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Минские милиционеры избивают задержанного и угрожают ему пистолетом. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой минские полицейские бьют задержанного и угрожают ему пистолетом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что один милиционер бьет кого-то дубинкой, а второй держит на прицеле задержанного.
"Он ребенок", - кричит одна из женщин на записи.
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