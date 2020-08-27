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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 829,6 тыс., инфицированных - 24,3 млн

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А почему Степанов про Бабу Юлю не рассказывает? Люди волнуются там. А то комменты про нее почему-то всегда закрыты...
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27.08.2020 09:22 Ответить
Наберите состояние здоровья юлии тимошенко. Там найдёте интересующий вас материал.
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27.08.2020 12:39 Ответить
 
 