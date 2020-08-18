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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 22 млн, жертв - 777,4 тис. ІНФОГРАФІКА
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как Киля Азиров, эксперт по украинской мове издевался, прям. ну неужели не мона было взять любого бомжа с поставленной дикцией шоб читал и занимался тем чем и этот Стебанов?? Ющенка хотя бы - лучше про
амфорыглечики слушать чем этого бекающего-блеющего.