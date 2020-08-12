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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ має намір збільшити кількість ліжок із підведенням кисню, - Степанов
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показати весь коментар12.08.2020 09:25 Відповісти Мені подобається 2
Харе кришна #466389
показати весь коментар12.08.2020 09:40 Відповісти Мені подобається 0
Толык
показати весь коментар12.08.2020 09:45 Відповісти Мені подобається 0
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