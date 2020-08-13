Мінські міліціонери б'ють затриманого і погрожують йому пістолетом. ВІДЕО

У мережі з'явився відеозапис, на якому мінські поліцейські б'ють затриманого і погрожують йому пістолетом.

Як інформує Цензор.НЕТ, на записі видно, що один міліціонер б'є когось кийком, а другий тримає на прицілі затриманого.

"Він - дитина!", - кричить одна з жінок на записі.

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