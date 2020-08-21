МВС ініціювало зміни до виборчого кодексу, - Аваков. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ ініціювало зміни до виборчого кодексу і готується до забезпечення прозорості виборчого процесу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

За його словами, є необхідність скорегувати деякі положення законодавства щодо перереєстрації людей напередодні виборів.

"Якщо хтось живе у Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь у Броварах, тому що там подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке ми даємо одну маленьку поправку", - пояснив міністр.

Він закликав усіх учасників виборчого процесу діяти в межах закону.

"Ми вже зараз бачимо в деяких регіонах активність, неадекватну виборчому законодавству: побудова сіток, використання підкупу виборців і так далі. Ми дуже розраховуємо, що пара-трійка публічних покарань таких діячів приведе до того, що баланс у системі буде збережено, й використання сіток не буде реалізовано. У всіх інших випадках, після консультацій із ЦВК і з Громадянською мережею "ОПОРА", ми бачимо, що ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори", - наголосив міністр.

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