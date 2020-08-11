Минздрав намерен увеличить количество коек с подводом кислорода, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил что министерство намерено увеличить количество коек с подводом кислорода до 80% общего количества коек, выделенных для пациентов с COVID-19.

Об этом Степанов сообщил в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. По состоянию на утро вторника в стационарных отделениях госпитализировано 5,549 тыс. человек, месяц назад количество госпитализированных было 3,912 тыс. человек. Все медучреждения мы пытаемся обеспечить соответствующим оборудованием, подводом кислорода. Например, мы увеличили количество коек, которые обеспечены централизованным кислородом приблизительно на 2,5 тыс. Вчера на комиссии ТЭБ и ЧС я предложил поручить главам ОГА существенно увеличить количество коек с подводом кислорода и довести этот показатель до 80% от общего количества", - сказал он.

По его словам, министерство планировало, что вторая волна будет в октябре-ноябре вместе с сезонной эпидемией гриппа.

"Так считал весь мир, но сейчас все страны фиксируют стремительный рост количества больных", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За месяц количество людей, госпитализированных с COVID-19, выросло на 1,6 тыс. человек, - Степанов