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Учасники акції протесту розігнали групу силовиків у Мінську: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?". ВIДЕО
Учасники акції протесту в Мінську розігнали групу силовиків. Увага! Нецензурна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що частина силовиків втекла без опору, сівши в мікроавтобус.
Після цього учасники протесту підбігли до іншої групи силовиків, яка теж почала відхід під образливі вигуки.
Відео 24 каналу
Топ коментарі
+43 Гельдрих
показати весь коментар11.08.2020 14:02 Відповісти Посилання
+35 Гельдрих
показати весь коментар11.08.2020 14:03 Відповісти Посилання
+29 Антон Чигур
показати весь коментар11.08.2020 13:59 Відповісти Посилання
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13.51 В Минске водители троллейбусов отказываются выходить на работу во вторую смену после информации о ранении водителя автобуса вечером 10 августа. Забастовал 4-й троллейбусный парк.
но не решились, или не увидели в Юще угрозьі или хз
в 2013 уже решились
Погуглите - они уже все рассказали Я не силен в рашистких политиках, поэтому ссылку дать не готов
сила есть ума не надо. приказали бить, бьют. вот когда прилетает ответка, вот тут иногда у мусоров срабатывает инстинкт самосохранения, но не у всех а кого больше соображалки. )))
и вообще, мусора не люди, как вещал потужный мусорской минист аваков)))
готуйтеся до провокацій білорусобандерівці
Живє Бєларусь!!!
Вот ссылка на файл, где ЯСНО ВИДНО, ЧТО В БЕЛАРУСЬ ВВЕЛИ КАЦАПСКИЕ ВОЙСКА И ОНИ УЖЕ РАЗГОНЯЮТ ПРОТЕСТУЮЩИХ.
http://file.sampo.ru/vwjk33/
Это просто капец какой-то...
Удачи вам в борьбе сябры)
4. За 5 років ні.уя не робите, спостерігаєте як ворюга обкрадає країну до нитки.
Куме пішли їм пику натовчемо!
А як що вони нам?
А нам то за що?!
Кидаются на убегающих, а когда те развернулись, "уходите", те уходят опять кидаются.
З.ы. а белорусский язык вообще существует, а то видео как из козлостана.
Вот было бы интересно поймать нескольких таких вот уродов с дубинками и выяснить, местные они или нет. Если нет, то сразу порвать на части - их же всё равно "там нет"!