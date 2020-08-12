Масова бійка протестувальників з омонівцями в білоруському Новополоцьку. ВIДЕО

У білоруському Новополоцьку учасники акції протесту дали відсіч омонівцям, які намагалися їх затримати. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагмента бійки опублікована в соцмережах.

За даними автора публікації, сутички з міліцією сталися вчора. Судячи зі слів "Ідуть. Ідуть", що звучить за кадром, учасникам акції протесту вдалося відбитися від омонівців, які на них нападали.

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