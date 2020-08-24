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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість активних хворих COVID-19 за добу збільшилася у всіх регіонах України, крім Херсонщини, - РНБО

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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когда уже сам брифингист заболеет желтой лихорадкой или Эбола и уйдет на каранти?
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24.08.2020 08:32 Відповісти
Брифинг по результатам расследования коррупционной деятельности руководства Минздрава будет куда интереснее.
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24.08.2020 08:34 Відповісти
- Чому половина росіян не бажають робить щеплення від КОВІД-19 власною вітчизняною вакциною?
- Бояться «побічних ефектів» - рогів на голові, ратиць на руках і ногах, та шерсті на язиці…
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24.08.2020 09:21 Відповісти
Батрак кацапский, ты бы "постебался" лучше над Днём Независимости России... Независимости от здравого смысла... Это было-бы, намного смешнее...
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24.08.2020 09:23 Відповісти
 
 