РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10968 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
1 774 36

Мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы 25 октября, - Аваков

Мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы 25 октября, - Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал всех участников избирательного процесса на местных выборах, назначенных на 25 октября, действовать в рамках закона.

"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватную избирательному законодательству: построение сеток, использование подкупа избирателей и так далее", - сказал он журналистам в Вышгороде Киевской области в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава МВД отметил, что этому вопросу уделяет внимание специальное подразделение Нацполиции, много полицейских и офицеров занимаются фиксированием подобных ситуаций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ. ВИДЕО

"Мы очень рассчитываем, что пару-тройку публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе будет сохранен, и использование сеток не будет реализовано", - подчеркнул Аваков.

Кроме того, он отметил, что позиция МВД, которая была на президентских, парламентских выборах, будет "такой же жесткой и сейчас".

При этом глава МВД указан на необходимость скорректировать некоторые положения Уголовного кодекса, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, "то есть то, что пришло на смену открепительным талонам".

"Если я живу в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там моя подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы пресечь такое мы даем одну маленькую правку", - пояснил Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не рассматриваем закрытие всей страны, - Степанов об отмене местных выборов

"Во всех остальных случаях, мы видим, что после консультаций с ЦИК и с гражданской сетью "Опора".., мы видим, что мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы. И призываем всех участников избирательного процесса держаться в рамках закона", - заключил он.

Автор: 

Аваков (3444) МВД (9316) местные выборы (2752)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
опа, дед Арсен нашелся, где Ленку закопали лучше скажи?
показать весь комментарий
21.08.2020 10:07
+10
Ми в курсі. Ти зі своїми "нацжонами" і кацапсько- коломойськими фейками про "свинарчуків", вже забезбечив владу зеленому купітулянту.
показать весь комментарий
21.08.2020 10:10
+9
Ага, честные. Вон пожарники уже клеют бигборды слуг. Повеяло "честностью"
показать весь комментарий
21.08.2020 10:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
опа, дед Арсен нашелся, где Ленку закопали лучше скажи?
показать весь комментарий
21.08.2020 10:07 Ответить
Мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы 25 октября, - Аваков - Цензор.НЕТ 2043
показать весь комментарий
21.08.2020 10:11 Ответить
Мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы 25 октября, - Аваков - Цензор.НЕТ 9898
показать весь комментарий
21.08.2020 10:14 Ответить
Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. (с)
показать весь комментарий
21.08.2020 10:41 Ответить
Бацка тоже так казал, а он воно как всё получилось
показать весь комментарий
21.08.2020 10:07 Ответить
Это да, одно из основных достижений Украины за 30 лет, свободные выборы, и не стоит этого недооценивать. Только вопрос остается, что с теми дураками делать которых уже выбрали?
показать весь комментарий
21.08.2020 10:09 Ответить
Ми в курсі. Ти зі своїми "нацжонами" і кацапсько- коломойськими фейками про "свинарчуків", вже забезбечив владу зеленому купітулянту.
показать весь комментарий
21.08.2020 10:10 Ответить
Ага, честные. Вон пожарники уже клеют бигборды слуг. Повеяло "честностью"
показать весь комментарий
21.08.2020 10:14 Ответить
Недоторкані, [21.08.20 11:16]
Клептоман https://t.me/nedotorkani/3516 Юра Кисель (), назначенный развивать партийное дело Слуги народа в Днепре, благополучно продал область по франшизе бизнесмену-томосоносцу Александру Петровскому, известному в миру, как просто «Нарик» и неудавшийся покупатель городской партийной ячейки Шария


Люди Петровского сидят в порн Зе!Хабе в Днепре и обилечивают клиентуру, желающую получить место в партийных списках Слуги народа.
Естественно, после согласования с «Нариком».
Чтобы процесс не «спалили» доморощенные активисты, охранная фирма Петровского «Безпека» обеспечивает надёжную защиту своего Зе!Офиса.


«Нарик» крепко засел в Днепре и не собирается сдавать позиции. Его бизнес-партнёр Святослав Олейник, известный по махинациям в дорожном строительстве и отжиму компаний через уголовные дела, возглавляет Днепропетровский облсовет.
Кисель уже давно ничего не решает - продался Петровскому, отметив это важное событие покупкой олотого хронометра Ulysse Nardin.

Вот так Слуга Народа в Днепропетровской области сделала всех вместе. Кстати, Зе!Офис находится в отжатом https://t.me/dark_dnepr/1149 через чёрных регистраторов здании .
@nedotorkani
показать весь комментарий
21.08.2020 11:24 Ответить
Такие же честные как твое дельце против врачей, волонтеров?
показать весь комментарий
21.08.2020 10:15 Ответить
А кто это мы?
показать весь комментарий
21.08.2020 10:18 Ответить
16.08.2020 г.
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.

Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.

Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.

Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/ https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp8dul9abrAhWc3hgKHXX6Ct4YABACGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAESP-D2Ag4nSBfDQEKlSwrIcmKq9SGFcS7FwEw9lkKNvnGbHw8iU0br6W58tA9xBSFqfwOOivjZ4GWSipEttUWO_g&sig=AOD64_2NM48C-pWuyFZm19xHSSqRtZtgWg&q&adurl&ved=2ahUKEwjvttKl9abrAhVhwosKHbfyBf4Q0Qx6BAgREAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp8dul9abrAhWc3hgKHXX6Ct4YABACGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAESP-D2Ag4nSBfDQEKlSwrIcmKq9SGFcS7FwEw9lkKNvnGbHw8iU0br6W58tA9xBSFqfwOOivjZ4GWSipEttUWO_g&sig=AOD64_2NM48C-pWuyFZm19xHSSqRtZtgWg&q&adurl&ved=2ahUKEwjvttKl9abrAhVhwosKHbfyBf4Q0Qx6BAgREAE В Фокстрот від 9999 грн.
показать весь комментарий
21.08.2020 10:21 Ответить
Аваков, на тя уже на Трампщине дело завели, благодаря Р. Шапошникову, че скажешь, а?
Правда он прокололся шо в Орландо живет, так шо это опасно для него.
показать весь комментарий
21.08.2020 10:23 Ответить
Так он вроде и не скрывал...
показать весь комментарий
21.08.2020 10:38 Ответить
я тока чет позавчера, ну, или 4 дня назад см. ролик шо он белорусов поддержал в своем городе, а до этого не в курсе был.
думал может в Кентукки или во всяких филадельфиях. но реально опасно. хотя.... Антиколорадоса должны были убить уже раз сто. и ниче. он о себе столько рассказал шо даже тупо зайти в какое-то бюро с пачкой "соток" и тупо получить список адвокатов. ну а потом.... мы потеряем блоггера.
я не знаю, но что-то тут не так.
показать весь комментарий
21.08.2020 10:45 Ответить
Судя по фото из региональных поездок президента, Зеленский де-факто выступает в роли агитатора партии «Слуга народа»


Классика жанра - выступление Владимира Зеленского в Запорожье и Херсоне на фоне банеров с логотипом «Слуга народа» и надписью «Зе! местные».
показать весь комментарий
21.08.2020 10:25 Ответить
Самое смешное в этом - все уже забили на то, что Зеленский использует своё служебное положение для предвыборного пиара партии. Не слышен вой порохоботов, рыцари ордена ЗаЖОПа в эту сторону даже не смотрят.
Юле тоже всё равно - все областные и городские парторганизации проданы - зачем мутить воду?
@nedotorkani
показать весь комментарий
21.08.2020 11:27 Ответить
Ну это уже тенденция - на все что делал порох смотрели в лупу и цеплялись к каждой мелочи.
И все,чтобы не утворил Зюзик - все "хи-хи". Это же малчик, ему всего лишь 42 годика.
Чем бы дитя не тешилось.
Так страну и прохихикаем.Прохихикаем будущее наших детей.
показать весь комментарий
21.08.2020 13:32 Ответить
Как-то уже изначально ваша "честность" отдает лукашизмом.
показать весь комментарий
21.08.2020 10:28 Ответить
та уже не отдает, а люто смердит
показать весь комментарий
21.08.2020 10:31 Ответить
НЕ знаю как кто, а я на местных выборах никогда не знал ни одного кандидата и голосовал ориентируясь исключительно на партийную принадлежность....
показать весь комментарий
21.08.2020 10:31 Ответить
Ну да, есть чем "похвастаться2 - не знал, не знаю и знать не хочу.
показать весь комментарий
21.08.2020 13:33 Ответить
А при чём тут "похвастаться"? Я описываю РЕАЛЬНОСТЬ. По моим наблюдениям в пункте голосования большинство настойчиво рассматривало плакатики кандидатов.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:01 Ответить
Аваков лжец, как и клован,
Мафиози , глава опг мвд
показать весь комментарий
21.08.2020 10:31 Ответить
За стільки років "не зміг" вивчити українську!Це що український державний діяч,ганьба!
показать весь комментарий
21.08.2020 10:45 Ответить
Горахзо хуже, что он таки мову знает, но принципиально не говорить не хочет. Хотя бы на службе.
показать весь комментарий
21.08.2020 13:35 Ответить
АдекВАТНЫЕ выборы

Ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори 25 жовтня, - Аваков - Цензор.НЕТ 6633
показать весь комментарий
21.08.2020 10:36 Ответить
ха-ха, сабаков наслідує "бацьку"
показать весь комментарий
21.08.2020 10:44 Ответить
Можете, але який сенс у виборах в Україні? Знову до влади прийдуть проросійські довбні
показать весь комментарий
21.08.2020 10:46 Ответить
Брехливе, зрадливе, корумповане лайно САБАКОВ!!!! Керівник злочинного угруповання під вивескою поліція..
показать весь комментарий
21.08.2020 11:00 Ответить
Президент України В. Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію «Слуга Народу».
Про це свідчать фото та відеоматеріали, оприлюднені за результатами регіональних поїздок президента. Серед іншого В. Зеленський фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсону.
Так, 19 серпня під час робочої поїздки В. Зеленського до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсону на сцені, де виступав президент, були наявні матеріали із ознаками агітаційних, розміщені на користь політичної партії «Слуга Народу». В. Зеленський проводив виступ на фоні банерів із логотипом «Слуги Народу» та написом «Зе! місцеві».
від політичної партії «Слуга Народу» на виборах Запорізького міського голови.
За оцінкою КВУ такі дії президента та членів Кабінету міністрів є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, мають ознаки політичної корупції та є зловживанням адмінресурсом.
Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків.
За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн. (всього від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти В. Зеленського). При цьому варто врахувати, що ці цифри не враховують значних коштів, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.
ЦІВ УКРАЇНИКРАЇНИ
показать весь комментарий
21.08.2020 11:08 Ответить
ЯКБИ ПОРОШЕНКО ЗАЙМАВСЯ ЧИМОСЬ ІНШИМ )))
показать весь комментарий
21.08.2020 11:25 Ответить
І до чого тут Порошенко? Вы хотя бы название статьи читали?
Кто о чем, а зюзики о Порошенко.
показать весь комментарий
21.08.2020 13:37 Ответить
Судя по всему Рюкзаков готовится к фальсификациям на выборах.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:24 Ответить
всё верно. кондитеру "сетку" поломал, не дал фальсифицировать.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:39 Ответить
 
 