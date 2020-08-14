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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Также читайте: К ослаблению карантина не готовы 11 областей Украины и Киев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Та досить вже, ***, бріфінгувать!
Зверніться до влади, щоб вона прийняла постанову, що той хто без маски "КАЦАПСЬКИЙ ЗАСЛАНЕЦЬ" завдання котрого вбивати населення України й судить їх по законах воєнного часу... ***!
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14.08.2020 09:32 Ответить
Той хто в масці "КАЦАПСЬКИЙ РАБ"
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14.08.2020 09:42 Ответить
ШО ЗА НІСЕНІТНИЦЯ?! я не зрозумів...
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14.08.2020 09:53 Ответить
Незаконні вказівки влади виконують раби як на росії. Вільні люди вирішують самі що їм робити.
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14.08.2020 10:07 Ответить
А! ОН воно що? Так це кожен знає... Це ще у радянськи часи практикувалось...
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14.08.2020 10:12 Ответить
Когда ты сдохнешь от КОРОНЫ, будешь совсем вольный
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14.08.2020 11:05 Ответить
Просто мало на дороги з коронавірусного фонду виділили.
Треба вдвічі більше. Тоді точно ніякий коронавірус буде не страшний.
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14.08.2020 11:28 Ответить
 
 