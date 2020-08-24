Спроба рейдерства на Миколаївщині, поліція затримала 30 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловіки зі зброєю близько 6 години ранку проникли на територію маслопресового заводу в смт Братське Миколаївської області.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 серпня, близько 6:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на територію розташованого у смт Братське маслопресового заводу, пошкодивши вхідні двері, проникли майже 30 невідомих озброєних осіб", - йдеться в повідомленні.

На місце відразу прибули поліцейські та бійці спецпідрозділу ТОР.

Невідомих зі зброєю затримали, з ними проводять слідчі дії.

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Поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) КК. Санкція за цією статтею передбачає штраф у розмірі від 170 тис. до 255 тис. грн.





