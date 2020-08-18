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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 22 млн, жертв - 777,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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б*же! я не могу слушать эти "аааа", "эээээ", "иииии", "мммм" - это какое-то изде.вательство.
как Киля Азиров, эксперт по украинской мове издевался, прям. ну неужели не мона было взять любого бомжа с поставленной дикцией шоб читал и занимался тем чем и этот Стебанов?? Ющенка хотя бы - лучше про амфоры глечики слушать чем этого бекающего-блеющего.
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18.08.2020 09:23 Відповісти
 
 