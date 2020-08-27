СБУ повідомляє про трьох поранених унаслідок обстрілу автобуса під Харковом

В обстріляному автобусі було 20 активістів політичної партії. Нападників затримали на півдорозі в Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В автобусі перебували 20 активістів однієї з політичних партій. Загиблих унаслідок нападу немає. Від гумових куль 3 пасажири мікроавтобуса зазнали поранень. Їм надається необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що нападники втекли з місця злочину на автомобілі. Машину знайшли в Красноградському районі Харківщини.

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Стрілянину розслідує Національна поліція. На місці працює оперативно-слідча група Служби безпеки України.

"Представники СБУ та Національної поліції працюють у тісній взаємодії, щоб якомога швидше ідентифікувати нападників, затримати їх і притягнути до відповідальності", - повідомили в пресслужбі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.



