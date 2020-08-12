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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ має намір збільшити кількість ліжок із підведенням кисню, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9991
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12.08.2020 09:25 Відповісти
Задолбали торохтеть с утра до вечера ни о чём
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12.08.2020 09:40 Відповісти
Почему ни о чём? Нас просто убеждают в том, что карантин нужен и на осень готовимся опять самоизолироваться пля
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6605
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12.08.2020 09:45 Відповісти
 
 