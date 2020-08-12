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Масова бійка протестувальників з омонівцями в білоруському Новополоцьку. ВIДЕО
У білоруському Новополоцьку учасники акції протесту дали відсіч омонівцям, які намагалися їх затримати. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагмента бійки опублікована в соцмережах.
За даними автора публікації, сутички з міліцією сталися вчора. Судячи зі слів "Ідуть. Ідуть", що звучить за кадром, учасникам акції протесту вдалося відбитися від омонівців, які на них нападали.
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Вот смотри, ты - Николай Марченко, я - Сергей Чубенко, а он - "тиамитоксам"...
Украинцев развели как малолеток с клоуном-нелохом
Не мытьем , так катаньем
Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | 31 комментарий
Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «Очки Баканова» пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
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Скопіював з іншої теми на цьому сайті.
https://www.youtube.com/watch?v=82BsucIouSQ&fbclid=IwAR23iz5X3N6B6wnIIt0OrVtgeIkEdHqcxJvcIWGgpYs3dUPTHspbzFKcZC8
...
запозичено у
https://censor.net/user/405946
Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі
«…молчал, мямлил, что боится раскрыть важную тайну. Судья не снимала вопрос, и с какого-то раза он произнес, - если шлем Джетта застегнут, и его будут срывать сзади, то возможны переломы шейных позвонков… Вот почему у них шлем не был застегнут на шее, они знали о возможных беспорядках и очень боялись», - пишет на своей http://https//www.facebook.com/photo.php?fbid=428150917306409&set=a.172595789528591.37059.100003345146684&type=1&ref=nf странице в Facebook активист оппозиции Эмиль Терехин. , космонавт был консультантом ?
это цепные псы власти. они уверены в своей безнаказанности. поэтому им убить человека , покалечить проще простого. для этих миразей только партизанская война.
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!!!
https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Vit_/status/1293635723397079042
https://twitter.com/nexta_tv/status/1293585052266364933
не удивлюсь, если значительная часть орков в форме- это присланная пуйлом срань из обосРахи
А вот свежее видео, где https://t.me/nexta_live/7625 среди карателей есть люди .