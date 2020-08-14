Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні черговий "рекорд" за кількістю нових випадків COVID-19 за добу - 1 732. Від початку пандемії померло 2011 осіб