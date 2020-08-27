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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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показать весь комментарий27.08.2020 09:22 Ответить Мне нравится 1
Валерий Тимофеев
показать весь комментарий27.08.2020 12:39 Ответить Мне нравится 0
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