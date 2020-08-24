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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
13 308 39

В небо над Донецком запустили флаг Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Бахмуте Донецкой области активисты запустили в небо огромный флаг Украины. Таким образом они поздравили жителей Донецка с Днем Флага и Днем Независимости Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на бахмутское "Вільне радіо".

"Люди, проживающие на временно оккупированных территориях, должны знать, что они являются неотъемлемой частью украинского государства, и мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью", - сказали организаторы акции.

Флаг запустили на 50 воздушных шарах синего и желтого цвета. Также к шарам прикрепили листовки с поздравлениями.

Также на Цензор.НЕТ: 25-метровый флаг Украины запустили в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж

В небо над Донецком запустили флаг Украины 01
В небо над Донецком запустили флаг Украины 02
В небо над Донецком запустили флаг Украины 03
В небо над Донецком запустили флаг Украины 04
В небо над Донецком запустили флаг Украины 05
В небо над Донецком запустили флаг Украины 06
В небо над Донецком запустили флаг Украины 07
В небо над Донецком запустили флаг Украины 08

Автор: 

Донецьк (6322) флаг (934) Донбасс (26956) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+17
Таки да - вас, лаптеголовых набутылочников, мало. Истерикой кацапа удовлетворён.
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24.08.2020 11:09
+12
Мої предки були не вбогі
На пісні та свячені ножі
- З моїх предків, хвалити Бога,
Заволокам ніхто не служив!
Дарували від батька до сина
Честь у спадок - як білу кість!
Мої предки були красиві
- Ворогам на подив і злість.
Хай не славою (Бог там з нею!)
- Як присягою на шаблях,
Мої предки владали землею:
Їм належала ця земля!
І цупким, наче нить основи
Крізь віки однієї сім'ї,
Невразливим - пронесли слово
І внизали в легені мої...
Ох і моцна була порода
- Соловки, Магадан, Колима...
Мої предки були народом...
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24.08.2020 11:22
+9
Тоді зрозуміло. Кацап як кацап. Насрав і втік...
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24.08.2020 11:18
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Таки да - вас, лаптеголовых набутылочников, мало. Истерикой кацапа удовлетворён.
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24.08.2020 11:09 Ответить
Що правда то правда, з трикалором нема жодного
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24.08.2020 11:10 Ответить
ты один
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24.08.2020 11:10 Ответить
Це ти кого виродками назвав?
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24.08.2020 11:11 Ответить
он лапоть, возмущается флагом Украины
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24.08.2020 11:14 Ответить
Тоді зрозуміло. Кацап як кацап. Насрав і втік...
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24.08.2020 11:18 Ответить
Ой вей тільки зібрався кацапетля потролити а йому вже хрестик поставили
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24.08.2020 11:11 Ответить
пусть спит спокойно дорогой товарищ
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24.08.2020 11:19 Ответить
Литва запустила 8 воздушных шаров на территорию Беларуси. Беларусь готовит ноту Литве
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24.08.2020 11:11 Ответить
Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.
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24.08.2020 11:12 Ответить
ПереХВатілі? А чого не істрєбітелі пАдняли?
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24.08.2020 11:19 Ответить
керосину нету
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24.08.2020 11:20 Ответить
***** не дав? Час назад дружина клацала канали на телевізорі і є такий телеканал Білорусь 24. Так там постійно крутять передачі на тему, що чекає білорусів, якщо не буде таракана. Що продукція яку випускають заводи нікому непотрібна окрім кацапів, що Білорусь перестане бути транзитною територією між кацапсинами та ЄС і від цього бюджет втратить 15 лярдів баксів на рік, що життя людей стане злиденним, а на территорії буде правити свій бал госдеповські багатії та буде те, що зараз на Україні повний бардак та люди ходять з протянутою рукою потому Шо кругом госдеп.
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24.08.2020 11:27 Ответить
сел Я жопой на ежа , виноваты США
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24.08.2020 11:35 Ответить
Ну тіпа того... Як у кацапів, навіть під'їзди Абама обпісював
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24.08.2020 11:47 Ответить
...провалился Я в сортир, - виноват хизб ут тахрир))
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24.08.2020 11:48 Ответить
идиоты , можна было и с рогатки
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24.08.2020 11:13 Ответить
С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.
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24.08.2020 11:15 Ответить
тут без "путинвидивайска" уже не обойтись
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24.08.2020 11:18 Ответить
1,5м-огромный
2,0м-исполинский
2,5м-колоссальный
3,0м-невозможно даже представить...
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24.08.2020 11:18 Ответить
Жаль,что по другому установить там флаг Украины эта беззубая предательская власть не в состоянии.
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24.08.2020 11:18 Ответить
твой муж/отец/сын в ато или дома, на диване? предатели не только во власти...
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25.08.2020 08:58 Ответить
Предлагаете им идти в партизаны, поезда с углем взрывать? Или героически запускать шарики с флагом?
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25.08.2020 09:33 Ответить
Мої предки були не вбогі
На пісні та свячені ножі
- З моїх предків, хвалити Бога,
Заволокам ніхто не служив!
Дарували від батька до сина
Честь у спадок - як білу кість!
Мої предки були красиві
- Ворогам на подив і злість.
Хай не славою (Бог там з нею!)
- Як присягою на шаблях,
Мої предки владали землею:
Їм належала ця земля!
І цупким, наче нить основи
Крізь віки однієї сім'ї,
Невразливим - пронесли слово
І внизали в легені мої...
Ох і моцна була порода
- Соловки, Магадан, Колима...
Мої предки були народом...
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24.08.2020 11:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B3Ras_LlrN8 Марш Захисників України Київ 24 08 19
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24.08.2020 11:23 Ответить
Минобороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы: запуск воздушных шаров с пропагандой
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24.08.2020 11:23 Ответить
Жду Ноту России
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24.08.2020 11:23 Ответить
Ну можно "Н" или "В"
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24.08.2020 11:45 Ответить
А никак нельзя было вместо флага в небо над Донецком запустить Зеклована с его зелёными шавками?)
По моему это был бы лучший подарок и для Украины и нехилая развлекуха для сепарни,которую Зе со сцыкохой так обожают)
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24.08.2020 11:45 Ответить
Можна було якогось збитого льотчика причепити-нехай політає.
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24.08.2020 12:32 Ответить
я дико извиняюсь, шары запустили же над Бахмутом а не над Донецком?
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24.08.2020 12:05 Ответить
100 км от Донецка. Или заголовок не соответствует содержанию новости, или работники Цензора не ориентируются в географии Украины.
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24.08.2020 13:07 Ответить
Надо было и гранату к шарикам прицепить
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24.08.2020 17:33 Ответить
Завжди респектую таким людям.... Дуже легко бути патріотом десь у Львові, Києві чи Хмельницькому... А ви спробуйте у Бахмуті, Харкові чи Одесі?... де ВАТАМЕТР постійно зашкалює...
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24.08.2020 18:07 Ответить
Та пусть живут в гоувне.
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24.08.2020 19:11 Ответить
Очень важные акции - патриотам на оккупированных территориях важно понимать что о них помнят и не забыли про наш украинский Донбасс, невзирая на всех этих полезных идиотов и кацапских ботов постоянно срущих в комментариях про то, что все патриоты от туда выехали, осталась одна вата и т.д.
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24.08.2020 22:34 Ответить
какие лицв светлые, разве сравнишь с перекошенными ипалами ************** ?
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25.08.2020 08:49 Ответить
 
 