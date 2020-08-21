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МВС ініціювало зміни до виборчого кодексу, - Аваков. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ ініціювало зміни до виборчого кодексу і готується до забезпечення прозорості виборчого процесу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

За його словами, є необхідність скорегувати деякі положення законодавства щодо перереєстрації людей напередодні виборів.

"Якщо хтось живе у Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь у Броварах, тому що там подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке ми даємо одну маленьку поправку", - пояснив міністр.

Він закликав усіх учасників виборчого процесу діяти в межах закону.

"Ми вже зараз бачимо в деяких регіонах активність, неадекватну виборчому законодавству: побудова сіток, використання підкупу виборців і так далі. Ми дуже розраховуємо, що пара-трійка публічних покарань таких діячів приведе до того, що баланс у системі буде збережено, й використання сіток не буде реалізовано. У всіх інших випадках, після консультацій із ЦВК і з Громадянською мережею "ОПОРА", ми бачимо, що ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не розглядаємо закриття всієї країни, - Степанов про скасування місцевих виборів

Автор: 

Аваков Арсен (2189) місцеві вибори (1366)


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Топ коментарі
+8
Аваков открыл дело о незаконной агитации Зеленским за слуг урода? А за пожарные машины с бигбордами уродов?
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21.08.2020 14:10
+6
МВД инициировало изменения в избирательный кодекс, - Аваков - Цензор.НЕТ 9710
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21.08.2020 14:08
+6
Так и до Белорусской прозрачности дело дойдет.
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21.08.2020 14:10
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МВД инициировало изменения в избирательный кодекс, - Аваков - Цензор.НЕТ 9710
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21.08.2020 14:08 Відповісти
Тіки Макаровичу цього не кажіть.
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21.08.2020 14:12 Відповісти
Анальний монстр походу знайшов, кого можна шпекати "без табу" 😁
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21.08.2020 14:21 Відповісти
И тут Порошенко "виноват"! Когда Порошенко пописывал Минские соглашения в условиях уже текущей войны России против нас, где вы все со своими мнениями и подсказками были? Столько лет прикрывались спиной Порошенко и мужеством защитников. А теперь все вокруг виноваты. Несите ответственность за страну САМИ и защищайте народ от рашистов, а не валите все на папередников. Зе! - вы слуги Народа!!!!! А не отдельных групп. Автор "против, непротив". а кому он нужен со своим мнением... У НАРОДА, которому вы служите, спросили что хочет он?
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21.08.2020 16:21 Відповісти
Аваков открыл дело о незаконной агитации Зеленским за слуг урода? А за пожарные машины с бигбордами уродов?
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21.08.2020 14:10 Відповісти
МВС ініціювало зміни до виборчого кодексу, - Аваков - Цензор.НЕТ 955
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21.08.2020 14:40 Відповісти
так! ))) це щоб зелені зомбі з під впливу не вийшли... не отямилися)))
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21.08.2020 21:39 Відповісти
ах, який міністр!
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21.08.2020 14:10 Відповісти
Мені б такого?
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21.08.2020 14:12 Відповісти
Мне б такого, молодого,
Черноглазого, гнедого…
Я б его бы оседлала,
В поле траву потоптала…
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21.08.2020 14:17 Відповісти
Гай Юлий Цезарь...ничто в сравнении
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21.08.2020 14:13 Відповісти
Так и до Белорусской прозрачности дело дойдет.
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21.08.2020 14:10 Відповісти
без тебя разберутся!!!
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21.08.2020 14:10 Відповісти
Зачем вообще выборы какие-то, Аваков же может просто сам назначать
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21.08.2020 14:10 Відповісти
Перед виборами змінювати виборчий кодекс не мона.
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21.08.2020 14:12 Відповісти
А если очень нуна?
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21.08.2020 14:18 Відповісти
электронный реестр избирателя (с уникальным кодом каждому и ИНН в придачу) быстро бы и раз навсегда решил этот вопрос - и по фиг где чел захотел голосовать - он сможет это сделать только раз... другое дело, что кому-то нужна путаница и карусели...
и потом...МВД уполномочен вносить изменения в избирательный кодекс???
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21.08.2020 14:12 Відповісти
На місцевих виборах не пофіг, де громадянин проголосував. Місцеву владу мають обирати місцеві люди.
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21.08.2020 15:36 Відповісти
я думаю было бы желание...а зашифровать номер региона-области-города-района в электронном виде тоже есть возможность
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21.08.2020 16:16 Відповісти
1)Державний реєстр виборців існує ще з 2007 р.
2)Вважаю, що непотрібно городити купу реєстрів, які містять одні й ті ж данні - демографічний реєстр(паспорти), реєстр податкової(ідентифікаційні номера), реєстр виборців - а треба взяти за основу демографічний реєстр. Там містяться дані про місце проживання особи, і дані захищені, і одну й ту ж роботу кілька разів робити не потрібно
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21.08.2020 17:07 Відповісти
не спорю і не сперечаюсь, державний реєстр є, але в нім нема фукції автоматичного відслідковування за "голосом", тобто, в день виборів реєстр повинен бути "живим" і в нього мають заносити автоматом тих, хто вже проголосував, тобто більш цей номер не проголосує (тут просто в чистому вигляді атоматика-електроніка ), а за 10 днів до..., чи ще якось, вносять зміни про тих хто втратив право голосу (наприклад помер) і його номер вже ніколи не зможуть використати...(а не так, що приходять запрошення на померлих 15 років тому...і кожен раз вносимо зміни і кожен раз знову запрошення...)
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21.08.2020 17:19 Відповісти
Ст. 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" Виборча адреса виборця.
Постанова про ПОРЯДОК розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пункт 2.2
У разі якщо станом на день звернення до органу ведення Реєстру виборця з новою заявою розпочався виборчий процес ... виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення відповідного виборчого процесу або процесу референдуму.
Тобто людина може проголосувати лише на тій дільниці, куда вона внесена у списки, а змінити в день виборів адресу не може. Якщо таке стається, то через неефективну роботу працівників.
А з приводу померлих закон зобов'язує вносити дані про це у реєстр виборців та через 5 років виключати записи про померлих осіб, але працівники проявляють халатність.
Якщо брати інформацію з демографічного реєстру, то вона і набагато точніша буде і подвійну роботу не доведеться робити(вносити дані про померлих окремо в кожний реєстр, про зміну прізвища і т.д.)
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21.08.2020 17:54 Відповісти
які дибіли керують цією країною?!!?!
влада сама ініціює і приймає ******* виборчі закони під себе та ще й як хоче під себе їх коригує
правильніше буде інтерпритований класичний вислів - народ заслуговує на ту владу яку йому підсовують.
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21.08.2020 14:34 Відповісти
Всі зміни у Виборче Законодавство робляться для того, щоб правити Вічно(до смерті).
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21.08.2020 14:35 Відповісти
какого хрена исполнительная ветвь власти лезет в законодательную?
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21.08.2020 14:49 Відповісти
Ну и как вишенка, к голосованию допустят только армян
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21.08.2020 14:59 Відповісти
Кручу - верчу обибать хочу.
Избирательная система действительно требует изменений, но не таких - косметических, а кардинальных, а именно перейти на электронный формат, и дать право избирателю в любое время отзывать свой голос.
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21.08.2020 15:14 Відповісти
Честность, Прозрачность и Рюкзаков, - вещи не совместимые.
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21.08.2020 15:54 Відповісти
Сперва, надо наказать шефа Рюкзакова, Зеленского, за незаконную агитацию "слуг"
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21.08.2020 16:00 Відповісти
Пройдоха рюкзаков занялся "законотворчеством". Его предложения чистая фуйня никому ненужная.
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21.08.2020 16:18 Відповісти
Ініціюй, мудак, краще зміни до портновських КПКУ і ККУ.
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21.08.2020 21:24 Відповісти
Фантастиш!!! Аваков говорит по-украински!!! Пусть криво, но пытается!! Это на каком году будучи в министреском кресле?!
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21.08.2020 23:07 Відповісти
Аваков - злочинець. Він віддав наказ на фізичне знищення Сашка Білого без жодних правових підстав на цю злочинну дію. Аваков - вбивця. Його потрібно судити. СУДИТИ! Все інше - фігня. На Авакові висить труп. Він має сидіти за вбивство людини. Разом з ним повинні сидіти на лаві підсудних його підлеглі-виконавці, які спорожняли ріжки автоматів по вже вбитим людям. Це не люди, це нелюди. Ці нелюди нічим не відрізняються від тих, хто колись стріляли своїм співгромадянам у потилицю. Дуже гидка "рабатьонка"!!!
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21.08.2020 23:34 Відповісти
 
 