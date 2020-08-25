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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 1 658 нових випадків COVID-19 за добу: хворіють 53 227 осіб, видужали - 52 870

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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хорошая работёнка, за пару млн/мес- пресс-министр здравопохоронения
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25.08.2020 09:43 Відповісти
 
 