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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9991
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12.08.2020 09:25 Ответить
Задолбали торохтеть с утра до вечера ни о чём
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12.08.2020 09:40 Ответить
Почему ни о чём? Нас просто убеждают в том, что карантин нужен и на осень готовимся опять самоизолироваться пля
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6605
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12.08.2020 09:45 Ответить
 
 