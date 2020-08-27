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СБУ сообщает о троих раненых в результате обстрела автобуса под Харьковом

СБУ сообщает о троих раненых в результате обстрела автобуса под Харьковом

В обстрелянном автобусе было 20 активистов политической партии. Нападавших задержали на полдороге в Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В автобусе находились 20 активистов одной из политических партий. Погибших в результате нападения нет. От резиновых пуль 3 пассажира микроавтобуса получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нападавшие скрылись с места преступления на автомобилях. Машины нашли в Красноградском районе Харьковщины.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Группа напавших на автобус на трассе Киев-Харьков задержана, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Стрельбу расследует Национальная полиция. На месте работает оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины.

"Представители СБУ и Национальной полиции работают в тесном взаимодействии, чтобы как можно быстрее идентифицировать нападавших, задержать их и привлечь к ответственности", - сообщили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Микроавтобус расстреляли в районе Люботина под Харьковом

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

СБУ сообщает о троих раненых в результате обстрела автобуса под Харьковом 01
СБУ сообщает о троих раненых в результате обстрела автобуса под Харьковом 02

Автор: 

СБУ (19864) стрельба (3251) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+13
у жопоблока кризис жанра - такую бредовую инсцинировку мог придумать тольк какой-то дегенерат. например, дружбан аваакяна - кива
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27.08.2020 21:44
+9
Динамо виграло 3-2.
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27.08.2020 21:46
+9
https://vakin.livejournal.com/2611000.html Медведчук був агентом КДБ і мав клікуху "Соколовський". Коротко 10 фактів із життя Медведчука: vakin - ЖЖ СБУ сообщает о троих раненых в результате обстрела автобуса под Харьковом - Цензор.НЕТ 8643
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27.08.2020 21:47
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Правила форума Совет форумчан
У полиции двое пострадавших. У СБУ трое. Как понимать?
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27.08.2020 21:43 Ответить
Авакян приказал так брехать...а бакланов так....ну не согласовали...бывает..
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27.08.2020 21:45 Ответить
Динамо виграло 3-2.
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27.08.2020 21:46 Ответить
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27.08.2020 21:49 Ответить
Луческу еще на что то годен, рано похоронили.
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27.08.2020 21:50 Ответить
у рабиновича заказ бьіл на двох убитьіх так шо надо еще подождать
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27.08.2020 21:47 Ответить
Всього п"ять,вони між собою почубились.
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27.08.2020 21:48 Ответить
на срамблере двое коньки отбросили
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27.08.2020 21:48 Ответить
Середнє арифметичне-два з половиною актівістів-зажопників потєрпєвші
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27.08.2020 21:50 Ответить
у жопоблока кризис жанра - такую бредовую инсцинировку мог придумать тольк какой-то дегенерат. например, дружбан аваакяна - кива
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27.08.2020 21:44 Ответить
кто ково с кєм пєрє...путал..?
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27.08.2020 21:45 Ответить
Влада і мусорня підтримує ворогів України і переслідує патріотів.
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27.08.2020 21:45 Ответить
А це не та влада за яку ти голосувало? З Марсу мабуть
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27.08.2020 21:52 Ответить
Что то напомнило минера моста в Киеве, хороший у Авакова режиссер.
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27.08.2020 21:46 Ответить
И террориста в автобусе в Луцке.
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27.08.2020 21:49 Ответить
о! это шедевр... его уже не повторить! )))))
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27.08.2020 21:54 Ответить
https://vakin.livejournal.com/2611000.html Медведчук був агентом КДБ і мав клікуху "Соколовський". Коротко 10 фактів із життя Медведчука: vakin - ЖЖ СБУ сообщает о троих раненых в результате обстрела автобуса под Харьковом - Цензор.НЕТ 8643
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27.08.2020 21:47 Ответить
Не був а є, і буде.поки не здохне.
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27.08.2020 21:49 Ответить
1. У 1974 році проти студента юридичного факультету Київського держуніверситету Віктора Медведчука і двох його товаришів по «добровольчій народній дружині» порушили кримінальну справу за статтею 102 Кримінального кодексу УРСР - за нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому. Пізніше справу було закрито за відсутністю складу злочину.

==============
Чтобы попасть на юрфак, надо было уже сотрудничать...После школы туда не брали...
Там целая эпопея...служба в армии (желательно ВВ), сотрудничество с МВД, рекомендация трудового коллектива..итд.и тп
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27.08.2020 22:12 Ответить
Вперто не називають політичну партію, яку представляли люди на Міцубісі.
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27.08.2020 21:47 Ответить
Партия любителей Мицубиси.
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27.08.2020 21:50 Ответить
Гадаю, що то були шаро..би
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27.08.2020 21:56 Ответить
У клоунів і креатив відповідний

Підпал Рейхстагу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Reichstagsbrand) - підпал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3 будинку Рейхстагу https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 27 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1933 1933 року, який відіграв важливу роль у встановлені влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F нацистів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччині . У підпалі були звинувачені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F комуністи , найвідоміший з них https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Георгій Димитров , і як наслідок впроваджений «Декрет про захист народу і держави», який скасував певні права громадян країни. Нацисти використовували підпал рейхстагу для консолідації власної влади і перетворення Німеччини законодавчо на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 диктатуру під проводом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Адольфа Гітлера .
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27.08.2020 21:48 Ответить
Блин, вы там на калькуляторе не можете пересчитать?
Два.... три....
А на расии уже вопят о куче погибших.
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27.08.2020 21:49 Ответить
..Ото *три..два -рази *
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27.08.2020 21:51 Ответить
Чому на россіі?
СБУ повідомляє про трьох поранених унаслідок обстрілу автобуса під Харковом - Цензор.НЕТ 9711
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27.08.2020 22:13 Ответить
Самі цапи і розстріляли. Цапам з паРаші треба провокація для вторгнення в Україну. Цапи цапів обрали сакральною жертвою. Українці свідомих цапів вбивати НІКОЛИ не будуть. Українці свідомих цапів депортують в Лугандон десь
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28.08.2020 07:54 Ответить
Скажіть, будь-ласка, що в авобусі їхали піховшик, ганька і королевська. Цим дрібним непотребом навіть риги пожертвують.
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27.08.2020 21:50 Ответить
Чергове відволікання уваги..
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27.08.2020 21:51 Ответить
Щось ця муйня дурно смердить....Не вiрю!
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27.08.2020 21:52 Ответить
СБУ сообщает о троих раненых в результате обстрела автобуса под Харьковом - Цензор.НЕТ 5382
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27.08.2020 21:54 Ответить
Если побита морда, так это Шуфряк.
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27.08.2020 21:55 Ответить
в обстрелянном автобусе было 20 активистов политической партииИсточник: https://censor.net/n3216276



СБУ сообщает о троих раненых в результате обстрела автобуса под Харьковом - Цензор.НЕТ 5868
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27.08.2020 21:57 Ответить
это чтоб скорее забыли гей-парад на 24-е....
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27.08.2020 21:59 Ответить
СБУ повідомляє про трьох поранених унаслідок обстрілу автобуса під Харковом - Цензор.НЕТ 314
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27.08.2020 22:05 Ответить
Явная подстава нацкорпуса. Все это продолжение темы травли патриотов. Теперь пойдет инфоволна про "нациков" которые расстреливают мирных мальчиков в трусиках. Как то уж сильно быстро нашли мусора виновных, обычно они так быстро работают когда есть нужный заказ
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27.08.2020 22:07 Ответить
"Терміново!!! На трасі Київ-Харків з автоматичної зброї Азовом і Нацкорпусом розстріляний автобус із людьми. У ньому пересувалися члени нашого громадського руху "Патріоти - За Життя". Є загиблі. Кілька людей викрадено злочинцями", - написав нардеп.



Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабинович повідомив у Facebook, що двох людей убито, одного поранено й одного викрадено.
Рабінович не був би Рабіновичем,якби не прибрехав...

За даними https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL , інформація про вбитих наразі не підтвердилася.https://a4p.adpartner.pro/click/4601/1147929/b7e84410-85b6-47e0-b995-e2b71b7a1c76

У пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що за попередньою інформацією, у результаті події дві людини отримали поранення і доправлені до лікарні.

Повідомлення про подію на автодорозі в районі міста Люботин надійшло до поліції близько 19:10. На місце терміново вирушили керівництво обласного главку поліції і слідчо-оперативна група Люботинського ОП.
"Встановлено, що поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем "Міцубісі" заблокували рух мікроавтобуса "Мерседес", у якому перебували представники ГО "За життя", та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля "Міцубісі" вийшли декілька осіб і з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі. У результаті пострілів двоє активістів згаданої громадської організації отримали поранення, їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає", - йдеться у повідомленні.
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27.08.2020 22:11 Ответить
"Инцидент в Гляйвице"?
А СБУ лучше бы дала оценку той жуткой антиукраинской и антигосударственной хрени, которая 24 часа в сутки льется из экранов телеканалов подонка Медведчука- Подпуйловного...
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27.08.2020 22:18 Ответить
СБУ повідомляє про трьох поранених унаслідок обстрілу автобуса під Харковом - Цензор.НЕТ 3034
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27.08.2020 22:20 Ответить
п
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27.08.2020 23:43 Ответить
СБУ уже за хулиганство взялось ? Я думал оно должно шпийонов ловить кацапских
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28.08.2020 05:07 Ответить
 
 