"Окопная война": Мина взорвалась в самой гуще бойцов, погибло четверо, - воины "Правого сектора" Коцюбайло и Шафалюк о бое под Старогнатовкой. ВИДЕО

В рубрике "Окопная война" сегодня выступят два бойца добровольца: командир 1 Отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" - Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи) и его заместитель Николай Шафалюк (Бугай). Тема разговора - бой под поселком Старогнатовка, который состоялся 10 августа 2015.

Пять лет назад, украинские воины в составе бойцов 72 бригады Вооруженных сил Украины и Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", решили улучшить свое положение наступлением в направлении поселка Старогнатовка и взятием под контроль села Белокаменка. Однако, как это всегда бывает на войне, где-то подвела слабая подготовка отдельных подразделений, кому-то из отдельных командиров не хватило духа, поэтому запланированное не удалось осуществить, передает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Сначала все шло довольно неплохо, но потом первая наша колонна попала под обстрел крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки. Ребятам, а это были в основном добровольцы, пробило колеса в автомобилях, они только чудом остались живы.



В другой колонне на минах подорвался танк (смотрите наше видео до конца и вы услышите, как все произошло). Из-за неслаженности, группа из нескольких БТР покинула линию огня, часть бойцов ДУК и ВСУ остались без прикрытия.

К россиянам пришло подкрепление, они начали обстреливать нашу колонну из артиллерии, БМП, пулеметов, минометов. Одна из мин взорвалась в самой гуще бойцов, сразу четверо ребят погибло, пятый - белорус с позывным Тарас позже умрет в больнице. Поэтому наши защитники приняли решение вернуться на свои прежние позиции. Тем более, что потери были значимы, хотя при отходе, украинские военные уничтожили немало оккупантов.

Дмитрий с Николаем в то время находились в разных местах и ​​у разных колонн, поэтому каждый из них рассказывает о том, что видел лично. Благодаря им мы поймем, что произошло на самом деле.

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