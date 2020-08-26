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Подразделения ПВО провели на Херсонщине учения по отражению воздушных нападений. ВИДЕО

В Херсонской области на одном из полигонов боевой подготовки, во исполнение приказа командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева осуществлена ​​проверка подразделений ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Задачи для военнослужащих были привычны: марш, своевременное прибытие в определенный район, развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей. Но, боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов старались избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для противника. В ходе боевой работы пригодился и опыт войны на востоке страны", - отметил Наев.

Целью мероприятия была проверка подготовки экипажей и расчетов, мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушного боя.

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"Проверка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов в очередной раз показала, что воздушное пространство юга находится под надежным контролем объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - отметил командующий.

Минобороны (9327) оборона (5205) военные учения (3457) ВСУ (6587) Наев Сергей (347) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+2
А що у мокшанців є більш ********* літаки типу " 4 і 5 покоління" ???, тими буками їх валили в Грузії і досить успішно!!!
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26.08.2020 13:05
+1
кукурузник так себе цель в современной войне
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26.08.2020 12:11
+1
ОСА і БУК в умілих руках та у взаємодії з підрозділами РТВ і РЕБ досить ефективно справляються з задачами по знищенню БПЛА в ООС. Якщо раніше Орлани господарювали в глибину до 20 км. в бойових порядках, то зараз вони навіть не підлітають ближче 10 км. до лінії розмежування. Питання стоїть лише в достатньому забезпеченні запчастинами та бажанні "збити". Для тих, хто слабо орієнтується в питаннях можливостей то одразу відповім-квадрокоптери і дрібні БПЛА не входять в робочий "перелік" цілей ЗРК ОСА, БУК, ТОР, С-300. Для таких цілей в зрадн бригад є ЗРК "ШИЛКА", "ТУНГУСКА", ЗУ-23, кулемети (ПЗРК і Стріла-10 для літаків, вертольотів). В більшості випадків командири бригад вперто стоять на тому, що ЗУ-23 та "Шилка"-це великі кулемети для вогневого подаілення (щоправда ефективні).
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26.08.2020 15:10
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кукурузник так себе цель в современной войне
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26.08.2020 12:11 Ответить
Так і ЗРК БУК та ЗРК ОСА так собі ППО в ******** війні!
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26.08.2020 12:30 Ответить
А що у мокшанців є більш ********* літаки типу " 4 і 5 покоління" ???, тими буками їх валили в Грузії і досить успішно!!!
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26.08.2020 13:05 Ответить
У росії є безпілотники і крилаті ракети, для знищення яких потрібно модернізовувати радянські ЗРК Бук та ЗРК Оса.
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26.08.2020 13:07 Ответить
А це ті крилаті ракети які вони запускали з каспію по американцях в сирії, класні ракети ні одна не долетіла з 22 чи 24, а про безпілотні апарати взагалі мовчу!!! Порада, не слухай мокшаньців, останнім часом вони тільки байки і розповідають!!!
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26.08.2020 15:06 Ответить
Збивати російські крилаті ракети потрібно ще до того як вони не влучать в ціль, тому ЗРК потрібно модернізовувати все одно!
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26.08.2020 15:10 Ответить
А хто тобі сказав що вони не модернізовані??? Ще кілька років тому про казали, так що не переживай!!!
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26.08.2020 15:15 Ответить
Відео показує що зенітно ракетні комплекси застарілі, зі старою елементною базою, старими кінескопами, старими системами управління, які вже не дозволяють ефективно визначати та фіксувати цілі, наводити на них ракети, працювати по кільком цілям одночасно!
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26.08.2020 15:26 Ответить
ОСА і БУК в умілих руках та у взаємодії з підрозділами РТВ і РЕБ досить ефективно справляються з задачами по знищенню БПЛА в ООС. Якщо раніше Орлани господарювали в глибину до 20 км. в бойових порядках, то зараз вони навіть не підлітають ближче 10 км. до лінії розмежування. Питання стоїть лише в достатньому забезпеченні запчастинами та бажанні "збити". Для тих, хто слабо орієнтується в питаннях можливостей то одразу відповім-квадрокоптери і дрібні БПЛА не входять в робочий "перелік" цілей ЗРК ОСА, БУК, ТОР, С-300. Для таких цілей в зрадн бригад є ЗРК "ШИЛКА", "ТУНГУСКА", ЗУ-23, кулемети (ПЗРК і Стріла-10 для літаків, вертольотів). В більшості випадків командири бригад вперто стоять на тому, що ЗУ-23 та "Шилка"-це великі кулемети для вогневого подаілення (щоправда ефективні).
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26.08.2020 15:10 Ответить
Білоруська модернізація ЗРК Оса-1Т, вже може збивати малі безпілотники будь яких типів і путін вже масово експортує ці білоруські ЗРК під виглядом вироблених в росії - всім терористам світу!
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26.08.2020 15:28 Ответить
Можливо і так, на превеликий жаль я не цікавився ТТХ Т1, тому не дискотуватиму. Загальновідомий російський ЗПРК, заточений на роботу по МБПЛА всесвітньо обср@вся в роботі по Байрактарах, що завбільшки з штурмовика. Але не забуваємо, що робота РЕБ турків теж вище всяких похвал, хоча про це майже не згадувалось. В інших випадках без РЕБ, він показав себе досить ефетивно-будьмо відверті.Тому думаю, що не відкрию Америку, коли припущу, що доки РЕБ не покладе РЛС і зв"язок ворога-ні один куплений турецький борт не полетить на виконання завдань. Питання в економічній доцільності застосування ЗРК МД, СД при наявності більш дешевих засобів протидії. Найбільш поширений і застосовуваний Орлан-10 ледве перекриває (а можливо і ні) собівартість пострілу ЗРК ОСА керованою ракетою (про ЗРК БУК взагалі мовчу), але тут розмінюватись не приходиться, оскільки ті ведуть розвідку, а це життя наших хлопців. ******* станції РЕБ, які стоять на озброєнні здатні щонайменше паралізувати канал управління малорозмірними БПЛА. Але наявність таких засобів, а тому і перекриття зон бажала б кращого. А малорозмірні, маловисотні і малошвидкісні БПЛА виявити у РЛ діапазоні важко, майже неможливо. З тим, що їх роботу краще часом чути з землі і видно спектр сигналу каналу управлінння, то краще опиратись на дані спостерігачів та чергуванні в діапазонах каналів управління з пеленгуванням тощо. Тому на нулі стоять ЗУ-23, ШИЛКИ і позначають присутність С-10 з ПЗРК. Але див. пост вище, як їх застосовують. Тому для боротьби з МБПЛА на нулі ефективніше використовувати засоби РЕБ, але їх кількість бажає кращого. Взагалі при нормальних командирах ланки ППО, взаємодія між підрозділами ППО, РЕБ, РТВ на високому рівні. Саме час з огляду набуття досвіду застосування, сісти і зробити необхідні корективи в штатах, та тактиці дій, провести обмін досвідом. І знову ж таки-потрібна комплектація ********* засобами, хоча "бабушки" БМ-ки з невеличкою, але дієвою модернізацією чудово справляються.
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26.08.2020 23:11 Ответить
С клистронами или без?
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26.08.2020 12:26 Ответить
Музыка похожа на Satyricon,но с телефона не поймёшь точно.
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26.08.2020 13:05 Ответить
А якже наказ "не стрілять"!?
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26.08.2020 13:11 Ответить
ЯКІ В СРАКУ НАВЧАННЯ !!! В ТАКИЙ ЧАС ПОВИННІ БУТИ РОЗГОРНУТІ ВІЙСЬКА, БО ДІДЬКА ЛИСОГО ВОНИ ДОБЕРУТЬСЯ ДО МІСЦЯ БОЙОВИХ ДІЙ
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26.08.2020 20:42 Ответить
 
 