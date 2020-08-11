РУС
Минздрав намерен увеличить количество коек с подводом кислорода, - Степанов

Минздрав намерен увеличить количество коек с подводом кислорода, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил что министерство намерено увеличить количество коек с подводом кислорода до 80% общего количества коек, выделенных для пациентов с COVID-19.

Об этом Степанов сообщил в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. По состоянию на утро вторника в стационарных отделениях госпитализировано 5,549 тыс. человек, месяц назад количество госпитализированных было 3,912 тыс. человек. Все медучреждения мы пытаемся обеспечить соответствующим оборудованием, подводом кислорода. Например, мы увеличили количество коек, которые обеспечены централизованным кислородом приблизительно на 2,5 тыс. Вчера на комиссии ТЭБ и ЧС я предложил поручить главам ОГА существенно увеличить количество коек с подводом кислорода и довести этот показатель до 80% от общего количества", - сказал он.

По его словам, министерство планировало, что вторая волна будет в октябре-ноябре вместе с сезонной эпидемией гриппа.

"Так считал весь мир, но сейчас все страны фиксируют стремительный рост количества больных", - добавил министр.

Кислород сам по себе убивает человека.Он усваивается в лёгких только при наличии значительной концентрации выдыхаемого углекислого газа.Подышите интенсивно на полную грудь с минуту и вы потеряете сознание от недостатка в крови ...кислорода.
11.08.2020 10:18 Ответить
А с газоотводом не?
11.08.2020 10:19 Ответить
Похоже новые лица доуправлялись... Доктор Албан будет лечить всех зефанов теперь...
11.08.2020 10:37 Ответить
Вы же бабки в асфальт- а по факту в карманы уже закатали, как бы зебилы?
11.08.2020 10:56 Ответить
А шо ты степашка до этого думал? У тебя эпидемия с прошлого года ..... А тебя только сейчас осенило, что ИВЛ подключать некуда..... Наверно потому ты их и не закупил....
