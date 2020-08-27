Нападение на автобус под Харьковом попало на ВИДЕО

Проезжавшие мимо люди сняли момент нападения на автобус рядом с Люботином под Харьковом.

Видео нападения опубликовано в соцсетях и в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что нападавшие не просто обстреляли автобус, но и пытались поджечь его. Двоих пассажиров автобуса несколько человек бьют ногами и дубинками, похожие на полицейские, в том числе по голове.

Все это происходило прямо посреди проезжей части.

Также на видео заметно, что нападавших несколько десятков - гораздо больше, чем видно на фотографиях с места задержания.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека. По словам врачей, раненым сейчас делают операции.