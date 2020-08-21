Мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы 25 октября, - Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал всех участников избирательного процесса на местных выборах, назначенных на 25 октября, действовать в рамках закона.

"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватную избирательному законодательству: построение сеток, использование подкупа избирателей и так далее", - сказал он журналистам в Вышгороде Киевской области в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава МВД отметил, что этому вопросу уделяет внимание специальное подразделение Нацполиции, много полицейских и офицеров занимаются фиксированием подобных ситуаций.

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"Мы очень рассчитываем, что пару-тройку публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе будет сохранен, и использование сеток не будет реализовано", - подчеркнул Аваков.

Кроме того, он отметил, что позиция МВД, которая была на президентских, парламентских выборах, будет "такой же жесткой и сейчас".

При этом глава МВД указан на необходимость скорректировать некоторые положения Уголовного кодекса, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, "то есть то, что пришло на смену открепительным талонам".

"Если я живу в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там моя подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы пресечь такое мы даем одну маленькую правку", - пояснил Аваков.

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"Во всех остальных случаях, мы видим, что после консультаций с ЦИК и с гражданской сетью "Опора".., мы видим, что мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы. И призываем всех участников избирательного процесса держаться в рамках закона", - заключил он.