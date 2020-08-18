"Ну, рассказывайте, как у вас дела, как забастовка?": работник БелАЗа показал пропагандисту Соловьеву гениталии. ВИДЕО 18+
Российский пропагандист Владимир Соловьев во время прямого эфира "Вечер с Соловьевым" включил в свой стрим рабочего, которого представил работником с завода БелАЗ и попросил его рассказать, что там происходит. В ответ рабочий показал в камеру свой половой орган.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий фрагмент передачи выложил на своей странице в Facebook российский журналист Олег Кашин.
"Бывает", – отметил он.
Так, во время трансляции на канале в YouTube, Соловьев включил в свой стрим рабочего с завода БелАЗ и попросил его рассказать, что там происходит.
"Вы с легендарного БелАЗа? Ну, рассказывайте, как увас дела, как забастовка?", – сказал Соловьев.
"Сейчас расскажу", – ответил рабочий по имени Анатолий и показал член.
"Понятно. Красавчик! Молодец! Вот видите как. Молодец, хорошо показал. Единственное могу сказать: у БелАЗа побольше будет. Но это было смешно. Анатолий, что-то еще можете показать? Смешно. И кстати, заметьте: он даже не покрасил себя в красно-белый цвет. Но теперь мы точно видим, чем накрылся БелАЗ, а когда-то мог работать", – прокомментировал Соловьев.
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Я пытаюсь понять, почему я для общества враг.
Почему меня нет в хороводе славных героев труда
Без меня коллектив на заводе, тунеядец я, господа!
Социальная защищенность,
Пенсионный фонд,
Я ложил на вас свой огромный
Железобетонный болт !
В медицинских учрежденьях меня в картотеке нет,
Меня нет на военных ученьях, я порвал социальный пакет.
Я летаю по миру как птица, ем огрызки и крошки клюю,
И не надо товарищи злиться, я на злость эту вашу плюю.
Розкажи, ти образився через те, що тобі показали, чи через те, що не показали?))