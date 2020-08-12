Пограничники обнаружили пособника наемников РФ в Краматорске, - МВД. ВИДЕО

В 2014 году, с начала боевых действий на Донбассе, некоторые местные граждане вступали в ряды незаконных вооруженных формирований и помогали террористам совершать преступления против украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

После освобождения части населенных пунктов от оккупантов, некоторые из таких "помощников" пошли вместе с террористами, а другие остались дома и до сих пор тщательно скрывают совершенные ранее преступные действия.

Вчера после получения и проверки информации, предоставленной сотрудниками оперативных подразделений ГПСУ из состава Объединенных сил, пограничники Краматорского отряда задержали одного из таких наших соотечественников 1988 года рождения. В ходе проверки установлено, что в 2014 году этот гражданин проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на блокпосту, расположенном у здания Краматорского городского совета, где в то время располагалось "руководство" террористических группировок.

По данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности". Сведения внесены в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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