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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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4 Повістки
показать весь комментарий12.08.2020 09:25 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Харе кришна #466389
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Толык
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