УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11330 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окуповані території
13 308 39

У небо над Донецьком запустили прапор України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бахмуті Донецької області активісти запустили в небо величезний прапор України. Так вони привітали мешканців Донецька з Днем Прапора та Днем Незалежності України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Бахмутське "Вільне радіо".

"Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають знати, що вони є невід'ємною частиною української держави, і ми завжди чекаємо їхнього повернення у велику українську родину", - сказали організатори акції.

Прапор запустили на 50 повітряних кульках синього і жовтого кольору. Також до них прикріпили листівки з привітаннями.

Також дивіться: 33-метровий Прапор Єдності розгорнули на Майдані Незалежності в Києві. ФОТОрепортаж

У небо над Донецьком запустили прапор України 01
У небо над Донецьком запустили прапор України 02
У небо над Донецьком запустили прапор України 03
У небо над Донецьком запустили прапор України 04
У небо над Донецьком запустили прапор України 05
У небо над Донецьком запустили прапор України 06
У небо над Донецьком запустили прапор України 07
У небо над Донецьком запустили прапор України 08

Автор: 

Донецьк (946) прапор (482) Донбас (22355) Бахмут (1560)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Таки да - вас, лаптеголовых набутылочников, мало. Истерикой кацапа удовлетворён.
показати весь коментар
24.08.2020 11:09
+12
Мої предки були не вбогі
На пісні та свячені ножі
- З моїх предків, хвалити Бога,
Заволокам ніхто не служив!
Дарували від батька до сина
Честь у спадок - як білу кість!
Мої предки були красиві
- Ворогам на подив і злість.
Хай не славою (Бог там з нею!)
- Як присягою на шаблях,
Мої предки владали землею:
Їм належала ця земля!
І цупким, наче нить основи
Крізь віки однієї сім'ї,
Невразливим - пронесли слово
І внизали в легені мої...
Ох і моцна була порода
- Соловки, Магадан, Колима...
Мої предки були народом...
показати весь коментар
24.08.2020 11:22
+9
Тоді зрозуміло. Кацап як кацап. Насрав і втік...
показати весь коментар
24.08.2020 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таки да - вас, лаптеголовых набутылочников, мало. Истерикой кацапа удовлетворён.
показати весь коментар
24.08.2020 11:09 Відповісти
Що правда то правда, з трикалором нема жодного
показати весь коментар
24.08.2020 11:10 Відповісти
ты один
показати весь коментар
24.08.2020 11:10 Відповісти
Це ти кого виродками назвав?
показати весь коментар
24.08.2020 11:11 Відповісти
он лапоть, возмущается флагом Украины
показати весь коментар
24.08.2020 11:14 Відповісти
Тоді зрозуміло. Кацап як кацап. Насрав і втік...
показати весь коментар
24.08.2020 11:18 Відповісти
Ой вей тільки зібрався кацапетля потролити а йому вже хрестик поставили
показати весь коментар
24.08.2020 11:11 Відповісти
пусть спит спокойно дорогой товарищ
показати весь коментар
24.08.2020 11:19 Відповісти
Литва запустила 8 воздушных шаров на территорию Беларуси. Беларусь готовит ноту Литве
показати весь коментар
24.08.2020 11:11 Відповісти
Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.
показати весь коментар
24.08.2020 11:12 Відповісти
ПереХВатілі? А чого не істрєбітелі пАдняли?
показати весь коментар
24.08.2020 11:19 Відповісти
керосину нету
показати весь коментар
24.08.2020 11:20 Відповісти
***** не дав? Час назад дружина клацала канали на телевізорі і є такий телеканал Білорусь 24. Так там постійно крутять передачі на тему, що чекає білорусів, якщо не буде таракана. Що продукція яку випускають заводи нікому непотрібна окрім кацапів, що Білорусь перестане бути транзитною територією між кацапсинами та ЄС і від цього бюджет втратить 15 лярдів баксів на рік, що життя людей стане злиденним, а на территорії буде правити свій бал госдеповські багатії та буде те, що зараз на Україні повний бардак та люди ходять з протянутою рукою потому Шо кругом госдеп.
показати весь коментар
24.08.2020 11:27 Відповісти
сел Я жопой на ежа , виноваты США
показати весь коментар
24.08.2020 11:35 Відповісти
Ну тіпа того... Як у кацапів, навіть під'їзди Абама обпісював
показати весь коментар
24.08.2020 11:47 Відповісти
...провалился Я в сортир, - виноват хизб ут тахрир))
показати весь коментар
24.08.2020 11:48 Відповісти
идиоты , можна было и с рогатки
показати весь коментар
24.08.2020 11:13 Відповісти
С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.
показати весь коментар
24.08.2020 11:15 Відповісти
тут без "путинвидивайска" уже не обойтись
показати весь коментар
24.08.2020 11:18 Відповісти
1,5м-огромный
2,0м-исполинский
2,5м-колоссальный
3,0м-невозможно даже представить...
показати весь коментар
24.08.2020 11:18 Відповісти
Жаль,что по другому установить там флаг Украины эта беззубая предательская власть не в состоянии.
показати весь коментар
24.08.2020 11:18 Відповісти
твой муж/отец/сын в ато или дома, на диване? предатели не только во власти...
показати весь коментар
25.08.2020 08:58 Відповісти
Предлагаете им идти в партизаны, поезда с углем взрывать? Или героически запускать шарики с флагом?
показати весь коментар
25.08.2020 09:33 Відповісти
Мої предки були не вбогі
На пісні та свячені ножі
- З моїх предків, хвалити Бога,
Заволокам ніхто не служив!
Дарували від батька до сина
Честь у спадок - як білу кість!
Мої предки були красиві
- Ворогам на подив і злість.
Хай не славою (Бог там з нею!)
- Як присягою на шаблях,
Мої предки владали землею:
Їм належала ця земля!
І цупким, наче нить основи
Крізь віки однієї сім'ї,
Невразливим - пронесли слово
І внизали в легені мої...
Ох і моцна була порода
- Соловки, Магадан, Колима...
Мої предки були народом...
показати весь коментар
24.08.2020 11:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B3Ras_LlrN8 Марш Захисників України Київ 24 08 19
показати весь коментар
24.08.2020 11:23 Відповісти
Минобороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы: запуск воздушных шаров с пропагандой
показати весь коментар
24.08.2020 11:23 Відповісти
Жду Ноту России
показати весь коментар
24.08.2020 11:23 Відповісти
Ну можно "Н" или "В"
показати весь коментар
24.08.2020 11:45 Відповісти
А никак нельзя было вместо флага в небо над Донецком запустить Зеклована с его зелёными шавками?)
По моему это был бы лучший подарок и для Украины и нехилая развлекуха для сепарни,которую Зе со сцыкохой так обожают)
показати весь коментар
24.08.2020 11:45 Відповісти
Можна було якогось збитого льотчика причепити-нехай політає.
показати весь коментар
24.08.2020 12:32 Відповісти
я дико извиняюсь, шары запустили же над Бахмутом а не над Донецком?
показати весь коментар
24.08.2020 12:05 Відповісти
100 км от Донецка. Или заголовок не соответствует содержанию новости, или работники Цензора не ориентируются в географии Украины.
показати весь коментар
24.08.2020 13:07 Відповісти
Надо было и гранату к шарикам прицепить
показати весь коментар
24.08.2020 17:33 Відповісти
Завжди респектую таким людям.... Дуже легко бути патріотом десь у Львові, Києві чи Хмельницькому... А ви спробуйте у Бахмуті, Харкові чи Одесі?... де ВАТАМЕТР постійно зашкалює...
показати весь коментар
24.08.2020 18:07 Відповісти
Та пусть живут в гоувне.
показати весь коментар
24.08.2020 19:11 Відповісти
Очень важные акции - патриотам на оккупированных территориях важно понимать что о них помнят и не забыли про наш украинский Донбасс, невзирая на всех этих полезных идиотов и кацапских ботов постоянно срущих в комментариях про то, что все патриоты от туда выехали, осталась одна вата и т.д.
показати весь коментар
24.08.2020 22:34 Відповісти
какие лицв светлые, разве сравнишь с перекошенными ипалами ************** ?
показати весь коментар
25.08.2020 08:49 Відповісти
 
 