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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні черговий "рекорд" за кількістю нових випадків COVID-19 за добу - 1 732. Від початку пандемії померло 2011 осіб

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Та досить вже, ***, бріфінгувать!
Зверніться до влади, щоб вона прийняла постанову, що той хто без маски "КАЦАПСЬКИЙ ЗАСЛАНЕЦЬ" завдання котрого вбивати населення України й судить їх по законах воєнного часу... ***!
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14.08.2020 09:32 Відповісти
Той хто в масці "КАЦАПСЬКИЙ РАБ"
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14.08.2020 09:42 Відповісти
ШО ЗА НІСЕНІТНИЦЯ?! я не зрозумів...
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14.08.2020 09:53 Відповісти
Незаконні вказівки влади виконують раби як на росії. Вільні люди вирішують самі що їм робити.
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14.08.2020 10:07 Відповісти
А! ОН воно що? Так це кожен знає... Це ще у радянськи часи практикувалось...
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14.08.2020 10:12 Відповісти
Когда ты сдохнешь от КОРОНЫ, будешь совсем вольный
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14.08.2020 11:05 Відповісти
Просто мало на дороги з коронавірусного фонду виділили.
Треба вдвічі більше. Тоді точно ніякий коронавірус буде не страшний.
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14.08.2020 11:28 Відповісти
 
 