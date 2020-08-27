Нападение на автобус под Харьковом попало на ВИДЕО
Проезжавшие мимо люди сняли момент нападения на автобус рядом с Люботином под Харьковом.
Видео нападения опубликовано в соцсетях и в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, что нападавшие не просто обстреляли автобус, но и пытались поджечь его. Двоих пассажиров автобуса несколько человек бьют ногами и дубинками, похожие на полицейские, в том числе по голове.
Все это происходило прямо посреди проезжей части.
Также на видео заметно, что нападавших несколько десятков - гораздо больше, чем видно на фотографиях с места задержания.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.
В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека. По словам врачей, раненым сейчас делают операции.
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А судя по мордам этих молодцов знают они только одну песню -Мурку. И то сомневаюсь. В авторитете у таких сейчас жлобячий кавказо-кацапский рэп.
Но для картинки на кацапСМИ вполне сойдут...
сепарскую падаль нужно гнать из Украини
более.Надеюсь это приобретет системный характер.
Так кто финансирует "Националистов" и откуда? На чии они интересы сей час сработали?
Вывести россиюи Путина из под Гааги?