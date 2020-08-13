"Окопна війна": Міна вибухнула в самій гущі бійців, загинуло четверо, - воїни "Правого сектора" Коцюбайло та Шафалюк про бій під Старогнатівкою. ВIДЕО

У рубриці "Окопна війна" сьогодні виступлять два бійці-добровольці: командир 1 Окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" - Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) і його заступник Микола Шафалюк (Бугай). Тема розмови – бій під селищем Старогнатівка, який відбувся 10 серпня 2015 року.

П’ять років тому, українські воїни у складі бійців 72 бригади Збройних сил України і Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", вирішили покращити своє становище наступом у напрямку селища Старогнатівка і взяттям під контроль села Білокам’янка. Проте, як це завжди буває на війні, десь підвела слабенька підготовка окремих підрозділів, комусь з окремих командирів не вистачило духу, тому заплановане не вдалося здійснити, передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Спочатку все йшло доволі непогано, але потім перша наша колона попала під обстріл важких кулеметів і зенітної системи. Хлопцям, а це були переважно добровольці, перебило колеса в автомобілях, вони тільки дивом залишилися живі.

В іншій колоні на мінах підірвався танк (дивіться наше відео до кінця і ви почуєте, як все сталося). Через незлагодженість, група з кількох БТР покинула лінію вогню, частина бійців ДУК і ЗСУ залишилися без прикриття.

До росіян прийшло підкріплення, вони почали обстрілювати нашу колону з артилерії, БМП, кулеметів, мінометів. Одна з мін вибухнула в самій гущі бійців, зразу четверо хлопців загинуло, п’ятий – білорус з позивним Тарас пізніше помре в лікарні. Тому наші захисники вирішили повернутися на свої попередні позиції. Тим більше, що втрати були значущі, хоча під час відходу українські військові знищили чимало окупантів.

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Дмитро з Миколою в той час перебували в різних місцях і біля різних колон, тому кожен з них, наші дорогі глядачі, розповідає те, що бачив на той час. Завдяки їм ми зрозуміємо, що там відбулося насправді.

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