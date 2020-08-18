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"Ну, рассказывайте, как у вас дела, как забастовка?": работник БелАЗа показал пропагандисту Соловьеву гениталии. ВИДЕО 18+

Российский пропагандист Владимир Соловьев во время прямого эфира "Вечер с Соловьевым" включил в свой стрим рабочего, которого представил работником с завода БелАЗ и попросил его рассказать, что там происходит. В ответ рабочий показал в камеру свой половой орган.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий фрагмент передачи выложил на своей странице в Facebook российский журналист Олег Кашин.

"Бывает", – отметил он.

Так, во время трансляции на канале в YouTube, Соловьев включил в свой стрим рабочего с завода БелАЗ и попросил его рассказать, что там происходит.

"Вы с легендарного БелАЗа? Ну, рассказывайте, как увас дела, как забастовка?", – сказал Соловьев.

"Сейчас расскажу", – ответил рабочий по имени Анатолий и показал член.

"Понятно. Красавчик! Молодец! Вот видите как. Молодец, хорошо показал. Единственное могу сказать: у БелАЗа побольше будет. Но это было смешно. Анатолий, что-то еще можете показать? Смешно. И кстати, заметьте: он даже не покрасил себя в красно-белый цвет. Но теперь мы точно видим, чем накрылся БелАЗ, а когда-то мог работать", – прокомментировал Соловьев.

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Беларусь (7937) Соловьев Владимир (141)


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Топ комментарии
+192
Соловьев, то был не член, а твое отображение в зеркале...
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18.08.2020 08:07 Ответить
+101
Тупого пропагандона тролят уже просто в его прямом эфире....)
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18.08.2020 08:08 Ответить
+97
Теперь Скобеева попробует организовать стрим с целой бригадой белазовцев...
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18.08.2020 08:16 Ответить
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Куранты пробили пять, над Кремлем гордый флаг
Я пытаюсь понять, почему я для общества враг.
Почему меня нет в хороводе славных героев труда
Без меня коллектив на заводе, тунеядец я, господа!

Социальная защищенность,
Пенсионный фонд,
Я ложил на вас свой огромный
Железобетонный болт !

В медицинских учрежденьях меня в картотеке нет,
Меня нет на военных ученьях, я порвал социальный пакет.
Я летаю по миру как птица, ем огрызки и крошки клюю,
И не надо товарищи злиться, я на злость эту вашу плюю.
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18.08.2020 11:31 Ответить
я даже начал уважать белорусцев. за такой прямолинейный ответ лицу реформаторской национальности шапире, по кличке соловьеву.
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18.08.2020 11:32 Ответить
Думаю что это очередной вброс Соловья. Видать пригласил своего дальнего родственника на исполнение роли беларуського рабочего.
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18.08.2020 22:07 Ответить
Надо было оторвать соловью фаберже и банан, пусть потом смотрит пока и не повылазит.
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18.08.2020 12:04 Ответить
Ахахаххахааа) вот это контент у Соловьиного помёта)))
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18.08.2020 12:10 Ответить
знатный троллинг
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18.08.2020 12:13 Ответить
"калєгі"маші захєрова і поклонська слиною давляться
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18.08.2020 12:14 Ответить
Парень рисковал очень!Ведь врачи предупреждают не смотреть передачи с "Тошниловка соловьева" могут рвоты появиться, да и ваш рейтинг понижается( из-за этого кто себя политологом считает к нему в студию не идет). ТФУ на "Тошниловку"
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18.08.2020 12:17 Ответить
Он "перекрестил" пенисом смартфон
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18.08.2020 13:49 Ответить
уявляю яка кількість народу по всьому світу зараз отримала задоволення від такого жесту білоруса !!)) Півпланети, напевно))
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18.08.2020 12:31 Ответить
Кацапа пнуть обязан каждый
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18.08.2020 12:33 Ответить
а пропогандона - рашиста вот таким способом идеально!
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18.08.2020 12:50 Ответить
Какой-то больной человек. Или спецоперация ФСБ чтобы опозорить белорусский Майдан.
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18.08.2020 12:41 Ответить
Про соловьева -- согласен с Вами на все 100!!!
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18.08.2020 12:57 Ответить
Ахахахах))))
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18.08.2020 12:57 Ответить
скоро по всюду всем россиянцам будут такое показывать
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18.08.2020 13:02 Ответить
сам-то показываешь?...
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18.08.2020 13:07 Ответить
А ти расєянєц?
Розкажи, ти образився через те, що тобі показали, чи через те, що не показали?))
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19.08.2020 07:10 Ответить
если ты про телевизор, то я его не смотрю вообще - ни пропутинские орт-ртр, ни антипутинские дожди, рбк и пр...интернет наше всьо...
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19.08.2020 14:01 Ответить
Будущий президент Беларуси. Будет не так обидно за Зеленского. Он мог играть на рояле.
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18.08.2020 13:10 Ответить
Анатоле кагбэ сказал "А вот *** вам Владимир" языком тела
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18.08.2020 13:19 Ответить
Этому гаденышу соловьеву надо было бы не только показать, а хером в глаз дать,а лучше бы просто удавить эту московско-фашистскую сволочь
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18.08.2020 14:28 Ответить
Соловьев горд тем что как они похоже на него!
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18.08.2020 14:47 Ответить
секелёв аж слюни пустил
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18.08.2020 14:49 Ответить
В тому гидотному болоті соловйовської брехні слова нічого не важать.Білорусу нічого не залишалось,як аргументувати аргументом)))!
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18.08.2020 17:12 Ответить
"Ну розповідайте як у вас справи, як страйк?": Працівник БілАЗу показав пропагандисту Соловйову геніталії - Цензор.НЕТ 4414"Ну розповідайте як у вас справи, як страйк?": Працівник БілАЗу показав пропагандисту Соловйову геніталії - Цензор.НЕТ 3748
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18.08.2020 18:42 Ответить
Мені здається,що то брехня.Ви вважаєте в параші така свобода слова,що люди дозвонюються в прямі ефіри?! не вірю.Незпроста то все,далі буде.Відволікають людей поцебеньками,хочуть показать білорусів ,а особливо тих хто проти луки,неадекватами.На таких і танки ,тіпа можна пустить,чи градами полоснуть.Хоча з іншого боку ,кацапи і тим більше соловей,заробили не те ,що показав,а гімна в рота,вбивці.
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18.08.2020 19:10 Ответить
Я только не поняла, где тут был член, а где соловьев.
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18.08.2020 21:43 Ответить
Соловьев покраснел или мне показалось?
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18.08.2020 22:36 Ответить
Помету уж х...и в эфире показывают. Растет пацан
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18.08.2020 23:17 Ответить
нужен флешмоб для этого помета.. увидел соловьева - покажи его место..
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18.08.2020 23:49 Ответить
Соловьев конечно пропагандон еще тот, но вот эта выходка неизвестного придурка выглядит откровенно жалко...Вот если бы он соловья какой-то аргументацией прижал, другой вопрос, но опускаться до уровня обезьян нельзя...
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19.08.2020 07:01 Ответить
Работяга затроллил Соловьева - пора пропагандисту урезать зарплату - не справляется.
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19.08.2020 07:19 Ответить
Найти дебила и кастрировать
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20.09.2021 22:14 Ответить
Так он член не показал, а только яйца...большие яйца)
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14.06.2025 07:16 Ответить
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