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"Окопна війна": Міна вибухнула в самій гущі бійців, загинуло четверо, - воїни "Правого сектора" Коцюбайло та Шафалюк про бій під Старогнатівкою. ВIДЕО

У рубриці "Окопна війна" сьогодні виступлять два бійці-добровольці: командир 1 Окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" - Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) і його заступник Микола Шафалюк (Бугай). Тема розмови – бій під селищем Старогнатівка, який відбувся 10 серпня 2015 року.

П’ять років тому, українські воїни у складі бійців 72 бригади Збройних сил України і Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", вирішили покращити своє становище наступом у напрямку селища Старогнатівка і взяттям під контроль села Білокам’янка. Проте, як це завжди буває на війні, десь підвела слабенька підготовка окремих підрозділів, комусь з окремих командирів не вистачило духу, тому заплановане не вдалося здійснити, передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Спочатку все йшло доволі непогано, але потім перша наша колона попала під обстріл важких кулеметів і зенітної системи. Хлопцям, а це були переважно добровольці, перебило колеса в автомобілях, вони тільки дивом залишилися живі.

В іншій колоні на мінах підірвався танк (дивіться наше відео до кінця і ви почуєте, як все сталося). Через незлагодженість, група з кількох БТР покинула лінію вогню, частина бійців ДУК і ЗСУ залишилися без прикриття.

До росіян прийшло підкріплення, вони почали обстрілювати нашу колону з артилерії, БМП, кулеметів, мінометів. Одна з мін вибухнула в самій гущі бійців, зразу четверо хлопців загинуло, п’ятий – білорус з позивним Тарас пізніше помре в лікарні. Тому наші захисники вирішили повернутися на свої попередні позиції. Тим більше, що втрати були значущі, хоча під час відходу українські військові знищили чимало окупантів.

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Дмитро з Миколою в той час перебували в різних місцях і біля різних колон, тому кожен з них, наші дорогі глядачі, розповідає те, що бачив на той час. Завдяки їм ми зрозуміємо, що там відбулося насправді.

Слідкуйте за рубрикою "Окопна війна" і дізнавайтеся правду про війну на Донбасі.

Автор: 

Донбас (22356) Ухман Михайло (237) Коцюбайло Дмитро (62)


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Топ коментарі
+9
операції, які планувалися виключно командирами ДУК ПС без взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, проходили переважно без втрат та досягали поставленої мети.
В усіх інших випадках відбувалося саме так, як описує друг Да Вінчі.
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13.08.2020 12:01
+8
Слава Нашим!
Погибель якутам и прочему говну Путина.
Обежжно там Братини.
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13.08.2020 12:02
+6
Героям Слава !
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13.08.2020 12:12
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операції, які планувалися виключно командирами ДУК ПС без взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, проходили переважно без втрат та досягали поставленої мети.
В усіх інших випадках відбувалося саме так, як описує друг Да Вінчі.
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13.08.2020 12:01 Відповісти
а что разведка не могла прощупать маршрут, что бы ватники не встречали колонну пальбой?
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13.08.2020 12:01 Відповісти
Трампа потом спитаємо
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13.08.2020 12:03 Відповісти
шо? а может к цыганке сходить по спрошать?
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13.08.2020 12:05 Відповісти
не, был пару раз
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13.08.2020 12:08 Відповісти
и шо она сказала?
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13.08.2020 12:45 Відповісти
я в пиндосии был то. сказала шо поможет., ну я яз нал как "поможет" - вот как говорят тут - в Медведково и в Люберцах..

че будем спорить то из-за Табака то?
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13.08.2020 19:10 Відповісти
без тебя трудно на фронте, собирайся
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13.08.2020 12:04 Відповісти
не хочу на фронт. Я тут с дивана фронту помогать буду
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13.08.2020 12:08 Відповісти
Слава Нашим!
Погибель якутам и прочему говну Путина.
Обежжно там Братини.
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13.08.2020 12:02 Відповісти
Героям Слава !
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13.08.2020 12:12 Відповісти
Чем ответит Зе-******* ?
Что преЗедент и Ко делали в этот день для своей страны?
Корпоративы, концерты и скупку недвижимости - не предлагать!
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13.08.2020 12:26 Відповісти
"Окопна війна": Міна вибухнула в самій гущі бійців, загинуло четверо, - воїни "Правого сектора" Коцюбайло та Шафалюк про бій під Старогнатівкою - Цензор.НЕТ 4624
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13.08.2020 12:46 Відповісти
Ну, я же написал - "концерты не предлагать" !
П.С. Или ты считаешь, что 20 минут плоского юмора = 20 минутам боевой операции ?
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13.08.2020 12:51 Відповісти
Тим більше, що не в тих числах і не там.
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13.08.2020 13:00 Відповісти
це 14 рік. серпень. Що не так? Треба було, як Петя тоді, гроші по офшорам никать?
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13.08.2020 19:37 Відповісти
Це 24 серпня. Краматорськ.
А тепер про "никання грошей в офшорах". Факти, будьте ласкаві.
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13.08.2020 20:03 Відповісти
в гуглі забанили?
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13.08.2020 21:13 Відповісти
Ви звинувачуєте, вам доводити. Невже вас в Гуглі забанили? Чи факти відсутні?
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13.08.2020 21:19 Відповісти
"Окопна війна": Міна вибухнула в самій гущі бійців, загинуло четверо, - воїни "Правого сектора" Коцюбайло та Шафалюк про бій під Старогнатівкою - Цензор.НЕТ 4979
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13.08.2020 14:44 Відповісти
если креста нет, то никто не напишет. и потом - если крестт даже есть - то сюда никто не непишет.
Понял ты, нет?
https://www.youtube.com/watch?v=Ay1XhoCAp5o
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13.08.2020 19:13 Відповісти
 
 