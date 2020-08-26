Підрозділи ППО провели на Херсонщині навчання з відбиття повітряних нападів. ВIДЕО

У Херсонській області на одному з полігонів бойової підготовки, на виконання наказу командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва здійснено перевірку підрозділів ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Завдання для військових були звичні: марш, своєчасне прибуття у визначений район, розгортання комплексів, пошук і умовне знищення повітряних цілей. Але, бойові обслуги зенітно-ракетних комплексів намагалися уникати шаблонності, діяти непередбачувано для противника. В ході бойової роботи у пригоді ставав досвід війни на сході країни", - зазначив Наєв.

Метою заходу була перевірка підготовки екіпажів і розрахунків, майстерність володіння тактичними прийомами ведення протиповітряного бою.

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"Перевірка бойових обслуг зенітно-ракетних комплексів вкотре засвідчила те, що повітряний простір півдня знаходиться під надійним контролем об’єднаних сил Збройних Сил України", - наголосив командувач.