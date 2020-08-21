МВД инициировало изменения в избирательный кодекс, - Аваков. ВИДЕО

Министерство внутренних дел инициировало изменения в избирательный кодекс и готовится к обеспечению прозрачности избирательного процесса.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

По его словам, есть необходимость скорректировать некоторые положения законодательства по поводу перерегистрации людей накануне выборов.

"Если кто-то живет в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы прекратить такое мы даем одну маленькую поправку", - пояснил министр.

Он призвал всех участников избирательного процесса действовать в рамках закона.

"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватное избирательному законодательству: построение сетей, использование подкупа избирателей и так далее. Мы очень рассчитываем, что пара-тройка публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе сохраняется, и использование сетей не будет реализовано. Во всех остальных случаях, после консультаций с ЦИК и с Гражданской сетью "ОПОРА", мы видим, что мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы", - подчеркнул министр.

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