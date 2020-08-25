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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 658 новых случаев COVID-19 за сутки: болеют 53 227 человек, выздоровели - 52 870

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карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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хорошая работёнка, за пару млн/мес- пресс-министр здравопохоронения
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25.08.2020 09:43 Ответить
 
 