Попытка рейдерства на Николаевщине, полиция задержала 30 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Мужчины с оружием около 6 часов утра проникли на территорию маслопрессового завода в смт. Братское Николаевской области.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 24 августа, около 6:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что на территорию расположенного в пгт Братское маслопрессового завода, повредив входную дверь, проникли около 30 неизвестных вооруженных лиц", - сказано в сообщении.
На место тут же прибыли полицейские и бойцы спецподразделения ТОР.
Неизвестных с оружием задержали, с ними проводят следственные действия.
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Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) УК. Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере от 170 тыс. до 255 тыс. грн.
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Здравствуй рэкет мы опять тебя дождались.
Де закон ВР про вільний обіг стрілецької зброї, як в США?
как и коррупционер, а по сути - взяточник!