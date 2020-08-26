ЕС предоставил украинским пограничникам оборудование для автоматизированного температурного скрининга в рамках противодействия COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Евросоюз передал пограничникам автоматическую систему температурного контроля стоимостью 1 млн грн. Ее установили в аэропорту "Борисполь". Система измеряет температуру у прибывающих в Украину.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Система температурного скрининга в течение нескольких дней уже работает на одном из направлений в аэропорту "Борисполь". Она помогает пограничникам выявлять пассажиров с симптомами лихорадки, минимально нарушая привычную работу аэропорта и уменьшая риск дальнейшего распространения инфекции, поскольку дает возможность мгновенного бесконтактного измерения температуры у пассажиров на расстоянии", - сказано в сообщении.

Ранее Евросоюз передал Госпогранслужбе и Гостаможслужбе средства личной защиты и бесконтактные инфракрасные термометры.

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