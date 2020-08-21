Ярош і генерал Забродський закликають прийти на Марш Незалежності. ВIДЕО

Марш Незалежності, який відбудеться 24 серпня, очолять Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський і командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойові командири закликали ветеранів ЗСУ, добровольців, учасників війни проти російської агресії, волонтерів, громадських активістів і всіх, кому небайдужа Україна, віддати в цей день шану Армії і продемонструвати патріотичну єдність.

"За 5 років ми разом відродили армію, яка змогла захистити країну. 5 років військовий парад був шаною українського народу до своєї Армії, звітом влади перед своїм народом за зроблене у сфері обороноздатності. Вже другий рік поспіль влада країни, на яку напали і яка веде війну, відмовляється від такого звіту. Бо немає чим звітувати. Бо захист і Армія, на жаль, перестають бути пріоритетом. 24 серпня о 10 годині 30 хвилин ми - учасники цієї війни, збираємось тут, біля Метро "Університет", - говорить генерал Забродський.

"Щоб довести, що Україна і далі буде чинити спротив російській агресії та спробам реваншу колаборантів, які намагаються знищити нашу державність. Ми маємо ще раз довести, що нам - українцям - не "какая разніца". Що Україна - це незалежна, самостійна, і соборна держава", - говорить Дмитро Ярош.

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