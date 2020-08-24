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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество активных больных COVID-19 за сутки увеличилось во всех регионах Украины, кроме Херсонщины, - СНБО

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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когда уже сам брифингист заболеет желтой лихорадкой или Эбола и уйдет на каранти?
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24.08.2020 08:32 Ответить
Брифинг по результатам расследования коррупционной деятельности руководства Минздрава будет куда интереснее.
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24.08.2020 08:34 Ответить
- Чому половина росіян не бажають робить щеплення від КОВІД-19 власною вітчизняною вакциною?
- Бояться «побічних ефектів» - рогів на голові, ратиць на руках і ногах, та шерсті на язиці…
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24.08.2020 09:21 Ответить
Батрак кацапский, ты бы "постебался" лучше над Днём Независимости России... Независимости от здравого смысла... Это было-бы, намного смешнее...
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24.08.2020 09:23 Ответить
 
 