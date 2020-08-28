Шушкевич предложил лишить русский язык в Беларуси статуса государственного. ВИДЕО

Экс-глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".

Он отметил, что единственным государственным языком в стране должен быть белорусский, так как "у него нет больше родины". Однако переходный период на белорусский как государственный язык будет долгим и "довольно сложным", указал Шушкевич.

Бывший политик также подчеркнул, что у Беларуси нет никакого противостояния с Россией.

"У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. Угрозы над русским языком нет", - сказал 85-летний Шушкевич.

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Напомним, русскому языку в Беларуси присвоен статус второго государственного еще в 1995 году.

Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. Также он с 1996 до 2018 года занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ).