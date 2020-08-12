Массовая драка протестующих с омоновцами в белорусском Новополоцке. ВИДЕО

В белорусском Новополоцке участники акции протеста дали отпор омоновцам, которые пытались их задержать. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента драки опубликована в соцсетях.

По данным автора публикации, столкновение с милицией произошло вчера. Судя по словам "Уходят. Уходят", звучащим за кадром, участникам акции протеста удалось отбиться от напавших на них омоновцев.

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