Участники акции протеста разогнали группу силовиков в Минске: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" ВИДЕО

Участники акции протеста в Минске разогнали группу силовиков. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что часть силовиков сбежала без сопротивления, сев в микроавтобус.

После этого, протестующие подбежали к другой группе силовиков, которая тоже начала отход под оскорбительные крики.

Видео 24 канала

