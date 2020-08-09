До Мінська напередодні основного дня виборів стягнули військову техніку. ВIДЕО
Напередодні основного дня голосування на виборах президента Білорусі в Мінську стала з'являтися військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів.
Як передає Цензор.НЕТ, відеозапис опублікував місцевий портал TUT.BY.
На кадрах видно, як на перетині вулиць Першотравневої та Пуліхова в центрі Мінська стоїть колона з військових автомобілів.
Портал також повідомив, що біля Палацу Республіки і Палацу профспілок на Жовтневій площі виставили огородження.
Начальник управління охорони правопорядку МВС Білорусі Дмитро Курьян розповів, що в зв'язку з проведенням президентських виборів співробітники МВС переведені на посилений варіант служби.
Топ коментарі
+26 Порохобандерівець
показати весь коментар09.08.2020 09:21 Відповісти Посилання
+20 Александр Иванов #442761
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+13 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.08.2020 09:04 Відповісти Посилання
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временно конечно
слишком много кричалок на стадионах бьіло не в пользу Луки Мудидищева
Самое главное, что мы, белорусы, не должны поступать, как украинцы, которые, изгнав Януковича, сами отдали себя в руки России, призвав на место законного гаранта суверенитета российских марионеток - всяких Порошенок, Ярошей, Яценюков и прочих Турчиновых Тем более, что после них пришел Зеленский, который вроде ничё так, получше Порошенко, врага России и украинского народа, но все-таки популист и клоун. Мало было народу Украины этих предателей, так еще и кот написал в тапки. Так всегда случается, когда наивные романтики, поверив кремлевским подстилкам, за печеньки Госдепа изгоняют тех, кто не ложится под Россию, - в конце концов неминуемо приходит Зеленский и кот писает в тапки.
Был бы Виктор Федорович, который не стелился перед Путиным, обсуждая планы перемирия, а обнимался с ним на равных, как брат, и властью делиться не хотел, то все бы было. Была бы страна как полная чаша, аж через край бы текло. И Крым с Донбассом сидели бы на месте, а с чего бы им было утекать, когда кругом все свои. И заробитчане бы катались туда-сюда, туда-сюда в Сибирь и на Дальний Восток как к себе домой, а не как сейчас, только в Европе туалеты мыть и осталось, да и то из-за коронавируса не пускают. А Виктор Федорович сказал бы: стоп, коронавирус, нет тебя, засранца. Нам работать надо, а не в намордниках по домам сидеть. И коронавирус остановился бы как миленький. Пневмония она и есть пневмония, какая разница от чего помирать. Но, правда, если кто заболел, тот сам тогда и виноват, нечего было сало с горилкой на ночь трескать.
Да если бы и не остановился этот вирус, все равно бы пускали. Евроассоциацию Виктор Федорович обязательно бы подписал, без всяких Майданов, только "попизже", как еще один толковых человек говорил. А заблаговременно подписал бы с Россией столько умных договоров об интеграции, что у нее ими руки до конца времен были бы связаны, хрен бы она осмелилась напасть.Опять же, олигархов бы не было, - Ахметовы с Медведчуками не в счет, какие они олигархи, сыновьям президентским сам бог велел при деньгах и власти быть, от умных отцов дураки не родятся, - ну а прочих неньке Украине и не надо. Уровень жизни у народа все равно был бы такой же как сейчас, то есть такой же, как у соседей в стабильной "Белоруси", у которой и войны дома не было, и Крым с Донбассом не отбирали. Виктор Федорович, в отличие от нынешних двойных агентов, с доходами населения и без войны бы справился, чем он хуже Лукашенко?
А вот еще важное. Отношение к украинскому языку было бы лучше. Не навязывали бы его, как сейчас, вот и любили бы его больше. Слава богу, наконец-то Зеля... но он клоун и популист, поэтому не будем о нем. Не было бы этой сытой псевдооппозиции, которая и в газеты пишет, и в ящике маячит, и в Верховной Раде заседает и влияет постоянно,как чумная, на какие-то решения государственные. На такого посмотришь, вроде и Украину любит, и по украински все время балакает, и Крым у него по всем законам украинский, да все не то. Не то, потому что далось легко. Вот если был бы украинский язык только для избранных, для самых оторванных, которым терять уже нечего, если бы посидели они по тюрьмам да помыкались по эмиграциям, то глядишь бы и выкристаллизовались лет через 25 настоящие, без страха и упрека, национально-демократические лидеры, а не те, что сейчас. И народ бы их поддержал массово, а не так, как сейчас. А не выкристаллизовались бы, ну подождали бы еще 25 лет, тогда и выборы бы провели. Чего там! Трудности закаляют характер.
Все я вспомнил, ничего не пропустил? Это та Украина, которую вы потеряли. А теперь нам главное не потерять "Белорусь". Выстоим мы с Батькой, глядишь, и у вас новый шанс появится.