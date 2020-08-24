У небо над Донецьком запустили прапор України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бахмуті Донецької області активісти запустили в небо величезний прапор України. Так вони привітали мешканців Донецька з Днем Прапора та Днем Незалежності України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Бахмутське "Вільне радіо".

"Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають знати, що вони є невід'ємною частиною української держави, і ми завжди чекаємо їхнього повернення у велику українську родину", - сказали організатори акції.

Прапор запустили на 50 повітряних кульках синього і жовтого кольору. Також до них прикріпили листівки з привітаннями.

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