Раненые при обстреле автобуса под Харьковом в "неотложке", их оперируют, - врачи

Трое мужчин, раненых в результате стрельбы в четверг вечером вблизи Люботина Харьковской области, доставлены в городскую больницу скорой и неотложной помощи, их оперируют.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главврача больницы Андрея Соцкого, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В неотложке трое пострадавших (мужчины), все в операционных. Время окончания операций врачи не прогнозируют", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека.

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