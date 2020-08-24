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Попытка рейдерства на Николаевщине, полиция задержала 30 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчины с оружием около 6 часов утра проникли на территорию маслопрессового завода в смт. Братское Николаевской области.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 августа, около 6:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что на территорию расположенного в пгт Братское маслопрессового завода, повредив входную дверь, проникли около 30 неизвестных вооруженных лиц", - сказано в сообщении.

На место тут же прибыли полицейские и бойцы спецподразделения ТОР.

Неизвестных с оружием задержали, с ними проводят следственные действия.

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Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) УК. Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере от 170 тыс. до 255 тыс. грн.

Попытка рейдерства на Николаевщине, полиция задержала 30 человек 01
Попытка рейдерства на Николаевщине, полиция задержала 30 человек 02
Попытка рейдерства на Николаевщине, полиция задержала 30 человек 03

Автор: 

Николаевская область (2121) Нацполиция (16458) рейдерство (918)


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Топ комментарии
+28
Упаковать на нары ублюдков лет так на 70 без права освобождения, заэпали эти титушки.. уроды! гниль метастазная на теле Украины!
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24.08.2020 12:39
+15
Почему "Противодействие законной хозяйственной деятельности?"Почему не вооружённое нападение,групповое,заранее спланированное.Хорошо хоть не хулиганство.
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24.08.2020 13:00
+13
Попытка рейдерства на Николаевщине, полиция задержали 30 человек - Цензор.НЕТ 5184
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24.08.2020 12:32
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Попытка рейдерства на Николаевщине, полиция задержали 30 человек - Цензор.НЕТ 5184
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24.08.2020 12:32 Ответить
Упаковать на нары ублюдков лет так на 70 без права освобождения, заэпали эти титушки.. уроды! гниль метастазная на теле Украины!
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24.08.2020 12:39 Ответить
Почему "Противодействие законной хозяйственной деятельности?"Почему не вооружённое нападение,групповое,заранее спланированное.Хорошо хоть не хулиганство.
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24.08.2020 13:00 Ответить
Лучше хулиганка, там от трех до семи, а не штраф
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24.08.2020 13:10 Ответить
як правило дають умовно, а штраф в такому випадку краще, по кишені боляче, а не заплатять, сядуть реально.
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25.08.2020 07:24 Ответить
Да потому что советский человек, нравственно очень хитрож.пый!!!! И поэтому у нас не бандиты-а братва...не воры-а несуны...не убийца и членовредитель-а титушка.....не предатели и коллобранты-а ополченцы!!!
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24.08.2020 13:56 Ответить
обдроченци, це у вас на параші.
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25.08.2020 07:26 Ответить
задержала - хорошо... кто заказчик? НАБУ?
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24.08.2020 13:07 Ответить
выдать им лопаты и отправить строить укрепления и рыть окопы на донбассе, по всей линии обороны.
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24.08.2020 13:17 Ответить
выдать им лопаты и отправить строить укрепления и рыть окопы на донбассе, по всей линии обороны.
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24.08.2020 13:17 Ответить
на 0:47 минуте видео полицай берет предмет со стола и сбрасывает на пол. Что это было ?
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24.08.2020 13:30 Ответить
Перед тем как рейдернуть, нужно было отслюнявить человечку Авакову, и все было бы ништяк.
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24.08.2020 13:34 Ответить
Здравствуй осень, гудбай аист,
Здравствуй рэкет мы опять тебя дождались.
Де закон ВР про вільний обіг стрілецької зброї, як в США?
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24.08.2020 13:57 Ответить
Тю. Вот глупые, эти же инвестняня пришла , от "новых лиц" главзебила
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24.08.2020 14:45 Ответить
мало верится что тор приехал бы так это спланированая засада так и патрульные или участковый хрен прикатит
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24.08.2020 20:36 Ответить
На видео через "раз" "кроватки" - эТТочно маслопрессовый завод? Или там друг друга "прессуют"?
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24.08.2020 21:08 Ответить
какое нейтральное слово - рейдеры...., а по сути - это разбой!.
как и коррупционер, а по сути - взяточник!
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25.08.2020 08:59 Ответить
А не обнаружен ли среди противодействующих законной хозяйственной деятельноси гражданин бывший вице-президент Вадик Титушко ?
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25.08.2020 10:24 Ответить
ФСБУ - українська філія ФСБ. Тому не дивно, що ФСБУ займається в Україні терористичною діяльністю.
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27.09.2020 18:57 Ответить
 
 