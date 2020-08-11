36 952 155
Участники акции протеста разогнали группу силовиков в Минске: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" ВИДЕО
Участники акции протеста в Минске разогнали группу силовиков. Внимание! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что часть силовиков сбежала без сопротивления, сев в микроавтобус.
После этого, протестующие подбежали к другой группе силовиков, которая тоже начала отход под оскорбительные крики.
Видео 24 канала
Топ комментарии
+43 Гельдрих
показать весь комментарий11.08.2020 14:02 Ответить Ссылка
+35 Гельдрих
показать весь комментарий11.08.2020 14:03 Ответить Ссылка
+29 Антон Чигур
показать весь комментарий11.08.2020 13:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
13.51 В Минске водители троллейбусов отказываются выходить на работу во вторую смену после информации о ранении водителя автобуса вечером 10 августа. Забастовал 4-й троллейбусный парк.
но не решились, или не увидели в Юще угрозьі или хз
в 2013 уже решились
Погуглите - они уже все рассказали Я не силен в рашистких политиках, поэтому ссылку дать не готов
сила есть ума не надо. приказали бить, бьют. вот когда прилетает ответка, вот тут иногда у мусоров срабатывает инстинкт самосохранения, но не у всех а кого больше соображалки. )))
и вообще, мусора не люди, как вещал потужный мусорской минист аваков)))
готуйтеся до провокацій білорусобандерівці
Живє Бєларусь!!!
Вот ссылка на файл, где ЯСНО ВИДНО, ЧТО В БЕЛАРУСЬ ВВЕЛИ КАЦАПСКИЕ ВОЙСКА И ОНИ УЖЕ РАЗГОНЯЮТ ПРОТЕСТУЮЩИХ.
http://file.sampo.ru/vwjk33/
Это просто капец какой-то...
Удачи вам в борьбе сябры)
4. За 5 років ні.уя не робите, спостерігаєте як ворюга обкрадає країну до нитки.
Куме пішли їм пику натовчемо!
А як що вони нам?
А нам то за що?!
Кидаются на убегающих, а когда те развернулись, "уходите", те уходят опять кидаются.
З.ы. а белорусский язык вообще существует, а то видео как из козлостана.
Вот было бы интересно поймать нескольких таких вот уродов с дубинками и выяснить, местные они или нет. Если нет, то сразу порвать на части - их же всё равно "там нет"!