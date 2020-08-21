Ярош и генерал Забродский призывают прийти на Марш Независимости. ВИДЕО
Марш Независимости, который состоится 24 августа, возглавят Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский и командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боевые командиры призвали ветеранов ВСУ, добровольцев, участников войны против российской агрессии, волонтеров, общественных активистов и всех, кому небезразлична Украина продемонстрировать патриотическое единство.
"За 5 лет мы вместе возродили армию, которая смогла защитить страну. Пять лет военный парад был знаком уважения украинского народа к своей армии и отчетом власти за сделанное в сфере обороны. Уже второй год власти страны, отказываются от такого отчета. Не о чем отчитываться. Защита и армия, к сожалению, перестают быть приоритетом. 24 августа в 10.30 мы - участники этой войны, собираемся возле станции метро "Университет", - говорит Забродский.
"Мы должнв показать, что Украина и дальше будет сопротивляться российской агрессии и попыткам реванша коллаборантов, пытающимся уничтожить нашу государственность. Мы должны еще раз доказать, что нам - украинцам, не "какая разница", что Украина - это независимое, самостоятельное и соборное государство". - сказал Ярош.
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Смерть ворогам !
ПТН-ПНХ !
Слава Україні !
У кловунів буде своє шоу.
вільний.
Тому День Незалежностіі України не має до них жодного відношення.
"Мы должны показать, что Украина и дальше будет сопротивляться российской агрессии и попыткам реванша коллаборантов, пытающимся уничтожить нашу государственность. Мы должны еще раз доказать, что нам - украинцам, не "какая разница", что Украина - это независимое, самостоятельное и соборное государство". - сказал Ярош.Источник: https://censor.net/v3215105»
Навіть цей день забрали у військових, ветеранів, українців!!. Гавнюки!!!!
Ярошу Повага, Честь і Шана!!!
заходь до мене на Крайній сектор
Питання - на якій підставі маєте очолювати ходу? Вважаєте кращим за інших?
Перше інтерв'ю Яроша відбувалось з моїми товаришами, з 8-ї сотні. Вони вже не з нами - віддали Україні все... Тому мої питання мають сенс.
Я не ховаюсь за надуманими іменами. І вислухаю сам. І сам відповідатиму.
Можете представить парадную коробочку из ОП во главе С .... , коробочку ВР с Разумковым на белом коне и КМ со Шмыгалём на савраске, шмыгающего носом и вытирающегося рукавом. Это же пол страны врежет дуба от смеху. А они с умной миной на лице уже цельный год кошмарят страну и радуются своим зарплатам.
Так что думайте следующий раз, ещё в первом туре, кто у нас герой, а кто не пришил рукав.
Подумали.
І відвоювали 2/3 Донбасу.
Такая жара!
Чому шановний Дмитро Анатолійович наполегливо вказує місце збору м. "Університетська"?
Розумію, що це недалеко, але навіщо розпорошувати сили? ДУК ПС з тієї самої причини відмовився від заходів в Києві, бо його наполегливо запрошували до двох різних заходів.
Вважаю, що неприпустимо сіяти розбрат у День Незалежності України
А шоу ОПи, то само собою.
І, до речи, хода ветеранів - це саме ОПовський захід.
Мені лише незрозуміло, з яких саме причин на один й той самий Марш призначено два місця збору?
А шоу ОПи, то само собою.
до маршу як граната до лопати гидота.
Героям слава!
Ще не вмерла УКРАЇНИ, ні Слава, ні Воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!…