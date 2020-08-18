"Ну розповідайте як у вас справи, як страйк?": Працівник БілАЗу показав пропагандисту Соловйову геніталії. ВIДЕО 18+
Російський пропагандист Володимир Соловйов під час прямого ефіру "Вечір з Соловйовим" включив до свого стріму робітника, якого представили працівником із заводу БілАЗ, і попросив його розповісти, що там відбувається. У відповідь він показав у камеру свій статевий орган.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний фрагмент передачі виклав на своїй сторінці у Facebook російський журналіст Олег Кашин.
"Буває", - зазначив він.
Так, під час трансляції на каналі в YouTube, Соловйов включив у свій стрім робітника із заводу БілАЗ і попросив його розповісти, що там відбувається.
"Ви з легендарного БілАЗу? Розповідайте, як у вас справи, як страйк", - сказав Соловйов.
"Зараз розповім", - відповів роьітник на ім'я Анатолій і показав член.
"Зрозуміло. Красунчик! Молодець! Ось бачите як. Молодець, добре показав. Єдине можу сказати: у БілАЗу більше буде. Але це було смішно. Анатолію, щось ще можете показати? Смішно. І до речі, зауважте: він навіть не пофарбував себе в червоно-білий колір. Але тепер ми точно бачимо, чим накрився БілАЗ, а колись міг працювати", - прокоментував Соловйов.
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Я пытаюсь понять, почему я для общества враг.
Почему меня нет в хороводе славных героев труда
Без меня коллектив на заводе, тунеядец я, господа!
Социальная защищенность,
Пенсионный фонд,
Я ложил на вас свой огромный
Железобетонный болт !
В медицинских учрежденьях меня в картотеке нет,
Меня нет на военных ученьях, я порвал социальный пакет.
Я летаю по миру как птица, ем огрызки и крошки клюю,
И не надо товарищи злиться, я на злость эту вашу плюю.
Розкажи, ти образився через те, що тобі показали, чи через те, що не показали?))