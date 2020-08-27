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Нападение на автобус под Харьковом попало на ВИДЕО

Проезжавшие мимо люди сняли момент нападения на автобус рядом с Люботином под Харьковом.

Видео нападения опубликовано в соцсетях и в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что нападавшие не просто обстреляли автобус, но и пытались поджечь его. Двоих пассажиров автобуса несколько человек бьют ногами и дубинками, похожие на полицейские, в том числе по голове.

Все это происходило прямо посреди проезжей части.

Также на видео заметно, что нападавших несколько десятков - гораздо больше, чем видно на фотографиях с места задержания.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Группа напавших на автобус на трассе Киев-Харьков задержана, - Геращенко. ФОТОрепортаж

ОСТОРОЖНО! ВИДЕО СОДЕРЖИТ СЦЕНЫ НАСИЛИЯ И НЕЦЕНЗУРНУЮ ЛЕКСИКУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека. По словам врачей, раненым сейчас делают операции.

Автор: 

нападение (2215) стрельба (3252) Харьковщина (5577) автобус (95)


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Топ комментарии
+69
Приємно, що люди в масках. Навіть в такій екстремальній ситуації дотримуються вимог карантину.
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27.08.2020 22:26
+47
У меня только один вопрос к "преступникам":
"Почему жописты только ранены, а не убиты ?"
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27.08.2020 22:30
+41
ой...рояль в кустах )))) надо же... как неожиданно...
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27.08.2020 22:23
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А ответ, друзья мои, мы узнаем глянув вечером расийский зомбоящик!
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28.08.2020 09:40 Ответить
С точки зрения политтехнологий эта акция льет воду на мельницу врага: удачная картинка для сепарского обьединения вокруг ОПЗЖ и врагов Украины. Комментарии из машины лишнее подтверждение этому. НО! Как приятно видеть шо предателей бьют ногами, так и хочется заскочить в экран и хоть раз приложиться с ноги в сепарскую морду! Да это неправильно, жестоко, иррационально, это якобы помогает кацапским политтехнолагам, но так нужно - мочить врагов. На самом деле эта акция сыграет в плюс Украине, сепаров латентных много они должны бояться, должны сидеть на попе ровно и они будут бояться! , Как пропали одесские сепары после 2 мая , так и харьковские теперь будут думать о последствиях прежде чем идти на антиукраинские ации за 200 гривен. Молдоцы пацаны, судя по стилю, одежде и тату это те самые парни которые придумали известнтую песню про Хутина)))
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28.08.2020 09:42 Ответить
"заскочить в экран и хоть раз приложиться с ноги в сепарскую морду" - а самому и не через экран - не? Сколько героических мачо на боевых диванах развелось.
А судя по мордам этих молодцов знают они только одну песню -Мурку. И то сомневаюсь. В авторитете у таких сейчас жлобячий кавказо-кацапский рэп.
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28.08.2020 10:21 Ответить
Корсунский не пишите чушь. Наверноге зека никогда не видел как и националиста иначе бы не писал бред про Мурку. Так кто тут диванный эксперд?
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28.08.2020 10:25 Ответить
Думаю они скорее не зеки и уже точно не националисты (по крайней мере не украинские), а просто сброд под заказ и за небольшие деньги.
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28.08.2020 10:40 Ответить
Ти так полегше, а то "нападники" та "жертви" разом можуть кинутись на тебе, бо псуєш їм виставу
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28.08.2020 10:29 Ответить
Подсознательно жажду битвы с сепарами, уже давно готов. А националисты не кинутся даже если их здесь использует Хремль, они об этом не подозревают.
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28.08.2020 10:45 Ответить
В приличной стране коллаборационистов вешают по решению трибунала, а не отстреливают какие-то мутные личности.
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28.08.2020 09:43 Ответить
Абсолютно согласен, но а если мы с вами Ярослав и коллегами не сумели построить "приличную" страну, то придется пройти этапы анархии и национализма, как у всех европейских стран было в истории. Пока не научимся массово голосовать за порядочных людей.
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28.08.2020 10:40 Ответить
Таких "националистов" в пластиковох трениках и шортах можно возле любого пивного ларька нанять гривень на триста. Только украинского они не знают, "патриоты" эти, та и кацапский с трудом. Они в основном матом разговаривают.
Но для картинки на кацапСМИ вполне сойдут...
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28.08.2020 10:17 Ответить
Напад на автобус під Харковом потрапив на - Цензор.НЕТ 2886Напад на автобус під Харковом потрапив на - Цензор.НЕТ 60Напад на автобус під Харковом потрапив на - Цензор.НЕТ 446
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28.08.2020 11:05 Ответить
Сто процентная постановка. Господин Аваков! Кто заказчик всего этого цирка? Очередная серия видосиков?
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28.08.2020 11:10 Ответить
Это называется "бандитизм". И, похоже, у вице-президента А.А. это под контролем.
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28.08.2020 11:24 Ответить
Респект настоящим украинцам
сепарскую падаль нужно гнать из Украини
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28.08.2020 11:42 Ответить
Спектакль....Дешевая постановка....
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28.08.2020 11:59 Ответить
Щемить "вату"-богоугодное дело. А корешей дрочилы кивы тем
более.Надеюсь это приобретет системный характер.
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28.08.2020 12:21 Ответить
весь этот инцидент - какой то 100% мутняк.постановка для имбецилов.
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28.08.2020 12:33 Ответить
От чьих бы рук не пострадала ОПЗЖшная говносрань, это для Украины благо. Но пресса упорно не пишет, кто ехал в автобусе, откуда и куда...
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28.08.2020 12:48 Ответить
Радоваться насилию, как бы, не стоит. Всегда может в обратную сторону повернуться. В Германии тех, кто склонен к насилию изолируют.
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28.08.2020 13:09 Ответить
Так это же не Украина ! Это ФРС !
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28.08.2020 14:40 Ответить
И чего они добились? Теперь по всем иностранным каналам скажут, что это внутренний конфликт с 14 года,в Украине, а не российский сценарий продолжается!
Так кто финансирует "Националистов" и откуда? На чии они интересы сей час сработали?
Вывести россиюи Путина из под Гааги?
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28.08.2020 17:01 Ответить
Это провокация созданная в Кремле, и под их камеры, обелить россию и аннексию Крыма. Снять санкции. Сколько этим "Патриотам денежных знаков" заплатили?
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28.08.2020 17:07 Ответить
Як Геращенко відразу прогнувся, а чому не займаються медведчуківськими тітушками???!!!
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28.08.2020 21:43 Ответить
Как все глатко складывается и камера оказалась под рукой и целый фильм в подробностях сняли ну прямо как 11 сентября в Америке где как минимум четыре камеры ,,случайно,,ну совсем случайно засняли как самалет влетел в небоскреб из разных ракурсов.
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28.08.2020 22:27 Ответить
Такая же тупая провокация прорашских тварей, как с Рифмастером, Юлей и Яной. Да и рецепты лубянские. Типа путин на трассе между городами спас котёнка...И в кустах оказалась съёмочная группа 1-го к-анала... Так и тут... "Неожиданное" нападение ..съёмка "проезжающих" (очень подробная..и десятки хулиганов спокойно наблдали , как на них пишут вещьдоки - ага ... чудом в этом "не известном " месте нападения оказалось достаточное количество полицейских сил, чтоб скрутить 14 человек и ловить ещё 30... Ну так случайно полицейский полк оказался на трассе в рейоне неожиданного нападения И , конечно, пятая колонна руссколюбов - несчастные жертвы, а бандиты - ясный пень патриоты... Все медиа -источники твердят , что это Нацкорпус... пРичём спикер пролиции отвечает телеканалу "У нас нет жоказательств что это нацкорпус" А ведущая снова. а "есть у вас доказательства , что это НЕ Нацкорпус..." То есть всё один в один, как с "делом Шеремета" ....Людей "Азова" с фронтовой подготовкой , которых можно поймать целыми пачками, как зелёных пацанов ?! ага! Мы развесили уши и верим каждому слову... Ведь кива никогда не врёт..когда спит... Осталось напомнить, что Харьков это вотчина авакова, где легко подобрать любую труппу "актёров" для люблшл лепИлова...
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29.08.2020 12:46 Ответить
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