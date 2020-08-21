МВД инициировало изменения в избирательный кодекс, - Аваков. ВИДЕО
Министерство внутренних дел инициировало изменения в избирательный кодекс и готовится к обеспечению прозрачности избирательного процесса.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.
По его словам, есть необходимость скорректировать некоторые положения законодательства по поводу перерегистрации людей накануне выборов.
"Если кто-то живет в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы прекратить такое мы даем одну маленькую поправку", - пояснил министр.
Он призвал всех участников избирательного процесса действовать в рамках закона.
"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватное избирательному законодательству: построение сетей, использование подкупа избирателей и так далее. Мы очень рассчитываем, что пара-тройка публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе сохраняется, и использование сетей не будет реализовано. Во всех остальных случаях, после консультаций с ЦИК и с Гражданской сетью "ОПОРА", мы видим, что мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы", - подчеркнул министр.
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Черноглазого, гнедого…
Я б его бы оседлала,
В поле траву потоптала…
и потом...МВД уполномочен вносить изменения в избирательный кодекс???
2)Вважаю, що непотрібно городити купу реєстрів, які містять одні й ті ж данні - демографічний реєстр(паспорти), реєстр податкової(ідентифікаційні номера), реєстр виборців - а треба взяти за основу демографічний реєстр. Там містяться дані про місце проживання особи, і дані захищені, і одну й ту ж роботу кілька разів робити не потрібно
Постанова про ПОРЯДОК розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пункт 2.2
У разі якщо станом на день звернення до органу ведення Реєстру виборця з новою заявою розпочався виборчий процес ... виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення відповідного виборчого процесу або процесу референдуму.
Тобто людина може проголосувати лише на тій дільниці, куда вона внесена у списки, а змінити в день виборів адресу не може. Якщо таке стається, то через неефективну роботу працівників.
А з приводу померлих закон зобов'язує вносити дані про це у реєстр виборців та через 5 років виключати записи про померлих осіб, але працівники проявляють халатність.
Якщо брати інформацію з демографічного реєстру, то вона і набагато точніша буде і подвійну роботу не доведеться робити(вносити дані про померлих окремо в кожний реєстр, про зміну прізвища і т.д.)
влада сама ініціює і приймає ******* виборчі закони під себе та ще й як хоче під себе їх коригує
правильніше буде інтерпритований класичний вислів - народ заслуговує на ту владу яку йому підсовують.
Избирательная система действительно требует изменений, но не таких - косметических, а кардинальных, а именно перейти на электронный формат, и дать право избирателю в любое время отзывать свой голос.