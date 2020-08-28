УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10967 відвідувачів онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
19 536 246

Шушкевич запропонував позбавити російську мову в Білорусі статусу державної. ВIДЕО

Ексглава Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич заявив, що єдиною державною мовою республіки має бути білоруська.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "І Грянув Грем".

Він зазначив, що єдиною державною мовою в країні має бути білоруська, бо "в нього немає більше батьківщини". Однак перехідний період на білоруську як державну мову буде тривалим і "доволі складним", зазначив Шушкевич.

Колишній політик також наголосив, що у Білорусі немає жодного протистояння з Росією.

"У нас ніколи не було міжнаціональної ворожнечі. Але ми завжди хотіли бути білорусами. І загалом, видавили з нас нашу мову, видавлюють нашу культуру. Загрози над російською мовою немає", - сказав 85-річний Шушкевич.

Також читайте: Лукашенко домовився з Путіним про рефінансування $1 млрд білоруського боргу

Нагадаємо, російській мові в Білорусі присвоєно статус другої державної ще 1995 року.

Шушкевич був главою Верховної ради Білорусі в 1991-1994 роках. Також він із 1996 до 2018 року обіймав посаду голови партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" (БСДГ).

Автор: 

Білорусь (7930) мова (741) російська мова (306) Шушкевич (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Зараз почнеться вий та скавчання за парєбріком
показати весь коментар
28.08.2020 07:44
+28
Шушкевич запропонував позбавити російську мову в Білорусі статусу державної - Цензор.НЕТ 1705
показати весь коментар
28.08.2020 08:51
+24
Да, переход на белорусский язык будет очень долгим. Работал в Минске, но белорусский язык слышал только по телевизору и на вокзале.
показати весь коментар
28.08.2020 07:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
для начала лишитесь статуса холопов, сбросте ярмо! а так по языку всё верно сказал.
показати весь коментар
28.08.2020 09:33 Відповісти
От ***. беларусожидобандеровец.
показати весь коментар
28.08.2020 09:38 Відповісти
Бесконечная история, это как "что появляется раньше: курица или яйцо" - все жаждят верховенства права, равенства перед законом и высокого уровня жизни, а рассуждают о первостепенности языка для достижения этих целей.
показати весь коментар
28.08.2020 09:47 Відповісти
Можно было бы для начала ввести в Украине письменность на латинице, где преобладает руський язык, до полной украинизации государства Украина, чтобы московская Орда не целилась на русько говорящих соседей для захвата и грабежа их земель, белорусам тоже нужно по этому пути идти..
показати весь коментар
28.08.2020 09:48 Відповісти
Переход к латинице это явный деструктив во многих отношениях. Главное это то, что Кирилица от нас пришла в Московию, а не наоборот. История древней Руси (а Русь одна с центром в Киеве) была неразрывной с кирилицей. Поэтому это получился бы отказ от очень важного своего в пользу московии. Странно что есть люди которые этого не понимают.
показати весь коментар
28.08.2020 10:26 Відповісти
Потому нужно гибридно отходить от Московии,читайте глубже .а не по ватному,реагируя на первый слог.
показати весь коментар
28.08.2020 11:26 Відповісти
Украинский язык это и есть по сути украинский,на который нужно переходить ступенчато ,а от быстрый переход русскоязычных бесит,хотя они и не любят ватность.
показати весь коментар
28.08.2020 11:43 Відповісти
для начала ввести в Украине письменность на латинице, где преобладает руський язык, до полной украинизации государства Украина,
показати весь коментар
28.08.2020 11:28 Відповісти
В світі основна маса народів користується запозиченими абетками, пристосованими до їх мов. Лише близько десятка народів можуть гордитись автентичними абетками, що створені саме у відповідності з їх фонетикою... Україна і Білорусь - в їх числі... Однак Україна зберегла свою мову, а Білорусь - ні... Чому ми повинні відмовляться від свого історичного надбання і віддать його тим, для кого ця абетка є запозиченою - "рассєянам"? Це, фактично, те саме, що індусам та прибічникам буддизму відмовиться від свастики, бо її нацисти використовували...
показати весь коментар
28.08.2020 20:53 Відповісти
Одна из причин, что кое-кто хочет перейти на латиницу это то, что они слышат в церквях МП язык близкий к московскому, который они называют древнеславянским. Но то всё манипуляции и никто украинцам этого не объясняет. В церквях МП, церковно-славянский язык новомосковского извода середины 18 века, который подработан московитами под себя из украинско-беларуского извода.
показати весь коментар
28.08.2020 11:00 Відповісти
Пока надо по другому. В Беларуси, где почти все говорят на русском языке и "особая" ситуация с Московией, это не приведет ни к чему хорошему. Состояние беларусского языка намного не улучшится, а в московии завоют о том, что гнобят язык.


Надо при тех формальных статусах что есть, расширять сферу использования беларусского языка. Например в Татарстане два гос языка - русский и татарский. Но там русский язык имеет значительно больше прав чем татарский. В том числе и в школьном обучении. Поэтому в Беларуси при двух гос языках это не значит отпускать все насамотек.
Так что и в Беларуси можно неформально аккуратно увеличивать права беларусского языка по сравнению с русским. И основание для этого использовать то, что как, как сказал Шушкевич "у беларусского языка нет больше родины". И кому-то из уважаемых в Беларуси людей (тот же Шушкевич) следует по главному ТВ каналу обратиться к народу чтобы общенародно сознательно поддерживали мову. И должен быть план действий.
показати весь коментар
28.08.2020 10:16 Відповісти
З пухлиною не домовляються про повільне лікування.
показати весь коментар
28.08.2020 10:21 Відповісти
Неправильне порівняння. Пухлина приводить до смерті. А державність Біларусі навіть в такому стані йде до виздоровлення. А виздоровлення в тому, що біларуси живуть в своїй державі, звикають до неї і відвикають від імперії. Процентний склад людей які там вважають себе етнічними біларусами поступово збільшується. Час хоча й повільно, але грає на Біларусь.
Коли в головах людей імперія буде дуже позаду дуже легко буде перейти на біларуську мову. Хоча й зараз треба почати розвивати мову, але акуратно.
показати весь коментар
28.08.2020 10:43 Відповісти
Росіяни на окупованих територіях російську мову акуратно впроваджували? Це вже було ще на початку дев'яностих...що українізація України не на часі...що треба обережно, поступово...на що відповідали - так...не можна зуба отак - смик, і витягти!...треба його тягти, тягти і чим довше, тим краще...
показати весь коментар
28.08.2020 11:29 Відповісти
Я не про Україну кажу, а про Біларусь. Україна готова була до державності однієї мови. А Біларусь навряд чи. Бо в них майже все населення говорить московською. Далі потрібно буде виключити московську з державних, але не зараз. Зараз почати розвивати біларуську в цих умовах.
А привід має бути в тому, що державні мови дві, а біларуська дуже занедбана. Привід добрий і московити не зможуть серйозно причепитись. Якось так. Треба гнучко все вести й там де треба й хитрити (в доброму смислі цього слова). Московити хитрі, то й проти них треба відповідним чином, щоб не була гра в одні ворота.
показати весь коментар
28.08.2020 12:04 Відповісти
"московити не зможуть серйозно причепитись"...Ви мабуть ще не зрозуміли, що таке московити...якщо ви не б'єте московита, то московит вважає, що ви його боїтесь і починає бити вас. Якщо ви б'єте московита, то московит каже - вот ета па нашему!...і починає перед вами раболєпствовать.
показати весь коментар
28.08.2020 12:51 Відповісти
Це українцям, які виросли з знанням рідної мови та язига колонізаторів, здається, що мова та язиг дуже близькі. А насправді дорослий росісянин, який НІКОЛИ не чув української, аж ніяк її не зрозуміє. І знання це не з москальської Віки, не з гуглу, а з власного досвіду. Словарних співпадінь в українській мові значно більше з польською, словацькою та навіть такою, як мова лужицьких сербів, яка вже майже зникла, ніж з язигом. Якщо ви подорожували по слов*янських країнах Європи, то, мабуть, помітили, що так-сяк ви можете розуміти навіть далеких від нас хорватів та словенців, або чорногорців. Рузкіє ж, які крім свого язига не знають жодного, цього не можуть. Слов*янські мови Європи для них все рівно, що мови індіанців амазонських джунглів.
показати весь коментар
28.08.2020 10:20 Відповісти
В мене зовсім інша версія. Знання мови залежить від місця проживання і деяких інших факторів. Українською мовою говорять в Україні і прикордонних територіях сусідніх країн, так само можна сказати і про мову інших країн. Тому вважаю ваші слова невірними.
показати весь коментар
28.08.2020 14:50 Відповісти
Что нє добіл русскій штик, то довєршат русская церковь і русская школа
(Муравйов-вєшатєль)

Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
показати весь коментар
28.08.2020 15:05 Відповісти
Стає все більш очевидним, що русскаязичіє перетворює людей в агресивних дегенератів.
показати весь коментар
28.08.2020 10:22 Відповісти
Великоросійський шовінізм - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин та хахол-малорос це може, він окупант або колаборант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів та їхніх пособників теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ ТА НАЩАДКАМИ ОКУПАНТІВ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
показати весь коментар
28.08.2020 10:23 Відповісти
В Україні всі знають українську мову, але 73% її ненавидять так само, як і самих українців.
показати весь коментар
28.08.2020 10:26 Відповісти
Зате 24,45% ******* українську мову, і зокрема українські пісні, особливо народні:
Шушкевич запропонував позбавити російську мову в Білорусі статусу державної - Цензор.НЕТ 271
показати весь коментар
28.08.2020 12:07 Відповісти
Знаєш російську мову? - так! - скажи щось російською - путін-*****! - а ще щось знаєш? - ні...
показати весь коментар
28.08.2020 12:41 Відповісти
Клятий русофоб
показати весь коментар
28.08.2020 10:52 Відповісти
фошизд и агалтелый русофоб
показати весь коментар
28.08.2020 11:14 Відповісти
Оголтелый расизм!!!)))
показати весь коментар
28.08.2020 11:18 Відповісти
Зараз старший брат завиє про ущемлєніє маскальоговорящіх
показати весь коментар
28.08.2020 11:18 Відповісти
Чудова ідея!
показати весь коментар
28.08.2020 11:32 Відповісти
Русскій Міръ - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика.
показати весь коментар
28.08.2020 11:33 Відповісти
Вдали вспыхнуло зарево и послышались раскаты грома от взрывающихся пуканов московитов...
показати весь коментар
28.08.2020 11:38 Відповісти
Какой же старый полудурок. Теперь точно ждите поддержки РФ режима Лукашенко.
показати весь коментар
28.08.2020 11:50 Відповісти
А до того було не точно?
показати весь коментар
28.08.2020 12:03 Відповісти
Было. Когда протест становится антироссийским как на ******* - надо готовиться встречать чужие войска.
показати весь коментар
28.08.2020 12:19 Відповісти
Дивні люди-пишуть цілі тексти в коментарях, виправдовуючи російську мову в Україні! Російську мову треба просто заборонити! Вчіть англійську-із неї більше зиску. Для чого ******** людині потрібна російська мова!?
показати весь коментар
28.08.2020 12:04 Відповісти
ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !!!
показати весь коментар
28.08.2020 12:09 Відповісти
Якось занадто рано він зі своїм кацапським язіком прокинувся.Чи вчасно?😁
показати весь коментар
28.08.2020 12:40 Відповісти
Обоснуй для введення в Білорусь "вєжлівих зельоних чєловєчков" для "защіти рузькоязичних".
показати весь коментар
28.08.2020 15:33 Відповісти
В разі небажання боротися за своє,можна лягти під чуже.
показати весь коментар
29.08.2020 09:57 Відповісти
Круто было бы если придумать новый международный язык, и всем на него перейти.
показати весь коментар
29.08.2020 01:17 Відповісти
продолжайте провоцировать кремлёвского маньяка. очень умно.
показати весь коментар
29.08.2020 03:19 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 