Подразделения ПВО провели на Херсонщине учения по отражению воздушных нападений. ВИДЕО
В Херсонской области на одном из полигонов боевой подготовки, во исполнение приказа командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева осуществлена проверка подразделений ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Задачи для военнослужащих были привычны: марш, своевременное прибытие в определенный район, развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей. Но, боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов старались избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для противника. В ходе боевой работы пригодился и опыт войны на востоке страны", - отметил Наев.
Целью мероприятия была проверка подготовки экипажей и расчетов, мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушного боя.
"Проверка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов в очередной раз показала, что воздушное пространство юга находится под надежным контролем объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - отметил командующий.
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