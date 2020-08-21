МВС ініціювало зміни до виборчого кодексу, - Аваков. ВIДЕО
Міністерство внутрішніх справ ініціювало зміни до виборчого кодексу і готується до забезпечення прозорості виборчого процесу.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.
За його словами, є необхідність скорегувати деякі положення законодавства щодо перереєстрації людей напередодні виборів.
"Якщо хтось живе у Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь у Броварах, тому що там подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке ми даємо одну маленьку поправку", - пояснив міністр.
Він закликав усіх учасників виборчого процесу діяти в межах закону.
"Ми вже зараз бачимо в деяких регіонах активність, неадекватну виборчому законодавству: побудова сіток, використання підкупу виборців і так далі. Ми дуже розраховуємо, що пара-трійка публічних покарань таких діячів приведе до того, що баланс у системі буде збережено, й використання сіток не буде реалізовано. У всіх інших випадках, після консультацій із ЦВК і з Громадянською мережею "ОПОРА", ми бачимо, що ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори", - наголосив міністр.
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Черноглазого, гнедого…
Я б его бы оседлала,
В поле траву потоптала…
и потом...МВД уполномочен вносить изменения в избирательный кодекс???
2)Вважаю, що непотрібно городити купу реєстрів, які містять одні й ті ж данні - демографічний реєстр(паспорти), реєстр податкової(ідентифікаційні номера), реєстр виборців - а треба взяти за основу демографічний реєстр. Там містяться дані про місце проживання особи, і дані захищені, і одну й ту ж роботу кілька разів робити не потрібно
Постанова про ПОРЯДОК розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пункт 2.2
У разі якщо станом на день звернення до органу ведення Реєстру виборця з новою заявою розпочався виборчий процес ... виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення відповідного виборчого процесу або процесу референдуму.
Тобто людина може проголосувати лише на тій дільниці, куда вона внесена у списки, а змінити в день виборів адресу не може. Якщо таке стається, то через неефективну роботу працівників.
А з приводу померлих закон зобов'язує вносити дані про це у реєстр виборців та через 5 років виключати записи про померлих осіб, але працівники проявляють халатність.
Якщо брати інформацію з демографічного реєстру, то вона і набагато точніша буде і подвійну роботу не доведеться робити(вносити дані про померлих окремо в кожний реєстр, про зміну прізвища і т.д.)
влада сама ініціює і приймає ******* виборчі закони під себе та ще й як хоче під себе їх коригує
правильніше буде інтерпритований класичний вислів - народ заслуговує на ту владу яку йому підсовують.
Избирательная система действительно требует изменений, но не таких - косметических, а кардинальных, а именно перейти на электронный формат, и дать право избирателю в любое время отзывать свой голос.