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Спроба рейдерства на Миколаївщині, поліція затримала 30 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловіки зі зброєю близько 6 години ранку проникли на територію маслопресового заводу в смт Братське Миколаївської області.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 серпня, близько 6:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на територію розташованого у смт Братське маслопресового заводу, пошкодивши вхідні двері, проникли майже 30 невідомих озброєних осіб", - йдеться в повідомленні.

На місце відразу прибули поліцейські та бійці спецпідрозділу ТОР.

Невідомих зі зброєю затримали, з ними проводять слідчі дії.

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Поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) КК. Санкція за цією статтею передбачає штраф у розмірі від 170 тис. до 255 тис. грн.

Спроба рейдерства на Миколаївщині, поліція затримала 30 осіб 01
Спроба рейдерства на Миколаївщині, поліція затримала 30 осіб 02
Спроба рейдерства на Миколаївщині, поліція затримала 30 осіб 03

Автор: 

Миколаївська область (2273) Нацполіція (15163) рейдерство (399)


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Топ коментарі
+28
Упаковать на нары ублюдков лет так на 70 без права освобождения, заэпали эти титушки.. уроды! гниль метастазная на теле Украины!
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24.08.2020 12:39
+15
Почему "Противодействие законной хозяйственной деятельности?"Почему не вооружённое нападение,групповое,заранее спланированное.Хорошо хоть не хулиганство.
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24.08.2020 13:00
+13
Попытка рейдерства на Николаевщине, полиция задержали 30 человек - Цензор.НЕТ 5184
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24.08.2020 12:32
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Попытка рейдерства на Николаевщине, полиция задержали 30 человек - Цензор.НЕТ 5184
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24.08.2020 12:32 Відповісти
Упаковать на нары ублюдков лет так на 70 без права освобождения, заэпали эти титушки.. уроды! гниль метастазная на теле Украины!
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24.08.2020 12:39 Відповісти
Почему "Противодействие законной хозяйственной деятельности?"Почему не вооружённое нападение,групповое,заранее спланированное.Хорошо хоть не хулиганство.
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24.08.2020 13:00 Відповісти
Лучше хулиганка, там от трех до семи, а не штраф
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24.08.2020 13:10 Відповісти
як правило дають умовно, а штраф в такому випадку краще, по кишені боляче, а не заплатять, сядуть реально.
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25.08.2020 07:24 Відповісти
Да потому что советский человек, нравственно очень хитрож.пый!!!! И поэтому у нас не бандиты-а братва...не воры-а несуны...не убийца и членовредитель-а титушка.....не предатели и коллобранты-а ополченцы!!!
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24.08.2020 13:56 Відповісти
обдроченци, це у вас на параші.
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25.08.2020 07:26 Відповісти
задержала - хорошо... кто заказчик? НАБУ?
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24.08.2020 13:07 Відповісти
выдать им лопаты и отправить строить укрепления и рыть окопы на донбассе, по всей линии обороны.
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24.08.2020 13:17 Відповісти
выдать им лопаты и отправить строить укрепления и рыть окопы на донбассе, по всей линии обороны.
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24.08.2020 13:17 Відповісти
на 0:47 минуте видео полицай берет предмет со стола и сбрасывает на пол. Что это было ?
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24.08.2020 13:30 Відповісти
Перед тем как рейдернуть, нужно было отслюнявить человечку Авакову, и все было бы ништяк.
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24.08.2020 13:34 Відповісти
Здравствуй осень, гудбай аист,
Здравствуй рэкет мы опять тебя дождались.
Де закон ВР про вільний обіг стрілецької зброї, як в США?
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24.08.2020 13:57 Відповісти
Тю. Вот глупые, эти же инвестняня пришла , от "новых лиц" главзебила
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24.08.2020 14:45 Відповісти
мало верится что тор приехал бы так это спланированая засада так и патрульные или участковый хрен прикатит
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24.08.2020 20:36 Відповісти
На видео через "раз" "кроватки" - эТТочно маслопрессовый завод? Или там друг друга "прессуют"?
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24.08.2020 21:08 Відповісти
какое нейтральное слово - рейдеры...., а по сути - это разбой!.
как и коррупционер, а по сути - взяточник!
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25.08.2020 08:59 Відповісти
А не обнаружен ли среди противодействующих законной хозяйственной деятельноси гражданин бывший вице-президент Вадик Титушко ?
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25.08.2020 10:24 Відповісти
ФСБУ - українська філія ФСБ. Тому не дивно, що ФСБУ займається в Україні терористичною діяльністю.
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27.09.2020 18:57 Відповісти
 
 