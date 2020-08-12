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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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Массовая драка протестующих с омоновцами в белорусском Новополоцке. ВИДЕО

В белорусском Новополоцке участники акции протеста дали отпор омоновцам, которые пытались их задержать. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента драки опубликована в соцсетях.

По данным автора публикации, столкновение с милицией произошло вчера. Судя по словам "Уходят. Уходят", звучащим за кадром, участникам акции протеста удалось отбиться от напавших на них омоновцев.

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+71
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей!!!!!!!!!!!! . . . . . . .. Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір...... Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2020 15:16 Ответить
+35
папарации ******
идите помогайте
людей бьют
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12.08.2020 15:17 Ответить
+28
Видно, что проблема в том, что люди не организованы и нет у них средств защиты для борьбы с ментами.
Просто кулаками ничего не сделаешь против хорошо экипированных, защищённых и вооружённых ментов.
Простестующие уже давно должны понять, что нужно одевать каски, шлемы, подлокотники, брать щиты, палки, камни, слезоточивый газ, цепи на вооружение... Организовываться в сотни самообороны.
Вот тогда, можно противостоять ментам. Как это было на Майдане в Киеве.
Массовая драка протестующих с омоновцами в белорусском Новополоцке - Цензор.НЕТ 7951
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12.08.2020 15:22 Ответить
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Не дакай, друг.. мы уже отстояли свой выбор ни раз и не два.. и все последующие прецеденты-президенты уже знают что их ждёт в случае несправедливости и нашего несогласиЯ.. так что диван я заслужил как никто в нашей стране..
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12.08.2020 17:36 Ответить
Коля, это мент обычный - одна штука!
Вот смотри, ты - Николай Марченко, я - Сергей Чубенко, а он - "тиамитоксам"...
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12.08.2020 19:34 Ответить
Это хорошо что в терминалогии я не настолько подкован как ты.. термины и определения в данном случае лучше опустить.. надо страну свою любить до большего безобразия, чтобы болеть за неё и душой и сердцем..
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12.08.2020 19:43 Ответить
и нашего несогласиЯ.

Украинцев развели как малолеток с клоуном-нелохом
Не мытьем , так катаньем
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13.08.2020 12:27 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/pvk-vagnera-kijiv-oficiyno-zvernuvsya-do-minska-shchodo-vidachi-boyovikiv-novini-ukrajini-50105732.html ПВК Вагнера - Київ офіційно звернувся до Мінська щодо видачі бойовиків - новини України / НВ
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12.08.2020 15:25 Ответить
Ревизор
Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | 31 комментарий

Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «Очки Баканова» пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.

_______________
Скопіював з іншої теми на цьому сайті.
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12.08.2020 15:45 Ответить
Схоже, що це інсайд якийсь викинув інкогніто. Може сам керівник розвідки і викинув. Бо кому йому жалітись? Зєлє?
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12.08.2020 15:51 Ответить
Молодці хлопці. Не бійтесь мусорську наволоч..Якщо не ви їх то вони вас. тут третього не буде.
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12.08.2020 15:32 Ответить
Thank you for <a href=" https://turnupvibez.com/?fbclid=IwAR1FlD7yfBZhrZvn3b7SzqYCkFoKrQVDzr6Phx91kCt_o2Kx7aAJy4AMUVE https://turnupvibez.com "> this</a>
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13.08.2020 13:26 Ответить
https://censor.net/user/112010 Кравчуку это расскажи , это надо в долбить в его ттупую голову
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12.08.2020 16:12 Ответить
Друг пишет, что в Беларуси уже кацапы и чечены помогают разгонять гарод. Уже 14 погибших.
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12.08.2020 16:26 Ответить
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12.08.2020 16:30 Ответить
Булорусы на тви выкладывали видео, где отряды спецназа с российскими нашивками уже разгоняют протестующих.
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13.08.2020 12:16 Ответить
Так будет со всеми мусорами, которые предпочли служить "руssкому миру".
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12.08.2020 20:46 Ответить
Самый опасный сценарий для Беларуси. Пойдёт ли на это Путин?
https://www.youtube.com/watch?v=82BsucIouSQ&fbclid=IwAR23iz5X3N6B6wnIIt0OrVtgeIkEdHqcxJvcIWGgpYs3dUPTHspbzFKcZC8
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12.08.2020 22:24 Ответить
Гы-гы, посмотрим как они от соросовских пидоров будут отбиваться.
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12.08.2020 22:26 Ответить
Когда им вместо Лукашенки какого-нибудь мальдивского абрама назначат.
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12.08.2020 22:29 Ответить
Пусть Абрама , только не шизофреника Лукашенко .

...
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13.08.2020 01:34 Ответить
Абрам прихватизирует твой завод и скажет что ты лишний.
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13.08.2020 14:08 Ответить
Лапоть, подрочил с утра на Луку и Кабаева? Репоед, завязывай бояру мухоморами закусывать.
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13.08.2020 15:00 Ответить
Лапоть - это уровень твоего лексико-семантического проявления.
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13.08.2020 15:18 Ответить
"Друг пишет, что в Беларуси уже кацапы и чечены помогают разгонять гарод. Уже 14 погибших."



запозичено у
https://censor.net/user/405946
Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі Масова бійка протестувальників з омонівцями в білоруському Новополоцьку - Цензор.НЕТ 2450

Масова бійка протестувальників з омонівцями в білоруському Новополоцьку - Цензор.НЕТ 9733
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13.08.2020 08:54 Ответить
Шлем «Джетта», из-за которого бойцов ОМОНа называют «космонавтами», в застегнутом виде опасен для жизни. Такие показания, по словам активиста Эмиля Терехина, дал в суде по «болотному делу» ОМОНовец Антон Деркач. Цитатами бойца Medialeaks не располагает, но смысл сказанного передают в соц. сетях.
«…молчал, мямлил, что боится раскрыть важную тайну. Судья не снимала вопрос, и с какого-то раза он произнес, - если шлем Джетта застегнут, и его будут срывать сзади, то возможны переломы шейных позвонков… Вот почему у них шлем не был застегнут на шее, они знали о возможных беспорядках и очень боялись», - пишет на своей http://https//www.facebook.com/photo.php?fbid=428150917306409&set=a.172595789528591.37059.100003345146684&type=1&ref=nf странице в Facebook активист оппозиции Эмиль Терехин. , космонавт был консультантом ?
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13.08.2020 10:13 Ответить
давно уже пора понять, что мусора не люди, беркутня, омон, вв это дважды не люди.
это цепные псы власти. они уверены в своей безнаказанности. поэтому им убить человека , покалечить проще простого. для этих миразей только партизанская война.
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13.08.2020 11:13 Ответить
Палачи и садисты в Беларусских РУВД мучают людей.
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!!!

https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Vit_/status/1293635723397079042
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13.08.2020 13:00 Ответить
Масова бійка протестувальників з омонівцями в білоруському Новополоцьку - Цензор.НЕТ 6634
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13.08.2020 12:59 Ответить
Belarusian police beating and arresting people in their workplaces



https://twitter.com/nexta_tv/status/1293585052266364933

не удивлюсь, если значительная часть орков в форме- это присланная пуйлом срань из обосРахи

Масова бійка протестувальників з омонівцями в білоруському Новополоцьку - Цензор.НЕТ 69

Масова бійка протестувальників з омонівцями в білоруському Новополоцьку - Цензор.НЕТ 6142

Масова бійка протестувальників з омонівцями в білоруському Новополоцьку - Цензор.НЕТ 2876
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13.08.2020 13:14 Ответить
Масова бійка протестувальників з омонівцями в білоруському Новополоцьку - Цензор.НЕТ 1800
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13.08.2020 13:16 Ответить
Масова бійка протестувальників з омонівцями в білоруському Новополоцьку - Цензор.НЕТ 6549
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13.08.2020 13:17 Ответить
Это было сегодня утром. Пару космонавтов ушли без шлемов к себе.
А вот свежее видео, где https://t.me/nexta_live/7625 среди карателей есть люди .
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13.08.2020 19:53 Ответить
Очередное https://t.me/nexta_live/7632 безвольное задержание прямо среди толпы .
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13.08.2020 19:57 Ответить
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