Ярош і генерал Забродський закликають прийти на Марш Незалежності. ВIДЕО
Марш Незалежності, який відбудеться 24 серпня, очолять Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський і командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойові командири закликали ветеранів ЗСУ, добровольців, учасників війни проти російської агресії, волонтерів, громадських активістів і всіх, кому небайдужа Україна, віддати в цей день шану Армії і продемонструвати патріотичну єдність.
"За 5 років ми разом відродили армію, яка змогла захистити країну. 5 років військовий парад був шаною українського народу до своєї Армії, звітом влади перед своїм народом за зроблене у сфері обороноздатності. Вже другий рік поспіль влада країни, на яку напали і яка веде війну, відмовляється від такого звіту. Бо немає чим звітувати. Бо захист і Армія, на жаль, перестають бути пріоритетом. 24 серпня о 10 годині 30 хвилин ми - учасники цієї війни, збираємось тут, біля Метро "Університет", - говорить генерал Забродський.
"Щоб довести, що Україна і далі буде чинити спротив російській агресії та спробам реваншу колаборантів, які намагаються знищити нашу державність. Ми маємо ще раз довести, що нам - українцям - не "какая разніца". Що Україна - це незалежна, самостійна, і соборна держава", - говорить Дмитро Ярош.
Будь ласка, зачекайте...
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Смерть ворогам !
ПТН-ПНХ !
Слава Україні !
У кловунів буде своє шоу.
вільний.
Тому День Незалежностіі України не має до них жодного відношення.
"Мы должны показать, что Украина и дальше будет сопротивляться российской агрессии и попыткам реванша коллаборантов, пытающимся уничтожить нашу государственность. Мы должны еще раз доказать, что нам - украинцам, не "какая разница", что Украина - это независимое, самостоятельное и соборное государство". - сказал Ярош.Источник: https://censor.net/v3215105»
Навіть цей день забрали у військових, ветеранів, українців!!. Гавнюки!!!!
Ярошу Повага, Честь і Шана!!!
заходь до мене на Крайній сектор
Питання - на якій підставі маєте очолювати ходу? Вважаєте кращим за інших?
Перше інтерв'ю Яроша відбувалось з моїми товаришами, з 8-ї сотні. Вони вже не з нами - віддали Україні все... Тому мої питання мають сенс.
Я не ховаюсь за надуманими іменами. І вислухаю сам. І сам відповідатиму.
Можете представить парадную коробочку из ОП во главе С .... , коробочку ВР с Разумковым на белом коне и КМ со Шмыгалём на савраске, шмыгающего носом и вытирающегося рукавом. Это же пол страны врежет дуба от смеху. А они с умной миной на лице уже цельный год кошмарят страну и радуются своим зарплатам.
Так что думайте следующий раз, ещё в первом туре, кто у нас герой, а кто не пришил рукав.
Подумали.
І відвоювали 2/3 Донбасу.
Такая жара!
Чому шановний Дмитро Анатолійович наполегливо вказує місце збору м. "Університетська"?
Розумію, що це недалеко, але навіщо розпорошувати сили? ДУК ПС з тієї самої причини відмовився від заходів в Києві, бо його наполегливо запрошували до двох різних заходів.
Вважаю, що неприпустимо сіяти розбрат у День Незалежності України
А шоу ОПи, то само собою.
І, до речи, хода ветеранів - це саме ОПовський захід.
Мені лише незрозуміло, з яких саме причин на один й той самий Марш призначено два місця збору?
А шоу ОПи, то само собою.
до маршу як граната до лопати гидота.
Героям слава!
Ще не вмерла УКРАЇНИ, ні Слава, ні Воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!…