Шушкевич предложил лишить русский язык в Беларуси статуса государственного. ВИДЕО
Экс-глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".
Он отметил, что единственным государственным языком в стране должен быть белорусский, так как "у него нет больше родины". Однако переходный период на белорусский как государственный язык будет долгим и "довольно сложным", указал Шушкевич.
Бывший политик также подчеркнул, что у Беларуси нет никакого противостояния с Россией.
"У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. Угрозы над русским языком нет", - сказал 85-летний Шушкевич.
Напомним, русскому языку в Беларуси присвоен статус второго государственного еще в 1995 году.
Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. Также он с 1996 до 2018 года занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ).
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Надо при тех формальных статусах что есть, расширять сферу использования беларусского языка. Например в Татарстане два гос языка - русский и татарский. Но там русский язык имеет значительно больше прав чем татарский. В том числе и в школьном обучении. Поэтому в Беларуси при двух гос языках это не значит отпускать все насамотек.
Так что и в Беларуси можно неформально аккуратно увеличивать права беларусского языка по сравнению с русским. И основание для этого использовать то, что как, как сказал Шушкевич "у беларусского языка нет больше родины". И кому-то из уважаемых в Беларуси людей (тот же Шушкевич) следует по главному ТВ каналу обратиться к народу чтобы общенародно сознательно поддерживали мову. И должен быть план действий.
Коли в головах людей імперія буде дуже позаду дуже легко буде перейти на біларуську мову. Хоча й зараз треба почати розвивати мову, але акуратно.
А привід має бути в тому, що державні мови дві, а біларуська дуже занедбана. Привід добрий і московити не зможуть серйозно причепитись. Якось так. Треба гнучко все вести й там де треба й хитрити (в доброму смислі цього слова). Московити хитрі, то й проти них треба відповідним чином, щоб не була гра в одні ворота.
(Муравйов-вєшатєль)
Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин та хахол-малорос це може, він окупант або колаборант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів та їхніх пособників теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ ТА НАЩАДКАМИ ОКУПАНТІВ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.