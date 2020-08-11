УКР
МОЗ має намір збільшити кількість ліжок із підведенням кисню, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив що міністерство має намір збільшити кількість ліжок із підведенням кисню до 80% загальної кількості ліжок, виділених для пацієнтів із COVID-19.

Про це Степанов повідомив у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зростає кількість людей, які потребують госпіталізації. Станом на ранок вівторка в стаціонарних відділеннях госпіталізовано 5,549 тис. осіб, місяць тому кількість госпіталізованих була 3,912 тис. осіб. Усі медустанови ми намагаємося забезпечити відповідним обладнанням, підведенням кисню. Наприклад, ми збільшили кількість ліжок, які забезпечені централізованим киснем на близько 2,5 тис. Учора на комісії ТЕБ та НС я запропонував доручити головам ОДА суттєво збільшити кількість ліжок із підведенням кисню і довести цей показник до 80% від загальної кількості", - сказав він.

За його словами, міністерство планувало, що друга хвиля буде в жовтні-листопаді разом із сезонною епідемією грипу.

"Так вважав увесь світ, але зараз усі країни фіксують стрімке зростання кількості хворих", - додав міністр.

Кислород сам по себе убивает человека.Он усваивается в лёгких только при наличии значительной концентрации выдыхаемого углекислого газа.Подышите интенсивно на полную грудь с минуту и вы потеряете сознание от недостатка в крови ...кислорода.
11.08.2020 10:18 Відповісти
А с газоотводом не?
11.08.2020 10:19 Відповісти
Похоже новые лица доуправлялись... Доктор Албан будет лечить всех зефанов теперь...
11.08.2020 10:37 Відповісти
Вы же бабки в асфальт- а по факту в карманы уже закатали, как бы зебилы?
11.08.2020 10:56 Відповісти
А шо ты степашка до этого думал? У тебя эпидемия с прошлого года ..... А тебя только сейчас осенило, что ИВЛ подключать некуда..... Наверно потому ты их и не закупил....
11.08.2020 11:16 Відповісти
 
 