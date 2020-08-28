Шушкевич запропонував позбавити російську мову в Білорусі статусу державної. ВIДЕО

Ексглава Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич заявив, що єдиною державною мовою республіки має бути білоруська.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "І Грянув Грем".

Він зазначив, що єдиною державною мовою в країні має бути білоруська, бо "в нього немає більше батьківщини". Однак перехідний період на білоруську як державну мову буде тривалим і "доволі складним", зазначив Шушкевич.

Колишній політик також наголосив, що у Білорусі немає жодного протистояння з Росією.

"У нас ніколи не було міжнаціональної ворожнечі. Але ми завжди хотіли бути білорусами. І загалом, видавили з нас нашу мову, видавлюють нашу культуру. Загрози над російською мовою немає", - сказав 85-річний Шушкевич.

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Нагадаємо, російській мові в Білорусі присвоєно статус другої державної ще 1995 року.

Шушкевич був главою Верховної ради Білорусі в 1991-1994 роках. Також він із 1996 до 2018 року обіймав посаду голови партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" (БСДГ).