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У небо над Донецьком запустили прапор України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Бахмуті Донецької області активісти запустили в небо величезний прапор України. Так вони привітали мешканців Донецька з Днем Прапора та Днем Незалежності України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Бахмутське "Вільне радіо".
"Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають знати, що вони є невід'ємною частиною української держави, і ми завжди чекаємо їхнього повернення у велику українську родину", - сказали організатори акції.
Прапор запустили на 50 повітряних кульках синього і жовтого кольору. Також до них прикріпили листівки з привітаннями.
Топ коментарі
+17 Valery Greff
показати весь коментар24.08.2020 11:09
+12 Ksenia VB
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+9 Злий Грицько
показати весь коментар24.08.2020 11:18
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На пісні та свячені ножі
- З моїх предків, хвалити Бога,
Заволокам ніхто не служив!
Дарували від батька до сина
Честь у спадок - як білу кість!
Мої предки були красиві
- Ворогам на подив і злість.
Хай не славою (Бог там з нею!)
- Як присягою на шаблях,
Мої предки владали землею:
Їм належала ця земля!
І цупким, наче нить основи
Крізь віки однієї сім'ї,
Невразливим - пронесли слово
І внизали в легені мої...
Ох і моцна була порода
- Соловки, Магадан, Колима...
Мої предки були народом...
По моему это был бы лучший подарок и для Украины и нехилая развлекуха для сепарни,которую Зе со сцыкохой так обожают)