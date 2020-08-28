Шушкевич запропонував позбавити російську мову в Білорусі статусу державної. ВIДЕО
Ексглава Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич заявив, що єдиною державною мовою республіки має бути білоруська.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "І Грянув Грем".
Він зазначив, що єдиною державною мовою в країні має бути білоруська, бо "в нього немає більше батьківщини". Однак перехідний період на білоруську як державну мову буде тривалим і "доволі складним", зазначив Шушкевич.
Колишній політик також наголосив, що у Білорусі немає жодного протистояння з Росією.
"У нас ніколи не було міжнаціональної ворожнечі. Але ми завжди хотіли бути білорусами. І загалом, видавили з нас нашу мову, видавлюють нашу культуру. Загрози над російською мовою немає", - сказав 85-річний Шушкевич.
Нагадаємо, російській мові в Білорусі присвоєно статус другої державної ще 1995 року.
Шушкевич був главою Верховної ради Білорусі в 1991-1994 роках. Також він із 1996 до 2018 року обіймав посаду голови партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" (БСДГ).
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Надо при тех формальных статусах что есть, расширять сферу использования беларусского языка. Например в Татарстане два гос языка - русский и татарский. Но там русский язык имеет значительно больше прав чем татарский. В том числе и в школьном обучении. Поэтому в Беларуси при двух гос языках это не значит отпускать все насамотек.
Так что и в Беларуси можно неформально аккуратно увеличивать права беларусского языка по сравнению с русским. И основание для этого использовать то, что как, как сказал Шушкевич "у беларусского языка нет больше родины". И кому-то из уважаемых в Беларуси людей (тот же Шушкевич) следует по главному ТВ каналу обратиться к народу чтобы общенародно сознательно поддерживали мову. И должен быть план действий.
Коли в головах людей імперія буде дуже позаду дуже легко буде перейти на біларуську мову. Хоча й зараз треба почати розвивати мову, але акуратно.
А привід має бути в тому, що державні мови дві, а біларуська дуже занедбана. Привід добрий і московити не зможуть серйозно причепитись. Якось так. Треба гнучко все вести й там де треба й хитрити (в доброму смислі цього слова). Московити хитрі, то й проти них треба відповідним чином, щоб не була гра в одні ворота.
(Муравйов-вєшатєль)
Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин та хахол-малорос це може, він окупант або колаборант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів та їхніх пособників теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ ТА НАЩАДКАМИ ОКУПАНТІВ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.