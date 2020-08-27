СБУ повідомляє про трьох поранених унаслідок обстрілу автобуса під Харковом
В обстріляному автобусі було 20 активістів політичної партії. Нападників затримали на півдорозі в Дніпро.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В автобусі перебували 20 активістів однієї з політичних партій. Загиблих унаслідок нападу немає. Від гумових куль 3 пасажири мікроавтобуса зазнали поранень. Їм надається необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що нападники втекли з місця злочину на автомобілі. Машину знайшли в Красноградському районі Харківщини.
Стрілянину розслідує Національна поліція. На місці працює оперативно-слідча група Служби безпеки України.
"Представники СБУ та Національної поліції працюють у тісній взаємодії, щоб якомога швидше ідентифікувати нападників, затримати їх і притягнути до відповідальності", - повідомили в пресслужбі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
==============
Чтобы попасть на юрфак, надо было уже сотрудничать...После школы туда не брали...
Там целая эпопея...служба в армии (желательно ВВ), сотрудничество с МВД, рекомендация трудового коллектива..итд.и тп
Підпал Рейхстагу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Reichstagsbrand) - підпал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3 будинку Рейхстагу https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 27 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1933 1933 року, який відіграв важливу роль у встановлені влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F нацистів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччині . У підпалі були звинувачені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F комуністи , найвідоміший з них https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Георгій Димитров , і як наслідок впроваджений «Декрет про захист народу і держави», який скасував певні права громадян країни. Нацисти використовували підпал рейхстагу для консолідації власної влади і перетворення Німеччини законодавчо на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 диктатуру під проводом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Адольфа Гітлера .
Два.... три....
А на расии уже вопят о куче погибших.
Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабинович повідомив у Facebook, що двох людей убито, одного поранено й одного викрадено.
Рабінович не був би Рабіновичем,якби не прибрехав...
За даними https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL , інформація про вбитих наразі не підтвердилася.https://a4p.adpartner.pro/click/4601/1147929/b7e84410-85b6-47e0-b995-e2b71b7a1c76
У пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що за попередньою інформацією, у результаті події дві людини отримали поранення і доправлені до лікарні.
Повідомлення про подію на автодорозі в районі міста Люботин надійшло до поліції близько 19:10. На місце терміново вирушили керівництво обласного главку поліції і слідчо-оперативна група Люботинського ОП.
"Встановлено, що поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем "Міцубісі" заблокували рух мікроавтобуса "Мерседес", у якому перебували представники ГО "За життя", та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля "Міцубісі" вийшли декілька осіб і з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі. У результаті пострілів двоє активістів згаданої громадської організації отримали поранення, їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає", - йдеться у повідомленні.
А СБУ лучше бы дала оценку той жуткой антиукраинской и антигосударственной хрени, которая 24 часа в сутки льется из экранов телеканалов подонка Медведчука- Подпуйловного...