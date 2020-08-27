СБУ сообщает о троих раненых в результате обстрела автобуса под Харьковом

В обстрелянном автобусе было 20 активистов политической партии. Нападавших задержали на полдороге в Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В автобусе находились 20 активистов одной из политических партий. Погибших в результате нападения нет. От резиновых пуль 3 пассажира микроавтобуса получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нападавшие скрылись с места преступления на автомобилях. Машины нашли в Красноградском районе Харьковщины.

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Стрельбу расследует Национальная полиция. На месте работает оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины.

"Представители СБУ и Национальной полиции работают в тесном взаимодействии, чтобы как можно быстрее идентифицировать нападавших, задержать их и привлечь к ответственности", - сообщили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Микроавтобус расстреляли в районе Люботина под Харьковом

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.



