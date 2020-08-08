Військові ганяються Мінськом за велосипедистами. ВIДЕО
У столиці Білорусі відбуваються масові жорсткі затримання велосипедистів, які організували поїздки великими групами на знак підтримки чесних виборів президента.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське "Єврорадіо".
Відео затримань опубліковано в YouTube. Можна побачити, як затримання відбуваються на очах у дітей, які гуляють разом із батьками.
Протестувальників закидають в автозаки безпосередньо з велосипедами.
В умовах фактичної заборони акцій протесту білоруси перетворили поїздки на велосипеді на спосіб висловити незгоду з політикою Лукашенка.
Топ коментарі
+36 mrSmith
показати весь коментар08.08.2020 00:08 Відповісти Посилання
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показати весь коментар08.08.2020 00:16 Відповісти Посилання
+24 Fish Man
показати весь коментар08.08.2020 00:09 Відповісти Посилання
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Так таки там було інше ...
А тут - спільне катання на роверах за що затримувати , за що штрафувати , за що взагалі можна наказати ???
протестующими но мозги понимают что это лучше чем наш олигархат.... пардон конечно......
але з економічної точки зору Бацька -це ЗАСТІЙ.
БЕЗНАДЬОГА.
Купа боргів..
на душу населення Борги і Більші ,ніж в Україні.
крвм того ..Держпідприємства Білорусі -Борг 50 млрд.
нитет страны.... думаю именно по этому силовики и белые воротнички предпочитают та-
кой вариант супостата с человеческим лицом так сказать.....
Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации по поводу платформы «Голос».
https://gazetaby.com/post/posle-slov-lukashenko-i-ermoshinoj-genprokuratura-/167547/