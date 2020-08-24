В небо над Донецком запустили флаг Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Бахмуте Донецкой области активисты запустили в небо огромный флаг Украины. Таким образом они поздравили жителей Донецка с Днем Флага и Днем Независимости Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на бахмутское "Вільне радіо".
"Люди, проживающие на временно оккупированных территориях, должны знать, что они являются неотъемлемой частью украинского государства, и мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью", - сказали организаторы акции.
Флаг запустили на 50 воздушных шарах синего и желтого цвета. Также к шарам прикрепили листовки с поздравлениями.
Также на Цензор.НЕТ: 25-метровый флаг Украины запустили в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж
Топ комментарии
+17 Valery Greff
показать весь комментарий24.08.2020 11:09
+12 Ksenia VB
показать весь комментарий24.08.2020 11:22
+9 Злий Грицько
показать весь комментарий24.08.2020 11:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2,0м-исполинский
2,5м-колоссальный
3,0м-невозможно даже представить...
На пісні та свячені ножі
- З моїх предків, хвалити Бога,
Заволокам ніхто не служив!
Дарували від батька до сина
Честь у спадок - як білу кість!
Мої предки були красиві
- Ворогам на подив і злість.
Хай не славою (Бог там з нею!)
- Як присягою на шаблях,
Мої предки владали землею:
Їм належала ця земля!
І цупким, наче нить основи
Крізь віки однієї сім'ї,
Невразливим - пронесли слово
І внизали в легені мої...
Ох і моцна була порода
- Соловки, Магадан, Колима...
Мої предки були народом...
По моему это был бы лучший подарок и для Украины и нехилая развлекуха для сепарни,которую Зе со сцыкохой так обожают)