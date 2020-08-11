РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7143 посетителя онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
36 952 155

Участники акции протеста разогнали группу силовиков в Минске: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" ВИДЕО

Участники акции протеста в Минске разогнали группу силовиков. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что часть силовиков сбежала без сопротивления, сев в микроавтобус.

После этого, протестующие подбежали к другой группе силовиков, которая тоже начала отход под оскорбительные крики.

Видео 24 канала

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Легковой автомобиль въехал в толпу силовиков в Минске: "Сдохни, сука!". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (8025) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) протест (5906) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
а у нас вот так было, если кто в правительстве забыл...............
Участники акции протеста разогнали группу силовиков в Минске: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" - Цензор.НЕТ 3511
показать весь комментарий
11.08.2020 14:02 Ответить
+35
Участники акции протеста разогнали группу силовиков в Минске: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" - Цензор.НЕТ 8550
показать весь комментарий
11.08.2020 14:03 Ответить
+29
Недобитый мусор, это тот, кто потом вернется и тебя добьет!
показать весь комментарий
11.08.2020 13:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
14.03 Возле главной проходной МТЗ собралось 70 бастующих работников. Они требуют от руководства, чтобы прояснили ситуацию, которая происходит в стране. Люди подтягиваются.
13.51 В Минске водители троллейбусов отказываются выходить на работу во вторую смену после информации о ранении водителя автобуса вечером 10 августа. Забастовал 4-й троллейбусный парк.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:40 Ответить
В 2004-м у нас был лозунг "Міліція з народом!", и обошлось без столкновений. Правда, в 2013-м не помогло.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:10 Ответить
в 2004 кремлевский недомерок рассматривал вариант вторжения, в Севродонецке состоялся сьезд, решения которого вполне мог признать кремль и придти "на защиту"
но не решились, или не увидели в Юще угрозьі или хз
в 2013 уже решились
показать весь комментарий
11.08.2020 14:23 Ответить
Об том уже все рассказано давно. Они сами рассказали - в 2004 небыло бюджета на революцию. К 2013-ому они подготовились и бюджет был на революцию и войну.

Погуглите - они уже все рассказали Я не силен в рашистких политиках, поэтому ссылку дать не готов
показать весь комментарий
11.08.2020 14:33 Ответить
готовиться активно начали с 2008г. с создания " войск ближнего действия "
показать весь комментарий
11.08.2020 16:56 Ответить
Надо было еще и собак спустить.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:11 Ответить
Белорусы! Не бойтесь этих мусоров это первые сцыкуны лупите их и будут бежать как крысы. В 14 так и было плюс у нас была ещё и титушня. Не бойтесь вместе смело вешайте им за всё время что эти ****** издевались.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:11 Ответить
Учасники акції протесту розігнали групу силовиків у Мінську: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" - Цензор.НЕТ 2318А ведь у этих ментов-дебилов есть мамы, папы, жёны, дети. Ведь многие сябры знают где они живут. Адреса и т.д. Не думают МентоДятлы, как и наши ЗеДятлы о последствиях. Толи не чем им думать, толи не умеют.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:12 Ответить
мусор и мозг вещи не совместимые. вы думаете в мусора идут от большого ума?)))
сила есть ума не надо. приказали бить, бьют. вот когда прилетает ответка, вот тут иногда у мусоров срабатывает инстинкт самосохранения, но не у всех а кого больше соображалки. )))
и вообще, мусора не люди, как вещал потужный мусорской минист аваков)))
показать весь комментарий
11.08.2020 16:20 Ответить
Я и не думая, что у них есть чем думать, я, как врач психиат точно знаю, что мозг у них есть, но извилин всего три. Жевательная, срат..ная и от феражки.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:34 Ответить
Кость там сплошная, как в бильярдном шаре.
показать весь комментарий
07.09.2020 01:50 Ответить
Напомни мне последствия для ублюдков, расттреливавших Майдан.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:11 Ответить
Выполнять долг, присягу,но при этом оставаться человеком ,--всегда почётно и требует особого уважения. Но,когда,ты псина,самого низкого "пошиба"--бьёшь безоружных людей,своих граждан, пользуясь "вседозволенностью"--заслуживаешь самого сурового возмездия--в "стиле" Чаушеску или Кадаффи. Вот и эти псы в форме бегут поджав хвосты от народного гнева и ненависти; куда в таких случаях девается смелость и бравада...
показать весь комментарий
11.08.2020 14:12 Ответить
ну зараз кацапи з своїми ТВпомийками включаться....
готуйтеся до провокацій білорусобандерівці
Живє Бєларусь!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 14:14 Ответить
Учасники акції протесту розігнали групу силовиків у Мінську: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" - Цензор.НЕТ 5088
показать весь комментарий
11.08.2020 14:16 Ответить
Не, не так, баларусо-жидо-бИндеравцы
показать весь комментарий
11.08.2020 14:29 Ответить
Бульбодрочери
показать весь комментарий
11.08.2020 14:41 Ответить
кацапы уже ждут команды: " путлер введи войска"...
показать весь комментарий
11.08.2020 14:21 Ответить
Смотри сюда, ОНИ УЖЕ ТАМ ДАВНО.
Вот ссылка на файл, где ЯСНО ВИДНО, ЧТО В БЕЛАРУСЬ ВВЕЛИ КАЦАПСКИЕ ВОЙСКА И ОНИ УЖЕ РАЗГОНЯЮТ ПРОТЕСТУЮЩИХ.
http://file.sampo.ru/vwjk33/
показать весь комментарий
11.08.2020 14:24 Ответить
плешивьій кремлевский недомерок обязательно придет на помощь Луке Мудищеву
показать весь комментарий
11.08.2020 14:27 Ответить
Угу, а Украина не пользуется ситуацией, не идет в атаку, а устраивает перемирия....
Это просто капец какой-то...
показать весь комментарий
11.08.2020 14:34 Ответить
Ничего более достоверного нет?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:31 Ответить
Вот кацапам сейчас обидно! Все народы могут как то себя противопоставить власти,если им что то не нравится. Одни кацапы даже пикнуть боятся стоят тихонько в сторонке,пока власть делает что хочет и 3 шкуры с них снимает.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:25 Ответить
Ну что же, как сказала моя пожилая мама, так рождаются настоящие герои и новые лидеры)
Удачи вам в борьбе сябры)
показать весь комментарий
11.08.2020 14:25 Ответить
После этого видео я понял, что луконенкО пришел кирдык))
показать весь комментарий
11.08.2020 14:30 Ответить
3. Обираєте ворюгу, який краде більше ніж той, що втік у підораху.
4. За 5 років ні.уя не робите, спостерігаєте як ворюга обкрадає країну до нитки.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:59 Ответить
Как знал, что обязательно вылезет хоть одна обкраденная до нитки Порошенком ипанашка) Как оно жить без мозгов, тваринка?
показать весь комментарий
11.08.2020 16:05 Ответить
Ви би українську вже вивчили на 7 році війни і 30 Незалежності "украінци"!
показать весь комментарий
11.08.2020 14:34 Ответить
Перш ніж "лічити" білорусів їзиком!
показать весь комментарий
11.08.2020 14:35 Ответить
Мда... жодного елемента національноі символіки ....що в штатах ніггери за копами бігали що тут , жодноі національноі ідеі
показать весь комментарий
11.08.2020 14:39 Ответить
Білорусі треба міняти назву.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:48 Ответить
Там багато чого тре міняти.... але в першу чергу совковський моСк
показать весь комментарий
11.08.2020 14:53 Ответить
Є національні біло-червоні прапори.
показать весь комментарий
12.08.2020 12:56 Ответить
Писец....пошла вода в хату.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:44 Ответить
это старое видео, за вчера.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:34 Ответить
Є хороша українська приказка => Щоб вас не посадили до автозаку - він повинен лежати на боці.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:45 Ответить
Голос какой-то кацапский. И лексикон...
показать весь комментарий
11.08.2020 14:48 Ответить
Люді в штацкам...може бути все, що завгодно...
показать весь комментарий
11.08.2020 14:50 Ответить
Жаль людей которые искренне верят что им позволят что то менять...
показать весь комментарий
11.08.2020 14:56 Ответить
Вооо! Вот это правильно! мочите мусоров! Мусора не люди! Эти шакалы могут только сворой на толпу, а потом под эгидой выполнения обязанностей, у людей просить прощения. Мрази! Валите их братушки всех!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:01 Ответить
Спроба імітації Майдана кацапською конторою. Кацапи завжди були дещо тупуватими, адже імітацію можна відрізнити відразу. Ще одна проява кацапської дурості- цензоровські кацапські тролі навіть не змінили ніки і топлять за протестантів. Хоча і є нові номерні Ога...
показать весь комментарий
11.08.2020 15:03 Ответить
поважаєш лукашенку і путінга?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:12 Ответить
Народ понял,что менты не бессмертные и их можно опесдюливать. Обратного хода событий уже нет.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:11 Ответить
Прямо как в том анекдоте:
Куме пішли їм пику натовчемо!
А як що вони нам?
А нам то за що?!

Кидаются на убегающих, а когда те развернулись, "уходите", те уходят опять кидаются.
З.ы. а белорусский язык вообще существует, а то видео как из козлостана.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:28 Ответить
Не понимаю, чего все так возбудились? Это "новость" минимум с прошлого вечере. Т.е. правильно сказать "разогнали", в прошедшем времени. Что на сегодня - не известно, может уже в обезьяннике сидят.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:32 Ответить
Ребята, МОЛОДЦЫ!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:49 Ответить
С народом который не считет себя рабом с помощью дубинок не поговоришь. Белорусы - это не россияне, которые только и могут что селфи из автозаков делать
показать весь комментарий
11.08.2020 15:55 Ответить
Хабаровчане -не россияне ? Не нужно обобщать !
показать весь комментарий
11.08.2020 16:54 Ответить
Там много украинцев по крови и мало кацапообразующей чухны мордовской.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:28 Ответить
Кстати, есть мнение что в Белоруссии столько спецназа и ОМОНА даже нету! То количество ментов в разных городах - это явно больше чем страна имеет в штате. Если это так, то как всегда паРаша прислала своих мусорков для помощи Луке.
Вот было бы интересно поймать нескольких таких вот уродов с дубинками и выяснить, местные они или нет. Если нет, то сразу порвать на части - их же всё равно "там нет"!
показать весь комментарий
11.08.2020 16:55 Ответить
Убийство иностранного туриста.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:29 Ответить
Хорошее напоминание Зеленскому и его потужному министру Рюкзакову.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 