово "украл" поверхностно звучит? Доказать еще нужно, а мелкие люди что могут сделать? Но ты не парься, беня сядет и получит свою сдачу. Однако не сейчас и не с нашим нынешним "главой"
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08.08.2020 12:26 Відповісти
Вот именно -не с нынешним главой. А народу хоть бы что до главы с которым не будет доказано.
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08.08.2020 13:04 Відповісти
Народ свою жопу продал в прошлом году. Причем москалям.
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08.08.2020 13:12 Відповісти
на жаль не розвісили ще до сих пір тих , хто вбивав Небесню сотню !

Так таки там було інше ...
А тут - спільне катання на роверах за що затримувати , за що штрафувати , за що взагалі можна наказати ???
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08.08.2020 17:43 Відповісти
что значит дрючба с московией.
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08.08.2020 11:51 Відповісти
на Тяньаньмэнь не тянет..... палками по жопе это не танками тела раздавливать.... душой я с
протестующими но мозги понимают что это лучше чем наш олигархат.... пардон конечно......
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08.08.2020 12:15 Відповісти
емоційно краще диктатор,ніж купа злодюг-олігархів..

але з економічної точки зору Бацька -це ЗАСТІЙ.
БЕЗНАДЬОГА.
Купа боргів..
на душу населення Борги і Більші ,ніж в Україні.
крвм того ..Держпідприємства Білорусі -Борг 50 млрд.
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08.08.2020 12:41 Відповісти
у бацьки есть один но очень немаленкий плюсег - в конечном итогое он не сдаёт сувере-
нитет страны.... думаю именно по этому силовики и белые воротнички предпочитают та-
кой вариант супостата с человеческим лицом так сказать.....
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08.08.2020 12:47 Відповісти
Эпичное видео)) Это нужно репостить
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08.08.2020 12:23 Відповісти
После слов Лукашенко и Ермошиной Генпрокуратура выступила за блокировку платформы «Голос»
Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации по поводу платформы «Голос».
https://gazetaby.com/post/posle-slov-lukashenko-i-ermoshinoj-genprokuratura-/167547/
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08.08.2020 12:27 Відповісти
Почерк беглой беркутни весело припиваючей в ********* и сателите.
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08.08.2020 12:47 Відповісти
Лучше уж диктатура председателя колхоза из народа чем диктатура олигархов (мафиози) без рода и племени
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08.08.2020 13:09 Відповісти
Антиприкладу України їм недостатньо? Хочуть, щоб Білорусь привласнили інородці, як це зробили з Україною?
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08.08.2020 19:30 Відповісти
Не за тем велосипедистом гонятся вот у нас есть один Велосипедист Голобородько
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08.08.2020 15:35 Відповісти
Військові ганяються Мінськом за велосипедистами - Цензор.НЕТ 3927
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08.08.2020 17:25 Відповісти
Луке безразличен велоспорт.Что б его достать надо был клюшками по асфальту стучать.
Військові ганяються Мінськом за велосипедистами - Цензор.НЕТ 9363
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08.08.2020 17:33 Відповісти
Европа, 21 век...
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08.08.2020 19:48 Відповісти
Щоб там не пи$#ів вусатий Прутень,а Білорусь гулаг гулагом,як Велика Підшконка смердячий мільйонами трупів закатованих людей і сцарь його педофіл путін.
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08.08.2020 20:31 Відповісти
ОМОН в Беларуси, это "Беркут" в Украине. Смысл и повадки одинаковые. Заняться больше не чем.
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09.08.2020 08:15 Відповісти
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