"Ну розповідайте як у вас справи, як страйк?": Працівник БілАЗу показав пропагандисту Соловйову геніталії. ВIДЕО 18+

Російський пропагандист Володимир Соловйов під час прямого ефіру "Вечір з Соловйовим" включив до свого стріму робітника, якого представили працівником із заводу БілАЗ, і попросив його розповісти, що там відбувається. У відповідь він показав у камеру свій статевий орган.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний фрагмент передачі виклав на своїй сторінці у Facebook російський журналіст Олег Кашин.

"Буває", - зазначив він.

Так, під час трансляції на каналі в YouTube, Соловйов включив у свій стрім робітника із заводу БілАЗ і попросив його розповісти, що там відбувається.

"Ви з легендарного БілАЗу? Розповідайте, як у вас справи, як страйк", - сказав Соловйов.

"Зараз розповім", - відповів роьітник на ім'я Анатолій і показав член.

"Зрозуміло. Красунчик! Молодець! Ось бачите як. Молодець, добре показав. Єдине можу сказати: у БілАЗу більше буде. Але це було смішно. Анатолію, щось ще можете показати? Смішно. І до речі, зауважте: він навіть не пофарбував себе в червоно-білий колір. Але тепер ми точно бачимо, чим накрився БілАЗ, а колись міг працювати", - прокоментував Соловйов.

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