Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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