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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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"Окопная война": Мина взорвалась в самой гуще бойцов, погибло четверо, - воины "Правого сектора" Коцюбайло и Шафалюк о бое под Старогнатовкой. ВИДЕО

В рубрике "Окопная война" сегодня выступят два бойца добровольца: командир 1 Отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" - Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи) и его заместитель Николай Шафалюк (Бугай). Тема разговора - бой под поселком Старогнатовка, который состоялся 10 августа 2015.

Пять лет назад, украинские воины в составе бойцов 72 бригады Вооруженных сил Украины и Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", решили улучшить свое положение наступлением в направлении поселка Старогнатовка и взятием под контроль села Белокаменка. Однако, как это всегда бывает на войне, где-то подвела слабая подготовка отдельных подразделений, кому-то из отдельных командиров не хватило духа, поэтому запланированное не удалось осуществить, передает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Сначала все шло довольно неплохо, но потом первая наша колонна попала под обстрел крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки. Ребятам, а это были в основном добровольцы, пробило колеса в автомобилях, они только чудом остались живы.

В другой колонне на минах подорвался танк (смотрите наше видео до конца и вы услышите, как все произошло). Из-за неслаженности, группа из нескольких БТР покинула линию огня, часть бойцов ДУК и ВСУ остались без прикрытия.

К россиянам пришло подкрепление, они начали обстреливать нашу колонну из артиллерии, БМП, пулеметов, минометов. Одна из мин взорвалась в самой гуще бойцов, сразу четверо ребят погибло, пятый - белорус с позывным Тарас позже умрет в больнице. Поэтому наши защитники приняли решение вернуться на свои прежние позиции. Тем более, что потери были значимы, хотя при отходе, украинские военные уничтожили немало оккупантов.

Дмитрий с Николаем в то время находились в разных местах и ​​у разных колонн, поэтому каждый из них рассказывает о том, что видел лично. Благодаря им мы поймем, что произошло на самом деле.

Смотрите также: "Окопная война": "Первое, что я сделал после Майдана, - купил себе автомат, ведь времена теперь смутные", - Омелян. ВИДЕО

Следите за рубрикой "окопная война" и узнавайте правду о войне на Донбассе.

Донбасс (26958) Ухман Михаил (236) Коцюбайло Дмитрий (61)


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Топ комментарии
+9
операції, які планувалися виключно командирами ДУК ПС без взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, проходили переважно без втрат та досягали поставленої мети.
В усіх інших випадках відбувалося саме так, як описує друг Да Вінчі.
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13.08.2020 12:01 Ответить
+8
Слава Нашим!
Погибель якутам и прочему говну Путина.
Обежжно там Братини.
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13.08.2020 12:02 Ответить
+6
Героям Слава !
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13.08.2020 12:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
операції, які планувалися виключно командирами ДУК ПС без взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, проходили переважно без втрат та досягали поставленої мети.
В усіх інших випадках відбувалося саме так, як описує друг Да Вінчі.
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13.08.2020 12:01 Ответить
а что разведка не могла прощупать маршрут, что бы ватники не встречали колонну пальбой?
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13.08.2020 12:01 Ответить
Трампа потом спитаємо
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13.08.2020 12:03 Ответить
шо? а может к цыганке сходить по спрошать?
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13.08.2020 12:05 Ответить
не, был пару раз
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13.08.2020 12:08 Ответить
и шо она сказала?
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13.08.2020 12:45 Ответить
я в пиндосии был то. сказала шо поможет., ну я яз нал как "поможет" - вот как говорят тут - в Медведково и в Люберцах..

че будем спорить то из-за Табака то?
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13.08.2020 19:10 Ответить
без тебя трудно на фронте, собирайся
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13.08.2020 12:04 Ответить
не хочу на фронт. Я тут с дивана фронту помогать буду
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13.08.2020 12:08 Ответить
Слава Нашим!
Погибель якутам и прочему говну Путина.
Обежжно там Братини.
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13.08.2020 12:02 Ответить
Героям Слава !
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13.08.2020 12:12 Ответить
Чем ответит Зе-******* ?
Что преЗедент и Ко делали в этот день для своей страны?
Корпоративы, концерты и скупку недвижимости - не предлагать!
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13.08.2020 12:26 Ответить
"Окопна війна": Міна вибухнула в самій гущі бійців, загинуло четверо, - воїни "Правого сектора" Коцюбайло та Шафалюк про бій під Старогнатівкою - Цензор.НЕТ 4624
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13.08.2020 12:46 Ответить
Ну, я же написал - "концерты не предлагать" !
П.С. Или ты считаешь, что 20 минут плоского юмора = 20 минутам боевой операции ?
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13.08.2020 12:51 Ответить
Тим більше, що не в тих числах і не там.
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13.08.2020 13:00 Ответить
це 14 рік. серпень. Що не так? Треба було, як Петя тоді, гроші по офшорам никать?
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13.08.2020 19:37 Ответить
Це 24 серпня. Краматорськ.
А тепер про "никання грошей в офшорах". Факти, будьте ласкаві.
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13.08.2020 20:03 Ответить
в гуглі забанили?
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13.08.2020 21:13 Ответить
Ви звинувачуєте, вам доводити. Невже вас в Гуглі забанили? Чи факти відсутні?
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13.08.2020 21:19 Ответить
"Окопна війна": Міна вибухнула в самій гущі бійців, загинуло четверо, - воїни "Правого сектора" Коцюбайло та Шафалюк про бій під Старогнатівкою - Цензор.НЕТ 4979
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13.08.2020 14:44 Ответить
если креста нет, то никто не напишет. и потом - если крестт даже есть - то сюда никто не непишет.
Понял ты, нет?
https://www.youtube.com/watch?v=Ay1XhoCAp5o
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13.08.2020 19:13 Ответить
 
 