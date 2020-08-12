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Прикордонники виявили пособника найманців РФ у Краматорську, - МВС. ВIДЕО

У 2014 році, від початку бойових дій на Донбасі, деякі місцеві громадяни вступали до лав незаконних збройних формувань і допомагали терористам скоювати злочини проти українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Після звільнення частини населених пунктів від окупантів дехто з таких "помічників" пішов разом з ними, а інші залишилися вдома та до цього часу ретельно приховують вчинені раніше злочинні дії.

Учора після отримання і перевірки інформації, наданої співробітниками оперативних підрозділів ДПСУ зі складу Об'єднах сил, прикордонники Краматорського загону затримали одного з таких наших співвітчизників 1988 року народження. В ході перевірки встановлено, що в 2014 році цей громадянин проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Виконував завдання з огляду транспортних засобів та перевірки документів на блокпосту, розташованому біля будівлі Краматорської міської ради, де на той час розташовувалося "керівництво" терористичних угруповань.

За цим фактом до Краматорського відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності". Відомості внесено до ЄРДР. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не розуміє української мови: терориста Карімова не змогли відправити під арешт

Автор: 

Краматорськ (653) МВС (3501) тероризм (2867) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+6
В Краматорську повно ватників.
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12.08.2020 12:42
+3
Внезапно!
Очередной разочарованный)
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12.08.2020 12:35
+3
Спасибо зебилам, теперь будет гулять на воле... это же не патриот Украины, вот тогда земрази проехались бы по нему по полной.
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12.08.2020 12:37
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Внезапно!
Очередной разочарованный)
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12.08.2020 12:35 Відповісти
Спасибо зебилам, теперь будет гулять на воле... это же не патриот Украины, вот тогда земрази проехались бы по нему по полной.
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12.08.2020 12:37 Відповісти
Обменный фонд пополняется. Плюсую.
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12.08.2020 12:39 Відповісти
Какой там фонд? Это говно у нас "реформированные" суды выпускают на раз... А рашистам эти презервативы и даром не нужны...
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12.08.2020 12:46 Відповісти
Тем не менее, собираются же 100 на 100 менять. Вот таких с нашей стороны и выставят, других или нет или очень мало..
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12.08.2020 13:10 Відповісти
пособника наемников РФ/ У него есть алиби для судов кодлана Коломойского. Он воевал исключительно против Порошенко./ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
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12.08.2020 12:41 Відповісти
Да их там 90%!
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12.08.2020 12:41 Відповісти
В Краматорську повно ватників.
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12.08.2020 12:42 Відповісти
ценный кадр, имеет опыт, можно в ряды аваковцев принять
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12.08.2020 12:50 Відповісти
Как там такие мусора как п-к Кравченко и опера Коба и Бондаренко еще живы
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12.08.2020 12:55 Відповісти
таких "оборотней" нужно до суда держать в СИЗО где-нибудь во Львовщине или Тернопольщине...)
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12.08.2020 12:59 Відповісти
Так их всех, для обмена!
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12.08.2020 13:19 Відповісти
Таких не затримувати потрібно, а тихо утилізувати.
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12.08.2020 16:04 Відповісти
 
 