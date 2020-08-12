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Пограничники обнаружили пособника наемников РФ в Краматорске, - МВД. ВИДЕО

В 2014 году, с начала боевых действий на Донбассе, некоторые местные граждане вступали в ряды незаконных вооруженных формирований и помогали террористам совершать преступления против украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

После освобождения части населенных пунктов от оккупантов, некоторые из таких "помощников" пошли вместе с террористами, а другие остались дома и до сих пор тщательно скрывают совершенные ранее преступные действия.

Вчера после получения и проверки информации, предоставленной сотрудниками оперативных подразделений ГПСУ из состава Объединенных сил, пограничники Краматорского отряда задержали одного из таких наших соотечественников 1988 года рождения. В ходе проверки установлено, что в 2014 году этот гражданин проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на блокпосту, расположенном у здания Краматорского городского совета, где в то время располагалось "руководство" террористических группировок.

По данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности". Сведения внесены в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Автор: 

Краматорськ (2333) МВД (9331) терроризм (18693) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+6
В Краматорську повно ватників.
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12.08.2020 12:42 Ответить
+3
Внезапно!
Очередной разочарованный)
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12.08.2020 12:35 Ответить
+3
Спасибо зебилам, теперь будет гулять на воле... это же не патриот Украины, вот тогда земрази проехались бы по нему по полной.
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12.08.2020 12:37 Ответить
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Внезапно!
Очередной разочарованный)
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12.08.2020 12:35 Ответить
Спасибо зебилам, теперь будет гулять на воле... это же не патриот Украины, вот тогда земрази проехались бы по нему по полной.
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12.08.2020 12:37 Ответить
Обменный фонд пополняется. Плюсую.
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12.08.2020 12:39 Ответить
Какой там фонд? Это говно у нас "реформированные" суды выпускают на раз... А рашистам эти презервативы и даром не нужны...
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12.08.2020 12:46 Ответить
Тем не менее, собираются же 100 на 100 менять. Вот таких с нашей стороны и выставят, других или нет или очень мало..
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12.08.2020 13:10 Ответить
пособника наемников РФ/ У него есть алиби для судов кодлана Коломойского. Он воевал исключительно против Порошенко./ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
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12.08.2020 12:41 Ответить
Да их там 90%!
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12.08.2020 12:41 Ответить
В Краматорську повно ватників.
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12.08.2020 12:42 Ответить
ценный кадр, имеет опыт, можно в ряды аваковцев принять
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12.08.2020 12:50 Ответить
Как там такие мусора как п-к Кравченко и опера Коба и Бондаренко еще живы
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12.08.2020 12:55 Ответить
таких "оборотней" нужно до суда держать в СИЗО где-нибудь во Львовщине или Тернопольщине...)
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12.08.2020 12:59 Ответить
Так их всех, для обмена!
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12.08.2020 13:19 Ответить
Таких не затримувати потрібно, а тихо утилізувати.
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12.08.2020 16:04 Ответить
 
 