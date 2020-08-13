Минские милиционеры избивают задержанного и угрожают ему пистолетом. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой минские полицейские бьют задержанного и угрожают ему пистолетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что один милиционер бьет кого-то дубинкой, а второй держит на прицеле задержанного.

"Он ребенок", - кричит одна из женщин на записи.

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