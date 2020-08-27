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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за добу у світі померли 6,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 829,6 тис., інфікованих - 24,3 млн

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А почему Степанов про Бабу Юлю не рассказывает? Люди волнуются там. А то комменты про нее почему-то всегда закрыты...
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27.08.2020 09:22 Відповісти
Наберите состояние здоровья юлии тимошенко. Там найдёте интересующий вас материал.
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27.08.2020 12:39 Відповісти
 
 