В небо над Донецком запустили флаг Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Бахмуте Донецкой области активисты запустили в небо огромный флаг Украины. Таким образом они поздравили жителей Донецка с Днем Флага и Днем Независимости Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на бахмутское "Вільне радіо".

"Люди, проживающие на временно оккупированных территориях, должны знать, что они являются неотъемлемой частью украинского государства, и мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью", - сказали организаторы акции.

Флаг запустили на 50 воздушных шарах синего и желтого цвета. Также к шарам прикрепили листовки с поздравлениями.

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