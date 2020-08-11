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Новини Відео Революція в Білорусі
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Учасники акції протесту розігнали групу силовиків у Мінську: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?". ВIДЕО

Учасники акції протесту в Мінську розігнали групу силовиків. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що частина силовиків втекла без опору, сівши в мікроавтобус.

Після цього учасники протесту підбігли до іншої групи силовиків, яка теж почала відхід під образливі вигуки.

Відео 24 каналу

Дивіться також: Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!". ВІДЕО

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6727) Лукашенко Олександр (2669) протест (2411) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+43
а у нас вот так было, если кто в правительстве забыл...............
Участники акции протеста разогнали группу силовиков в Минске: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" - Цензор.НЕТ 3511
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11.08.2020 14:02 Відповісти
+35
Участники акции протеста разогнали группу силовиков в Минске: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" - Цензор.НЕТ 8550
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11.08.2020 14:03 Відповісти
+29
Недобитый мусор, это тот, кто потом вернется и тебя добьет!
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11.08.2020 13:59 Відповісти
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14.03 Возле главной проходной МТЗ собралось 70 бастующих работников. Они требуют от руководства, чтобы прояснили ситуацию, которая происходит в стране. Люди подтягиваются.
13.51 В Минске водители троллейбусов отказываются выходить на работу во вторую смену после информации о ранении водителя автобуса вечером 10 августа. Забастовал 4-й троллейбусный парк.
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11.08.2020 14:40 Відповісти
В 2004-м у нас был лозунг "Міліція з народом!", и обошлось без столкновений. Правда, в 2013-м не помогло.
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11.08.2020 14:10 Відповісти
в 2004 кремлевский недомерок рассматривал вариант вторжения, в Севродонецке состоялся сьезд, решения которого вполне мог признать кремль и придти "на защиту"
но не решились, или не увидели в Юще угрозьі или хз
в 2013 уже решились
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11.08.2020 14:23 Відповісти
Об том уже все рассказано давно. Они сами рассказали - в 2004 небыло бюджета на революцию. К 2013-ому они подготовились и бюджет был на революцию и войну.

Погуглите - они уже все рассказали Я не силен в рашистких политиках, поэтому ссылку дать не готов
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11.08.2020 14:33 Відповісти
готовиться активно начали с 2008г. с создания " войск ближнего действия "
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11.08.2020 16:56 Відповісти
Надо было еще и собак спустить.
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11.08.2020 14:11 Відповісти
Белорусы! Не бойтесь этих мусоров это первые сцыкуны лупите их и будут бежать как крысы. В 14 так и было плюс у нас была ещё и титушня. Не бойтесь вместе смело вешайте им за всё время что эти ****** издевались.
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11.08.2020 14:11 Відповісти
Учасники акції протесту розігнали групу силовиків у Мінську: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" - Цензор.НЕТ 2318А ведь у этих ментов-дебилов есть мамы, папы, жёны, дети. Ведь многие сябры знают где они живут. Адреса и т.д. Не думают МентоДятлы, как и наши ЗеДятлы о последствиях. Толи не чем им думать, толи не умеют.
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11.08.2020 14:12 Відповісти
мусор и мозг вещи не совместимые. вы думаете в мусора идут от большого ума?)))
сила есть ума не надо. приказали бить, бьют. вот когда прилетает ответка, вот тут иногда у мусоров срабатывает инстинкт самосохранения, но не у всех а кого больше соображалки. )))
и вообще, мусора не люди, как вещал потужный мусорской минист аваков)))
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11.08.2020 16:20 Відповісти
Я и не думая, что у них есть чем думать, я, как врач психиат точно знаю, что мозг у них есть, но извилин всего три. Жевательная, срат..ная и от феражки.
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11.08.2020 16:34 Відповісти
Кость там сплошная, как в бильярдном шаре.
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07.09.2020 01:50 Відповісти
Напомни мне последствия для ублюдков, расттреливавших Майдан.
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11.08.2020 20:11 Відповісти
Выполнять долг, присягу,но при этом оставаться человеком ,--всегда почётно и требует особого уважения. Но,когда,ты псина,самого низкого "пошиба"--бьёшь безоружных людей,своих граждан, пользуясь "вседозволенностью"--заслуживаешь самого сурового возмездия--в "стиле" Чаушеску или Кадаффи. Вот и эти псы в форме бегут поджав хвосты от народного гнева и ненависти; куда в таких случаях девается смелость и бравада...
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11.08.2020 14:12 Відповісти
ну зараз кацапи з своїми ТВпомийками включаться....
готуйтеся до провокацій білорусобандерівці
Живє Бєларусь!!!
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11.08.2020 14:14 Відповісти
Учасники акції протесту розігнали групу силовиків у Мінську: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" - Цензор.НЕТ 5088
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11.08.2020 14:16 Відповісти
Не, не так, баларусо-жидо-бИндеравцы
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11.08.2020 14:29 Відповісти
Бульбодрочери
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11.08.2020 14:41 Відповісти
кацапы уже ждут команды: " путлер введи войска"...
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11.08.2020 14:21 Відповісти
Смотри сюда, ОНИ УЖЕ ТАМ ДАВНО.
Вот ссылка на файл, где ЯСНО ВИДНО, ЧТО В БЕЛАРУСЬ ВВЕЛИ КАЦАПСКИЕ ВОЙСКА И ОНИ УЖЕ РАЗГОНЯЮТ ПРОТЕСТУЮЩИХ.
http://file.sampo.ru/vwjk33/
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11.08.2020 14:24 Відповісти
плешивьій кремлевский недомерок обязательно придет на помощь Луке Мудищеву
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11.08.2020 14:27 Відповісти
Угу, а Украина не пользуется ситуацией, не идет в атаку, а устраивает перемирия....
Это просто капец какой-то...
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11.08.2020 14:34 Відповісти
Ничего более достоверного нет?
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11.08.2020 15:31 Відповісти
Вот кацапам сейчас обидно! Все народы могут как то себя противопоставить власти,если им что то не нравится. Одни кацапы даже пикнуть боятся стоят тихонько в сторонке,пока власть делает что хочет и 3 шкуры с них снимает.
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11.08.2020 14:25 Відповісти
Ну что же, как сказала моя пожилая мама, так рождаются настоящие герои и новые лидеры)
Удачи вам в борьбе сябры)
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11.08.2020 14:25 Відповісти
После этого видео я понял, что луконенкО пришел кирдык))
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11.08.2020 14:30 Відповісти
3. Обираєте ворюгу, який краде більше ніж той, що втік у підораху.
4. За 5 років ні.уя не робите, спостерігаєте як ворюга обкрадає країну до нитки.
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11.08.2020 15:59 Відповісти
Как знал, что обязательно вылезет хоть одна обкраденная до нитки Порошенком ипанашка) Как оно жить без мозгов, тваринка?
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11.08.2020 16:05 Відповісти
Ви би українську вже вивчили на 7 році війни і 30 Незалежності "украінци"!
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11.08.2020 14:34 Відповісти
Перш ніж "лічити" білорусів їзиком!
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11.08.2020 14:35 Відповісти
Мда... жодного елемента національноі символіки ....що в штатах ніггери за копами бігали що тут , жодноі національноі ідеі
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11.08.2020 14:39 Відповісти
Білорусі треба міняти назву.
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11.08.2020 14:48 Відповісти
Там багато чого тре міняти.... але в першу чергу совковський моСк
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11.08.2020 14:53 Відповісти
Є національні біло-червоні прапори.
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12.08.2020 12:56 Відповісти
Писец....пошла вода в хату.
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11.08.2020 14:44 Відповісти
это старое видео, за вчера.
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11.08.2020 15:34 Відповісти
Є хороша українська приказка => Щоб вас не посадили до автозаку - він повинен лежати на боці.
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11.08.2020 14:45 Відповісти
Голос какой-то кацапский. И лексикон...
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11.08.2020 14:48 Відповісти
Люді в штацкам...може бути все, що завгодно...
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11.08.2020 14:50 Відповісти
Жаль людей которые искренне верят что им позволят что то менять...
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11.08.2020 14:56 Відповісти
Вооо! Вот это правильно! мочите мусоров! Мусора не люди! Эти шакалы могут только сворой на толпу, а потом под эгидой выполнения обязанностей, у людей просить прощения. Мрази! Валите их братушки всех!
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11.08.2020 15:01 Відповісти
Спроба імітації Майдана кацапською конторою. Кацапи завжди були дещо тупуватими, адже імітацію можна відрізнити відразу. Ще одна проява кацапської дурості- цензоровські кацапські тролі навіть не змінили ніки і топлять за протестантів. Хоча і є нові номерні Ога...
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11.08.2020 15:03 Відповісти
поважаєш лукашенку і путінга?
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11.08.2020 15:12 Відповісти
Народ понял,что менты не бессмертные и их можно опесдюливать. Обратного хода событий уже нет.
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11.08.2020 15:11 Відповісти
Прямо как в том анекдоте:
Куме пішли їм пику натовчемо!
А як що вони нам?
А нам то за що?!

Кидаются на убегающих, а когда те развернулись, "уходите", те уходят опять кидаются.
З.ы. а белорусский язык вообще существует, а то видео как из козлостана.
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11.08.2020 15:28 Відповісти
Не понимаю, чего все так возбудились? Это "новость" минимум с прошлого вечере. Т.е. правильно сказать "разогнали", в прошедшем времени. Что на сегодня - не известно, может уже в обезьяннике сидят.
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11.08.2020 15:32 Відповісти
Ребята, МОЛОДЦЫ!!!
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11.08.2020 15:49 Відповісти
С народом который не считет себя рабом с помощью дубинок не поговоришь. Белорусы - это не россияне, которые только и могут что селфи из автозаков делать
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11.08.2020 15:55 Відповісти
Хабаровчане -не россияне ? Не нужно обобщать !
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11.08.2020 16:54 Відповісти
Там много украинцев по крови и мало кацапообразующей чухны мордовской.
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11.08.2020 18:28 Відповісти
Кстати, есть мнение что в Белоруссии столько спецназа и ОМОНА даже нету! То количество ментов в разных городах - это явно больше чем страна имеет в штате. Если это так, то как всегда паРаша прислала своих мусорков для помощи Луке.
Вот было бы интересно поймать нескольких таких вот уродов с дубинками и выяснить, местные они или нет. Если нет, то сразу порвать на части - их же всё равно "там нет"!
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11.08.2020 16:55 Відповісти
Убийство иностранного туриста.
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11.08.2020 19:29 Відповісти
Хорошее напоминание Зеленскому и его потужному министру Рюкзакову.
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11.08.2020 18:59 Відповісти
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