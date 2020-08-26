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Підрозділи ППО провели на Херсонщині навчання з відбиття повітряних нападів. ВIДЕО

У Херсонській області на одному з полігонів бойової підготовки, на виконання наказу командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва здійснено перевірку підрозділів ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Завдання для військових були звичні: марш, своєчасне прибуття у визначений район, розгортання комплексів, пошук і умовне знищення повітряних цілей. Але, бойові обслуги зенітно-ракетних комплексів намагалися уникати шаблонності, діяти непередбачувано для противника. В ході бойової роботи у пригоді ставав досвід війни на сході країни", - зазначив Наєв.

Метою заходу була перевірка підготовки екіпажів і розрахунків, майстерність володіння тактичними прийомами ведення протиповітряного бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Приазов'ї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Об'єднаних сил. ФОТОрепортаж

"Перевірка бойових обслуг зенітно-ракетних комплексів вкотре засвідчила те, що повітряний простір півдня знаходиться під надійним контролем об’єднаних сил Збройних Сил України", - наголосив командувач.

Автор: 

Міноборони (7361) оборона (4780) військові навчання (2775) ЗСУ (7544) Наєв Сергій (354) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+2
А що у мокшанців є більш ********* літаки типу " 4 і 5 покоління" ???, тими буками їх валили в Грузії і досить успішно!!!
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26.08.2020 13:05
+1
кукурузник так себе цель в современной войне
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26.08.2020 12:11
+1
ОСА і БУК в умілих руках та у взаємодії з підрозділами РТВ і РЕБ досить ефективно справляються з задачами по знищенню БПЛА в ООС. Якщо раніше Орлани господарювали в глибину до 20 км. в бойових порядках, то зараз вони навіть не підлітають ближче 10 км. до лінії розмежування. Питання стоїть лише в достатньому забезпеченні запчастинами та бажанні "збити". Для тих, хто слабо орієнтується в питаннях можливостей то одразу відповім-квадрокоптери і дрібні БПЛА не входять в робочий "перелік" цілей ЗРК ОСА, БУК, ТОР, С-300. Для таких цілей в зрадн бригад є ЗРК "ШИЛКА", "ТУНГУСКА", ЗУ-23, кулемети (ПЗРК і Стріла-10 для літаків, вертольотів). В більшості випадків командири бригад вперто стоять на тому, що ЗУ-23 та "Шилка"-це великі кулемети для вогневого подаілення (щоправда ефективні).
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26.08.2020 15:10
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кукурузник так себе цель в современной войне
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26.08.2020 12:11 Відповісти
Так і ЗРК БУК та ЗРК ОСА так собі ППО в ******** війні!
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26.08.2020 12:30 Відповісти
А що у мокшанців є більш ********* літаки типу " 4 і 5 покоління" ???, тими буками їх валили в Грузії і досить успішно!!!
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26.08.2020 13:05 Відповісти
У росії є безпілотники і крилаті ракети, для знищення яких потрібно модернізовувати радянські ЗРК Бук та ЗРК Оса.
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26.08.2020 13:07 Відповісти
А це ті крилаті ракети які вони запускали з каспію по американцях в сирії, класні ракети ні одна не долетіла з 22 чи 24, а про безпілотні апарати взагалі мовчу!!! Порада, не слухай мокшаньців, останнім часом вони тільки байки і розповідають!!!
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26.08.2020 15:06 Відповісти
Збивати російські крилаті ракети потрібно ще до того як вони не влучать в ціль, тому ЗРК потрібно модернізовувати все одно!
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26.08.2020 15:10 Відповісти
А хто тобі сказав що вони не модернізовані??? Ще кілька років тому про казали, так що не переживай!!!
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26.08.2020 15:15 Відповісти
Відео показує що зенітно ракетні комплекси застарілі, зі старою елементною базою, старими кінескопами, старими системами управління, які вже не дозволяють ефективно визначати та фіксувати цілі, наводити на них ракети, працювати по кільком цілям одночасно!
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26.08.2020 15:26 Відповісти
ОСА і БУК в умілих руках та у взаємодії з підрозділами РТВ і РЕБ досить ефективно справляються з задачами по знищенню БПЛА в ООС. Якщо раніше Орлани господарювали в глибину до 20 км. в бойових порядках, то зараз вони навіть не підлітають ближче 10 км. до лінії розмежування. Питання стоїть лише в достатньому забезпеченні запчастинами та бажанні "збити". Для тих, хто слабо орієнтується в питаннях можливостей то одразу відповім-квадрокоптери і дрібні БПЛА не входять в робочий "перелік" цілей ЗРК ОСА, БУК, ТОР, С-300. Для таких цілей в зрадн бригад є ЗРК "ШИЛКА", "ТУНГУСКА", ЗУ-23, кулемети (ПЗРК і Стріла-10 для літаків, вертольотів). В більшості випадків командири бригад вперто стоять на тому, що ЗУ-23 та "Шилка"-це великі кулемети для вогневого подаілення (щоправда ефективні).
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26.08.2020 15:10 Відповісти
Білоруська модернізація ЗРК Оса-1Т, вже може збивати малі безпілотники будь яких типів і путін вже масово експортує ці білоруські ЗРК під виглядом вироблених в росії - всім терористам світу!
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26.08.2020 15:28 Відповісти
Можливо і так, на превеликий жаль я не цікавився ТТХ Т1, тому не дискотуватиму. Загальновідомий російський ЗПРК, заточений на роботу по МБПЛА всесвітньо обср@вся в роботі по Байрактарах, що завбільшки з штурмовика. Але не забуваємо, що робота РЕБ турків теж вище всяких похвал, хоча про це майже не згадувалось. В інших випадках без РЕБ, він показав себе досить ефетивно-будьмо відверті.Тому думаю, що не відкрию Америку, коли припущу, що доки РЕБ не покладе РЛС і зв"язок ворога-ні один куплений турецький борт не полетить на виконання завдань. Питання в економічній доцільності застосування ЗРК МД, СД при наявності більш дешевих засобів протидії. Найбільш поширений і застосовуваний Орлан-10 ледве перекриває (а можливо і ні) собівартість пострілу ЗРК ОСА керованою ракетою (про ЗРК БУК взагалі мовчу), але тут розмінюватись не приходиться, оскільки ті ведуть розвідку, а це життя наших хлопців. ******* станції РЕБ, які стоять на озброєнні здатні щонайменше паралізувати канал управління малорозмірними БПЛА. Але наявність таких засобів, а тому і перекриття зон бажала б кращого. А малорозмірні, маловисотні і малошвидкісні БПЛА виявити у РЛ діапазоні важко, майже неможливо. З тим, що їх роботу краще часом чути з землі і видно спектр сигналу каналу управлінння, то краще опиратись на дані спостерігачів та чергуванні в діапазонах каналів управління з пеленгуванням тощо. Тому на нулі стоять ЗУ-23, ШИЛКИ і позначають присутність С-10 з ПЗРК. Але див. пост вище, як їх застосовують. Тому для боротьби з МБПЛА на нулі ефективніше використовувати засоби РЕБ, але їх кількість бажає кращого. Взагалі при нормальних командирах ланки ППО, взаємодія між підрозділами ППО, РЕБ, РТВ на високому рівні. Саме час з огляду набуття досвіду застосування, сісти і зробити необхідні корективи в штатах, та тактиці дій, провести обмін досвідом. І знову ж таки-потрібна комплектація ********* засобами, хоча "бабушки" БМ-ки з невеличкою, але дієвою модернізацією чудово справляються.
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26.08.2020 23:11 Відповісти
С клистронами или без?
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26.08.2020 12:26 Відповісти
Музыка похожа на Satyricon,но с телефона не поймёшь точно.
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26.08.2020 13:05 Відповісти
А якже наказ "не стрілять"!?
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26.08.2020 13:11 Відповісти
ЯКІ В СРАКУ НАВЧАННЯ !!! В ТАКИЙ ЧАС ПОВИННІ БУТИ РОЗГОРНУТІ ВІЙСЬКА, БО ДІДЬКА ЛИСОГО ВОНИ ДОБЕРУТЬСЯ ДО МІСЦЯ БОЙОВИХ ДІЙ
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26.08.2020 20:42 Відповісти
 
 