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МВД инициировало изменения в избирательный кодекс, - Аваков. ВИДЕО

Министерство внутренних дел инициировало изменения в избирательный кодекс и готовится к обеспечению прозрачности избирательного процесса.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

По его словам, есть необходимость скорректировать некоторые положения законодательства по поводу перерегистрации людей накануне выборов.

"Если кто-то живет в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы прекратить такое мы даем одну маленькую поправку", - пояснил министр.

Он призвал всех участников избирательного процесса действовать в рамках закона.

"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватное избирательному законодательству: построение сетей, использование подкупа избирателей и так далее. Мы очень рассчитываем, что пара-тройка публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе сохраняется, и использование сетей не будет реализовано. Во всех остальных случаях, после консультаций с ЦИК и с Гражданской сетью "ОПОРА", мы видим, что мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы 25 октября, - Аваков

Автор: 

Аваков Арсен (3444) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+8
Аваков открыл дело о незаконной агитации Зеленским за слуг урода? А за пожарные машины с бигбордами уродов?
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21.08.2020 14:10
+6
МВД инициировало изменения в избирательный кодекс, - Аваков - Цензор.НЕТ 9710
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21.08.2020 14:08
+6
Так и до Белорусской прозрачности дело дойдет.
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21.08.2020 14:10
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МВД инициировало изменения в избирательный кодекс, - Аваков - Цензор.НЕТ 9710
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21.08.2020 14:08 Ответить
Тіки Макаровичу цього не кажіть.
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21.08.2020 14:12 Ответить
Анальний монстр походу знайшов, кого можна шпекати "без табу" 😁
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21.08.2020 14:21 Ответить
И тут Порошенко "виноват"! Когда Порошенко пописывал Минские соглашения в условиях уже текущей войны России против нас, где вы все со своими мнениями и подсказками были? Столько лет прикрывались спиной Порошенко и мужеством защитников. А теперь все вокруг виноваты. Несите ответственность за страну САМИ и защищайте народ от рашистов, а не валите все на папередников. Зе! - вы слуги Народа!!!!! А не отдельных групп. Автор "против, непротив". а кому он нужен со своим мнением... У НАРОДА, которому вы служите, спросили что хочет он?
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21.08.2020 16:21 Ответить
Аваков открыл дело о незаконной агитации Зеленским за слуг урода? А за пожарные машины с бигбордами уродов?
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21.08.2020 14:10 Ответить
МВС ініціювало зміни до виборчого кодексу, - Аваков - Цензор.НЕТ 955
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21.08.2020 14:40 Ответить
так! ))) це щоб зелені зомбі з під впливу не вийшли... не отямилися)))
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21.08.2020 21:39 Ответить
ах, який міністр!
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21.08.2020 14:10 Ответить
Мені б такого?
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21.08.2020 14:12 Ответить
Мне б такого, молодого,
Черноглазого, гнедого…
Я б его бы оседлала,
В поле траву потоптала…
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21.08.2020 14:17 Ответить
Гай Юлий Цезарь...ничто в сравнении
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21.08.2020 14:13 Ответить
Так и до Белорусской прозрачности дело дойдет.
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21.08.2020 14:10 Ответить
без тебя разберутся!!!
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21.08.2020 14:10 Ответить
Зачем вообще выборы какие-то, Аваков же может просто сам назначать
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21.08.2020 14:10 Ответить
Перед виборами змінювати виборчий кодекс не мона.
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21.08.2020 14:12 Ответить
А если очень нуна?
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21.08.2020 14:18 Ответить
электронный реестр избирателя (с уникальным кодом каждому и ИНН в придачу) быстро бы и раз навсегда решил этот вопрос - и по фиг где чел захотел голосовать - он сможет это сделать только раз... другое дело, что кому-то нужна путаница и карусели...
и потом...МВД уполномочен вносить изменения в избирательный кодекс???
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21.08.2020 14:12 Ответить
На місцевих виборах не пофіг, де громадянин проголосував. Місцеву владу мають обирати місцеві люди.
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21.08.2020 15:36 Ответить
я думаю было бы желание...а зашифровать номер региона-области-города-района в электронном виде тоже есть возможность
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21.08.2020 16:16 Ответить
1)Державний реєстр виборців існує ще з 2007 р.
2)Вважаю, що непотрібно городити купу реєстрів, які містять одні й ті ж данні - демографічний реєстр(паспорти), реєстр податкової(ідентифікаційні номера), реєстр виборців - а треба взяти за основу демографічний реєстр. Там містяться дані про місце проживання особи, і дані захищені, і одну й ту ж роботу кілька разів робити не потрібно
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21.08.2020 17:07 Ответить
не спорю і не сперечаюсь, державний реєстр є, але в нім нема фукції автоматичного відслідковування за "голосом", тобто, в день виборів реєстр повинен бути "живим" і в нього мають заносити автоматом тих, хто вже проголосував, тобто більш цей номер не проголосує (тут просто в чистому вигляді атоматика-електроніка ), а за 10 днів до..., чи ще якось, вносять зміни про тих хто втратив право голосу (наприклад помер) і його номер вже ніколи не зможуть використати...(а не так, що приходять запрошення на померлих 15 років тому...і кожен раз вносимо зміни і кожен раз знову запрошення...)
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21.08.2020 17:19 Ответить
Ст. 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" Виборча адреса виборця.
Постанова про ПОРЯДОК розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пункт 2.2
У разі якщо станом на день звернення до органу ведення Реєстру виборця з новою заявою розпочався виборчий процес ... виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення відповідного виборчого процесу або процесу референдуму.
Тобто людина може проголосувати лише на тій дільниці, куда вона внесена у списки, а змінити в день виборів адресу не може. Якщо таке стається, то через неефективну роботу працівників.
А з приводу померлих закон зобов'язує вносити дані про це у реєстр виборців та через 5 років виключати записи про померлих осіб, але працівники проявляють халатність.
Якщо брати інформацію з демографічного реєстру, то вона і набагато точніша буде і подвійну роботу не доведеться робити(вносити дані про померлих окремо в кожний реєстр, про зміну прізвища і т.д.)
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21.08.2020 17:54 Ответить
які дибіли керують цією країною?!!?!
влада сама ініціює і приймає ******* виборчі закони під себе та ще й як хоче під себе їх коригує
правильніше буде інтерпритований класичний вислів - народ заслуговує на ту владу яку йому підсовують.
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21.08.2020 14:34 Ответить
Всі зміни у Виборче Законодавство робляться для того, щоб правити Вічно(до смерті).
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21.08.2020 14:35 Ответить
какого хрена исполнительная ветвь власти лезет в законодательную?
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21.08.2020 14:49 Ответить
Ну и как вишенка, к голосованию допустят только армян
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21.08.2020 14:59 Ответить
Кручу - верчу обибать хочу.
Избирательная система действительно требует изменений, но не таких - косметических, а кардинальных, а именно перейти на электронный формат, и дать право избирателю в любое время отзывать свой голос.
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21.08.2020 15:14 Ответить
Честность, Прозрачность и Рюкзаков, - вещи не совместимые.
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21.08.2020 15:54 Ответить
Сперва, надо наказать шефа Рюкзакова, Зеленского, за незаконную агитацию "слуг"
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21.08.2020 16:00 Ответить
Пройдоха рюкзаков занялся "законотворчеством". Его предложения чистая фуйня никому ненужная.
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21.08.2020 16:18 Ответить
Ініціюй, мудак, краще зміни до портновських КПКУ і ККУ.
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21.08.2020 21:24 Ответить
Фантастиш!!! Аваков говорит по-украински!!! Пусть криво, но пытается!! Это на каком году будучи в министреском кресле?!
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21.08.2020 23:07 Ответить
Аваков - злочинець. Він віддав наказ на фізичне знищення Сашка Білого без жодних правових підстав на цю злочинну дію. Аваков - вбивця. Його потрібно судити. СУДИТИ! Все інше - фігня. На Авакові висить труп. Він має сидіти за вбивство людини. Разом з ним повинні сидіти на лаві підсудних його підлеглі-виконавці, які спорожняли ріжки автоматів по вже вбитим людям. Це не люди, це нелюди. Ці нелюди нічим не відрізняються від тих, хто колись стріляли своїм співгромадянам у потилицю. Дуже гидка "рабатьонка"!!!
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21.08.2020 23:34 Ответить
 
 