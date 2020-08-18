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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн, количество жертв - 777,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4907) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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б*же! я не могу слушать эти "аааа", "эээээ", "иииии", "мммм" - это какое-то изде.вательство.
как Киля Азиров, эксперт по украинской мове издевался, прям. ну неужели не мона было взять любого бомжа с поставленной дикцией шоб читал и занимался тем чем и этот Стебанов?? Ющенка хотя бы - лучше про амфоры глечики слушать чем этого бекающего-блеющего.
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18.08.2020 09:23 Ответить
 
 