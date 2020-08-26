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Схрон с боеприпасами обнаружили в Новотроицком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гранаты и патроны были спрятаны в разрушенном доме на окраине пос. Новотроицкое Донецкой области.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Реализуя оперативную информацию, пограничники провели осмотр разрушенных домов на окраине поселка Новотроицкое, что в Донецкой области. Во время проверки одного из таких помещений военнослужащие обнаружили место накопления военных средств поражения", - сказано в сообщении.

На место происшествия вызвали пиротехников ГСЧС и сотрудников полиции.

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Из схрона изъяли 8 реактивных гранат (три РПГ-22, пять РПГ-26), 12 боевых осколочных гранат (четыре Ф-1, семь РГД-5 и одну РГО), 24 запала к гранатам различных систем, а также более 4 тыс. патронов (20 патронов калибра 14,5-мм, 3870 патронов калибра 7,62-мм, 540 патронов калибра 5,45-мм).

"Оперативным составом пограничных подразделений проводятся мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к незаконной деятельности. Следственные действия продолжаются", - добавили в Госпогранслужбе.

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Схрон с боеприпасами обнаружили в Новотроицком 03
Схрон с боеприпасами обнаружили в Новотроицком 04

Автор: 

боеприпасы (2336) Госпогранслужба (6425) Донецкая область (9642)


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Свои же и тащат. Или всё ещё сепарские схроны находят
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26.08.2020 13:35 Ответить
 
 