"Окопна війна": Міна вибухнула в самій гущі бійців, загинуло четверо, - воїни "Правого сектора" Коцюбайло та Шафалюк про бій під Старогнатівкою. ВIДЕО
У рубриці "Окопна війна" сьогодні виступлять два бійці-добровольці: командир 1 Окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" - Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) і його заступник Микола Шафалюк (Бугай). Тема розмови – бій під селищем Старогнатівка, який відбувся 10 серпня 2015 року.
П’ять років тому, українські воїни у складі бійців 72 бригади Збройних сил України і Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", вирішили покращити своє становище наступом у напрямку селища Старогнатівка і взяттям під контроль села Білокам’янка. Проте, як це завжди буває на війні, десь підвела слабенька підготовка окремих підрозділів, комусь з окремих командирів не вистачило духу, тому заплановане не вдалося здійснити, передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Спочатку все йшло доволі непогано, але потім перша наша колона попала під обстріл важких кулеметів і зенітної системи. Хлопцям, а це були переважно добровольці, перебило колеса в автомобілях, вони тільки дивом залишилися живі.
В іншій колоні на мінах підірвався танк (дивіться наше відео до кінця і ви почуєте, як все сталося). Через незлагодженість, група з кількох БТР покинула лінію вогню, частина бійців ДУК і ЗСУ залишилися без прикриття.
До росіян прийшло підкріплення, вони почали обстрілювати нашу колону з артилерії, БМП, кулеметів, мінометів. Одна з мін вибухнула в самій гущі бійців, зразу четверо хлопців загинуло, п’ятий – білорус з позивним Тарас пізніше помре в лікарні. Тому наші захисники вирішили повернутися на свої попередні позиції. Тим більше, що втрати були значущі, хоча під час відходу українські військові знищили чимало окупантів.
Дмитро з Миколою в той час перебували в різних місцях і біля різних колон, тому кожен з них, наші дорогі глядачі, розповідає те, що бачив на той час. Завдяки їм ми зрозуміємо, що там відбулося насправді.
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В усіх інших випадках відбувалося саме так, як описує друг Да Вінчі.
че будем спорить то из-за Табака то?
Погибель якутам и прочему говну Путина.
Обежжно там Братини.
Что преЗедент и Ко делали в этот день для своей страны?
Корпоративы, концерты и скупку недвижимости - не предлагать!
П.С. Или ты считаешь, что 20 минут плоского юмора = 20 минутам боевой операции ?
А тепер про "никання грошей в офшорах". Факти, будьте ласкаві.
Понял ты, нет?
https://www.youtube.com/watch?v=Ay1XhoCAp5o