До Мінська напередодні основного дня виборів стягнули військову техніку. ВIДЕО

Напередодні основного дня голосування на виборах президента Білорусі в Мінську стала з'являтися військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозапис опублікував місцевий портал TUT.BY.



На кадрах видно, як на перетині вулиць Першотравневої та Пуліхова в центрі Мінська стоїть колона з військових автомобілів.



Портал також повідомив, що біля Палацу Республіки і Палацу профспілок на Жовтневій площі виставили огородження.



Начальник управління охорони правопорядку МВС Білорусі Дмитро Курьян розповів, що в зв'язку з проведенням президентських виборів співробітники МВС переведені на посилений варіант служби.

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