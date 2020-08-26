Схрон з боєприпасами виявили в Новотроїцькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Гранати і набої були заховані в зруйнованому будинку на околиці сел. Новотроїцьке Донецької області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Реалізуючи оперативну інформацію прикордонники провели огляд зруйнованих будинків на околиці селища Новотроїцьке, що на Донеччині. Під час перевірки одного з таких приміщень військовослужбовці виявили місце накопичення військових засобів ураження", - йдеться в повідомленні.

На місце події викликали піротехніків ДСНС та працівників поліції.

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Зі схрону вилучили 8 реактивних гранат (три РПГ-22, п’ять РПГ-26), 12 бойових осколкових гранат (чотири Ф-1, сім РГД-5 та одну РГО), 24 запали до гранат різних систем, а також понад 4 тис. набоїв (20 набоїв калібру 14,5 мм, 3870 набоїв калібру 7,62 мм, 540 набоїв калібру 5,45 мм).

"Оперативним складом прикордонних підрозділів проводяться заходи щодо встановлення кола осіб, можливо причетних до незаконної діяльності", - додали в Держприкордонслужбі.

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