Ярош и генерал Забродский призывают прийти на Марш Независимости. ВИДЕО

Марш Независимости, который состоится 24 августа, возглавят Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский и командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевые командиры призвали ветеранов ВСУ, добровольцев, участников войны против российской агрессии, волонтеров, общественных активистов и всех, кому небезразлична Украина продемонстрировать патриотическое единство.

"За 5 лет мы вместе возродили армию, которая смогла защитить страну. Пять лет военный парад был знаком уважения украинского народа к своей армии и отчетом власти за сделанное в сфере обороны. Уже второй год власти страны, отказываются от такого отчета. Не о чем отчитываться. Защита и армия, к сожалению, перестают быть приоритетом. 24 августа в 10.30 мы - участники этой войны, собираемся возле станции метро "Университет", - говорит Забродский.

"Мы должнв показать, что Украина и дальше будет сопротивляться российской агрессии и попыткам реванша коллаборантов, пытающимся уничтожить нашу государственность. Мы должны еще раз доказать, что нам - украинцам, не "какая разница", что Украина - это независимое, самостоятельное и соборное государство". - сказал Ярош.

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