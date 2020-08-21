Мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы 25 октября, - Аваков
Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал всех участников избирательного процесса на местных выборах, назначенных на 25 октября, действовать в рамках закона.
"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватную избирательному законодательству: построение сеток, использование подкупа избирателей и так далее", - сказал он журналистам в Вышгороде Киевской области в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава МВД отметил, что этому вопросу уделяет внимание специальное подразделение Нацполиции, много полицейских и офицеров занимаются фиксированием подобных ситуаций.
"Мы очень рассчитываем, что пару-тройку публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе будет сохранен, и использование сеток не будет реализовано", - подчеркнул Аваков.
Кроме того, он отметил, что позиция МВД, которая была на президентских, парламентских выборах, будет "такой же жесткой и сейчас".
При этом глава МВД указан на необходимость скорректировать некоторые положения Уголовного кодекса, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, "то есть то, что пришло на смену открепительным талонам".
"Если я живу в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там моя подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы пресечь такое мы даем одну маленькую правку", - пояснил Аваков.
"Во всех остальных случаях, мы видим, что после консультаций с ЦИК и с гражданской сетью "Опора".., мы видим, что мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы. И призываем всех участников избирательного процесса держаться в рамках закона", - заключил он.
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Клептоман https://t.me/nedotorkani/3516 Юра Кисель (), назначенный развивать партийное дело Слуги народа в Днепре, благополучно продал область по франшизе бизнесмену-томосоносцу Александру Петровскому, известному в миру, как просто «Нарик» и неудавшийся покупатель городской партийной ячейки Шария
Люди Петровского сидят в порн Зе!Хабе в Днепре и обилечивают клиентуру, желающую получить место в партийных списках Слуги народа.
Естественно, после согласования с «Нариком».
Чтобы процесс не «спалили» доморощенные активисты, охранная фирма Петровского «Безпека» обеспечивает надёжную защиту своего Зе!Офиса.
«Нарик» крепко засел в Днепре и не собирается сдавать позиции. Его бизнес-партнёр Святослав Олейник, известный по махинациям в дорожном строительстве и отжиму компаний через уголовные дела, возглавляет Днепропетровский облсовет.
Кисель уже давно ничего не решает - продался Петровскому, отметив это важное событие покупкой олотого хронометра Ulysse Nardin.
Вот так Слуга Народа в Днепропетровской области сделала всех вместе. Кстати, Зе!Офис находится в отжатом https://t.me/dark_dnepr/1149 через чёрных регистраторов здании .
@nedotorkani
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/ https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp8dul9abrAhWc3hgKHXX6Ct4YABACGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAESP-D2Ag4nSBfDQEKlSwrIcmKq9SGFcS7FwEw9lkKNvnGbHw8iU0br6W58tA9xBSFqfwOOivjZ4GWSipEttUWO_g&sig=AOD64_2NM48C-pWuyFZm19xHSSqRtZtgWg&q&adurl&ved=2ahUKEwjvttKl9abrAhVhwosKHbfyBf4Q0Qx6BAgREAE
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Правда он прокололся шо в Орландо живет, так шо это опасно для него.
думал может в Кентукки или во всяких филадельфиях. но реально опасно. хотя.... Антиколорадоса должны были убить уже раз сто. и ниче. он о себе столько рассказал шо даже тупо зайти в какое-то бюро с пачкой "соток" и тупо получить список адвокатов. ну а потом.... мы потеряем блоггера.
я не знаю, но что-то тут не так.
Классика жанра - выступление Владимира Зеленского в Запорожье и Херсоне на фоне банеров с логотипом «Слуга народа» и надписью «Зе! местные».
Юле тоже всё равно - все областные и городские парторганизации проданы - зачем мутить воду?
@nedotorkani
И все,чтобы не утворил Зюзик - все "хи-хи". Это же малчик, ему всего лишь 42 годика.
Чем бы дитя не тешилось.
Так страну и прохихикаем.Прохихикаем будущее наших детей.
Мафиози , глава опг мвд
Про це свідчать фото та відеоматеріали, оприлюднені за результатами регіональних поїздок президента. Серед іншого В. Зеленський фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсону.
Так, 19 серпня під час робочої поїздки В. Зеленського до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсону на сцені, де виступав президент, були наявні матеріали із ознаками агітаційних, розміщені на користь політичної партії «Слуга Народу». В. Зеленський проводив виступ на фоні банерів із логотипом «Слуги Народу» та написом «Зе! місцеві».
від політичної партії «Слуга Народу» на виборах Запорізького міського голови.
За оцінкою КВУ такі дії президента та членів Кабінету міністрів є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, мають ознаки політичної корупції та є зловживанням адмінресурсом.
Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків.
За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн. (всього від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти В. Зеленського). При цьому варто врахувати, що ці цифри не враховують значних коштів, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.
ЦІВ УКРАЇНИКРАЇНИ
Кто о чем, а зюзики о Порошенко.