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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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Минские милиционеры избивают задержанного и угрожают ему пистолетом. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой минские полицейские бьют задержанного и угрожают ему пистолетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что один милиционер бьет кого-то дубинкой, а второй держит на прицеле задержанного.

"Он ребенок", - кричит одна из женщин на записи.

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+30
там судячи з усього кацапські мусора..
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13.08.2020 17:42 Ответить
+26
А чего теперь жаловатся, кричать, паникавать? Вас к этому готовили не одно десятилетие. Да вы и сами против небыли. Отказались от своей культуры, языка, истории. Променяли это все на мифическую стабильность и подпевания "мышибратья". Последний этап постановки вас в кацапское стойло запущен. Завершением будет письмо таракана о просьбе к ***** "ввести вайска", которым в оон будет размахивать внеочередной макшанин. После чего соберут недопарламент в Минске, где те отменят вашу полуконституцию и приймут единогласное решение о вхождение в запаребрик с изминением названия "Минская губерния". Так что привыкайте, вы ж этого хотели?
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13.08.2020 17:50 Ответить
+17
ментыМинские милиционеры избивают задержанного и угрожают ему пистолетом - Цензор.НЕТ 9752
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13.08.2020 17:43 Ответить
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Всё очень просто, кто правильно ответит чей Крым, тот и прав.
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13.08.2020 18:11 Ответить
Білоруські поліцейські -це останні звірі,що б'ють підлітків,жінок,стариків...
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13.08.2020 18:17 Ответить
В Украине от СПИДа за месяц умер 171 человек. С ребенками включительно. Чей же концлагерь, совково-колхозный или либерастический, получит вымпел передовика утилизации двуногого скота.
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13.08.2020 18:19 Ответить
Может ты видел информацию о переполненности отделений больными пневмонией. Я нет. А в Украине все переполнено, несмотря на отсутствие парада и карантин, убивший экономику на 10%.
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13.08.2020 18:41 Ответить
Ти двуногій скот?
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13.08.2020 19:19 Ответить
Твое и мое мнение, кам мы себя считаем, хозяев фермы не интересует. У них свое мнение.
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13.08.2020 19:49 Ответить
В тебе якась занижена самооцінка...
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13.08.2020 20:26 Ответить
Социальная реальность отражает не мою самооценку.
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13.08.2020 20:46 Ответить
В этом видосе не всё, дальше у одного из карателей от усердия выпала рация, теперь у них её нет, парниша её подобрал и нету рации. Звиздюлей каратель отгребёт, за утерю средства связи.
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13.08.2020 18:53 Ответить
У белорусских мусоров было целых 6 лет что бы приготовится и учесть опыт украинского Беркута. И видно что подготовились на совесть - уровень жесткости взяли без раскачки почти максимальный. Но вот выучили ли они главный урок - а именно - вовремя спаковать чемоданы в Рашку?!
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13.08.2020 19:37 Ответить
мусора враги народа
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13.08.2020 20:46 Ответить
Любого народа на территории пост СССР
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14.08.2020 10:04 Ответить
Из серии - Когда хвост управляет собакой.
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13.08.2020 20:54 Ответить
лихо зверствуют. но народ не пересадишь.
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13.08.2020 22:27 Ответить
Мінські міліціонери б'ють затриманого і погрожують йому пістолетом - Цензор.НЕТ 8262
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13.08.2020 22:41 Ответить
Тихановскую-домохозяку?
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14.08.2020 08:44 Ответить
У *********, демократичному, вільному суспільстві у кожного психічно здорового громадянина повинна бути в наявності зброя (нарізна, гладкоствольна): 1)- для випадків захисту себе і своїх рідних від бандитів; 2) для захисту від узурпації влади; 3) для захисту країни від агресії! У всіх інших випадках нехай діють охоронці права і свобод громадян.
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14.08.2020 09:49 Ответить
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