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Новини Відео День Незалежності
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Ярош і генерал Забродський закликають прийти на Марш Незалежності. ВIДЕО

Марш Незалежності, який відбудеться 24 серпня, очолять Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський і командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойові командири закликали ветеранів ЗСУ, добровольців, учасників війни проти російської агресії, волонтерів, громадських активістів і всіх, кому небайдужа Україна, віддати в цей день шану Армії і продемонструвати патріотичну єдність.

"За 5 років ми разом відродили армію, яка змогла захистити країну. 5 років військовий парад був шаною українського народу до своєї Армії, звітом влади перед своїм народом за зроблене у сфері обороноздатності. Вже другий рік поспіль влада країни, на яку напали і яка веде війну, відмовляється від такого звіту. Бо немає чим звітувати. Бо захист і Армія, на жаль, перестають бути пріоритетом. 24 серпня о 10 годині 30 хвилин ми - учасники цієї війни, збираємось тут, біля Метро "Університет", - говорить генерал Забродський.

"Щоб довести, що Україна і далі буде чинити спротив російській агресії та спробам реваншу колаборантів, які намагаються знищити нашу державність. Ми маємо ще раз довести, що нам - українцям - не "какая разніца". Що Україна - це незалежна, самостійна, і соборна держава", - говорить Дмитро Ярош.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центрами проведення заходів до Дня Незалежності в Києві будуть Михайлівська та Софійська площа, - Кабмін

Автор: 

День Незалежності (701) марш (334) Ярош Дмитро (177) Забродський Михайло (65)


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Топ коментарі
+73
Респект Героям, що відстояли незалежність України, у боях з рашистським агресором !
Смерть ворогам !
ПТН-ПНХ !
Слава Україні !
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21.08.2020 11:01
+61
А где-то на Банковой раздались хлопки разрывов ватно-малоросских пердакофф!!!!
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21.08.2020 10:59
+45
Ярош і генерал Забродський очолять Марш Незалежності - Цензор.НЕТ 1714
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21.08.2020 11:05
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А где-то на Банковой раздались хлопки разрывов ватно-малоросских пердакофф!!!!
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21.08.2020 10:59 Відповісти
ты прав, с тебя и началось.
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21.08.2020 11:11 Відповісти
Боляче?
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21.08.2020 11:13 Відповісти
А з якого бодуна ти в мене питаєш? Питай в своєї отари!)))
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21.08.2020 12:36 Відповісти
Ярош і генерал Забродський очолять Марш Незалежності - Цензор.НЕТ 9980
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21.08.2020 11:25 Відповісти
Ярош і генерал Забродський закликають прийти на Марш Незалежності - Цензор.НЕТ 4521
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21.08.2020 12:59 Відповісти
Хто на цей раз буде читати реп і завивати Гімн України зі сторони мизробилиїхразом?
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21.08.2020 10:59 Відповісти
Випливає, що це ніяк не пов'язано з шоу- офіціозом клоунів.
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21.08.2020 11:02 Відповісти
О, по інету відео з репетиціями улюбленого режисера президента Бадоєва вже гуляють. Білі прапори, весела музика, дівчата в трусиках...
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21.08.2020 11:06 Відповісти
Респект Героям, що відстояли незалежність України, у боях з рашистським агресором !
Смерть ворогам !
ПТН-ПНХ !
Слава Україні !
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21.08.2020 11:01 Відповісти
Героям слава! Смерть ворогам!
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21.08.2020 11:24 Відповісти
Ярош и генерал Забродский возглавят Марш Независимости - Цензор.НЕТ 4932
У кловунів буде своє шоу.
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21.08.2020 11:01 Відповісти
Ярош і генерал Забродський очолять Марш Незалежності - Цензор.НЕТ 1714
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21.08.2020 11:05 Відповісти
Ярош і генерал Забродський очолять Марш Незалежності - Цензор.НЕТ 1710
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21.08.2020 11:09 Відповісти
Ярош і генерал Забродський очолять Марш Незалежності - Цензор.НЕТ 3710
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21.08.2020 11:06 Відповісти
Ярош і генерал Забродський очолять Марш Незалежності - Цензор.НЕТ 252
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21.08.2020 11:15 Відповісти
Ноу комменты.
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21.08.2020 11:02 Відповісти
73/43%зебілів в колону і на марш не запрошують.
вільний.
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21.08.2020 11:03 Відповісти
Я как-то без твоих ценных указаний знаю что делать, тоже мне, командир.
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21.08.2020 11:08 Відповісти
Зебіли можуть себе втішати тим що Вовік- володар марунового берату!
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21.08.2020 11:09 Відповісти
Чого ви так? У Вави, та його фанів, інша держава. "Зе!" срана. Ви ж бачили, як він її символами, на виступі в Херсонщині, обліпився?
Тому День Незалежностіі України не має до них жодного відношення.
Ярош і генерал Забродський закликають прийти на Марш Незалежності - Цензор.НЕТ 8114
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21.08.2020 11:34 Відповісти
А для українця коментів непотрібно:

"Мы должны показать, что Украина и дальше будет сопротивляться российской агрессии и попыткам реванша коллаборантов, пытающимся уничтожить нашу государственность. Мы должны еще раз доказать, что нам - украинцам, не "какая разница", что Украина - это независимое, самостоятельное и соборное государство". - сказал Ярош.Источник: https://censor.net/v3215105»
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21.08.2020 11:06 Відповісти
Головне- хай до себе Білецького- вірного слугу Коломойського та Медведчука не підпускають.
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21.08.2020 11:03 Відповісти
Там об'єднаний фронт з шаріями.
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21.08.2020 11:09 Відповісти
Падлюки зелебенські!!!
Навіть цей день забрали у військових, ветеранів, українців!!. Гавнюки!!!!
Ярошу Повага, Честь і Шана!!!
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21.08.2020 11:04 Відповісти
достойні люди...
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21.08.2020 11:04 Відповісти
вітаю, де пропадав?
заходь до мене на Крайній сектор
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23.08.2020 21:50 Відповісти
Всім... кому душа болить за Україну.. потрібно виходити на марш!! Киянам... всім , кому небайдужа доля країни!!! До зустрічі 24 серпня!!! Хай зелена мразота труситься і не думає, що все зійде з рук!!
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21.08.2020 11:07 Відповісти
Хай зелена мразота сситься!
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21.08.2020 11:27 Відповісти
Я вже квитки взяв. Може побачимось .
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21.08.2020 11:27 Відповісти
Я буду... с Позняков.
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21.08.2020 11:33 Відповісти
..и ми будемо...з Березняків....!!!
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21.08.2020 12:00 Відповісти
А Ярош почему? Что за неуёмное желание возглавлять?
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21.08.2020 11:08 Відповісти
А що таке? знайшов у ліжку своєї дружини славетну візитівку Яроша?
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21.08.2020 11:10 Відповісти
З моєю дружиною все добре. Вона не така як у вас...
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23.08.2020 19:11 Відповісти
Скажу по секрету- у мене тих візитікок- хоч греблю гати. Буває гублю.
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23.08.2020 19:19 Відповісти
Тобто я спілкуюсь з володарем візитівок... Ну, тоді ми заочно знайомі...
Питання - на якій підставі маєте очолювати ходу? Вважаєте кращим за інших?
Перше інтерв'ю Яроша відбувалось з моїми товаришами, з 8-ї сотні. Вони вже не з нами - віддали Україні все... Тому мої питання мають сенс.
Я не ховаюсь за надуманими іменами. І вислухаю сам. І сам відповідатиму.
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23.08.2020 22:57 Відповісти
Ну так піди ти, ти ж мабуть також воював?
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21.08.2020 11:15 Відповісти
Погуглить, може щось і дізнаєтесь...
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23.08.2020 19:10 Відповісти
Ярош і генерал Забродський очолять Марш Незалежності - Цензор.НЕТ 6714
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21.08.2020 11:12 Відповісти
Серіал «Свати»: «Марш ветеранів війни з тією стороною».
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21.08.2020 11:19 Відповісти
********** своїх даунбасяцьких кізячків (даунецька, запорізька, дніпровська..)
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21.08.2020 11:38 Відповісти
Такие люди как Ярош Забродский Радетский не должны махать ногами перед бездарностями, ОНИ должны принимать парады у Героев Украины.
Можете представить парадную коробочку из ОП во главе С .... , коробочку ВР с Разумковым на белом коне и КМ со Шмыгалём на савраске, шмыгающего носом и вытирающегося рукавом. Это же пол страны врежет дуба от смеху. А они с умной миной на лице уже цельный год кошмарят страну и радуются своим зарплатам.
Так что думайте следующий раз, ещё в первом туре, кто у нас герой, а кто не пришил рукав.
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21.08.2020 11:13 Відповісти
В 2014 году "подумали" ещё в первом туре. До сих пор не знаем, куда эту гору "апачей" девать...
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21.08.2020 11:18 Відповісти
Так манкурте.
Подумали.
І відвоювали 2/3 Донбасу.
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21.08.2020 11:20 Відповісти
вони обидва, і https://censor.net/user/329418, і https://censor.net/user/58800 - 73/43%зебіли
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21.08.2020 11:27 Відповісти
І тому, ми повинні, це їм постійно нагадувати.
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21.08.2020 11:34 Відповісти
А засунте себе в ж....
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21.08.2020 11:23 Відповісти
Я же предлагал думать головой.
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21.08.2020 12:00 Відповісти
щось не дуже радіють вже зелені уїбани своїм зарплатам.. Оно вже "пєрєсмотрєть" хочуть, бо "тєряют ценниє кадри", як перднув шмигаль.. А як на мене, то хай би вони всі повиздихали, якась пліснява зелена охопила країну !
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21.08.2020 11:28 Відповісти
цікаво, а бубочка в цьому році своє збіговисько проводитиме, чи прикриється карантином щоб не було минулорічного фіаско? )))
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21.08.2020 11:24 Відповісти
вище, у Саші, в https://censor.net/comments/locate/3215105/019214c5-d1ed-707b-ac83-28265ec9f28e - скрін
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21.08.2020 11:28 Відповісти
от же ж.. Дурням море по коліно ))
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21.08.2020 11:31 Відповісти
Ярош і генерал Забродський очолять Марш Незалежності - Цензор.НЕТ 3977
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21.08.2020 11:28 Відповісти
все правильно, это рекламніые слоганы партии "Европейская солидарность" или ОПЗЖ?
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21.08.2020 14:58 Відповісти
Вау! Даже полупроводник проснулся от шелеста соевый купюр!
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21.08.2020 11:29 Відповісти
Куда зеля на этот раз убежит ?
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21.08.2020 11:29 Відповісти
А Ярош і Забродський зголосилися за 500 грн.на годину. От тебе жаба і давить.
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21.08.2020 11:34 Відповісти
дурко, більшість їде за свої гроші, як й у минулому році. Зібралися, скинулися на паливо, та поїхали.
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21.08.2020 11:39 Відповісти
Неудивительно, что гавно забулькало!
Такая жара!
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21.08.2020 11:43 Відповісти
Він у Софії Київській буде джаз слухати . Містечкове лайно.
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21.08.2020 11:30 Відповісти
Я буду ...
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21.08.2020 11:32 Відповісти
Питання: збір Маршу захисників оголошено у парку Шевченка, на 9-00.
Чому шановний Дмитро Анатолійович наполегливо вказує місце збору м. "Університетська"?
Розумію, що це недалеко, але навіщо розпорошувати сили? ДУК ПС з тієї самої причини відмовився від заходів в Києві, бо його наполегливо запрошували до двох різних заходів.
Вважаю, що неприпустимо сіяти розбрат у День Незалежності України
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21.08.2020 11:37 Відповісти
Каждый выбирает сам, за КЕМ идти.
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21.08.2020 11:45 Відповісти
а не простіше провідникам домовитися, щоб Марш виглядав саме так, як й у минулому році: велетенською стрічкою, що рухається по вулицях Києва?
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21.08.2020 13:03 Відповісти
Вот я например Яроша - знаю, Забродского - знаю. У меня они сомнений не вызывают. А каким-то там проводникам ничто не мешает присоединиться....
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21.08.2020 15:59 Відповісти
Тому, що це буде марш ветеранів.
А шоу ОПи, то само собою.
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21.08.2020 11:47 Відповісти
Ні, заплановано Марш захисників, організатори ті самі, що й у минулому році. Тоді йшли коробочки ДУК ПС, УДА, потім вже коробки по областях. Все це знаю, тому що приймав участь. Тому мені не зрозуміло, що коїться у цьому році? Навіщо дробити сили свідомих патриотів?
І, до речи, хода ветеранів - це саме ОПовський захід.
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21.08.2020 13:01 Відповісти
"За 5 лет мы вместе возродили армию, которая смогла защитить страну. Пять лет военный парад был знаком уважения украинского народа к своей армии и отчетом власти за сделанное в сфере обороны. Уже второй год власти страны, отказываются от такого отчета. Не о чем отчитываться. Защита и армия, к сожалению, перестают быть приоритетом. 24 августа в 10.30 мы - участники этой войны, собираемся возле станции метро "Университет", - говорит Забродский.Источник: https://censor.net/v3215105
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21.08.2020 13:07 Відповісти
я знаю, що казав шановний Михайло Віталійович.
Мені лише незрозуміло, з яких саме причин на один й той самий Марш призначено два місця збору?
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21.08.2020 13:17 Відповісти
Тому, що це буде марш ветеранів.
А шоу ОПи, то само собою.
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21.08.2020 19:20 Відповісти
Марш це добре для того щрб ми бачили який шлях пройшли і до чого довоювалися. Але ці два закулісни мародери Бляхерно пукальні

до маршу як граната до лопати гидота.
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21.08.2020 11:51 Відповісти
На кону судьба Украины, как независимого государства. ЗеБанда все больше и больше пополняется кадрами Януковича. Гауляйтер Украины Ермак исполняет волю путина по превращению Украины в улус московской орды.
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21.08.2020 12:10 Відповісти
Забродский и Ярош - адская смесь!
Героям слава!
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21.08.2020 12:18 Відповісти
***
Ще не вмерла УКРАЇНИ, ні Слава, ні Воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!…
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21.08.2020 12:28 Відповісти
М..да... 100 лет уже прошло, а дело "попов Гапонов" процветает и дальше...
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21.08.2020 12:45 Відповісти
молодцы!
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21.08.2020 12:49 Відповісти
100% треба йти, не святкувати ж тільки радянські 8 марта і 9 мая
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21.08.2020 13:17 Відповісти
Молодці хлопці, без Васми булиб вже під москалями, Слава Україні!!!
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21.08.2020 13:41 Відповісти
дамо ГАДАМ по сраці!!!
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21.08.2020 15:04 Відповісти
Мне вот интересно нацкорпус и пс будут?)
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21.08.2020 15:52 Відповісти
 
 