Спроба рейдерства на Миколаївщині, поліція затримала 30 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Чоловіки зі зброєю близько 6 години ранку проникли на територію маслопресового заводу в смт Братське Миколаївської області.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 24 серпня, близько 6:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на територію розташованого у смт Братське маслопресового заводу, пошкодивши вхідні двері, проникли майже 30 невідомих озброєних осіб", - йдеться в повідомленні.
На місце відразу прибули поліцейські та бійці спецпідрозділу ТОР.
Невідомих зі зброєю затримали, з ними проводять слідчі дії.
Поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) КК. Санкція за цією статтею передбачає штраф у розмірі від 170 тис. до 255 тис. грн.
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Здравствуй рэкет мы опять тебя дождались.
Де закон ВР про вільний обіг стрілецької зброї, як в США?
как и коррупционер, а по сути - взяточник!