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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Зверніться до влади, щоб вона прийняла постанову, що той хто без маски "КАЦАПСЬКИЙ ЗАСЛАНЕЦЬ" завдання котрого вбивати населення України й судить їх по законах воєнного часу... ***!
Треба вдвічі більше. Тоді точно ніякий коронавірус буде не страшний.